Wohlstand: Vom Fressen und der Moral

Uns geht es immer besser und Ungleichheiten zwischen Menschen verschwinden. Aber warum fürchten wir trotzdem ständig um unsere Existenz? Die Kolumne.

Eigentlich ist es ja eine feine Sache, wenn Ungleichheiten zwischen Menschen verschwinden. Nehmen wir mal die Butter. Vor nicht mal fünfzig Jahren war sie noch ein Privileg für Reiche. Arme buken ihren Kuchen mit Margarine, außerdem mit Kunsthonig, künstlicher Vanille, chemisch hergestelltem Rumaroma und Persipan, einem Marzipanersatz aus Aprikosenkernen statt teurer Mandeln. Ab Anfang der Siebzigerjahre gab es „Weihnachtsbutter“. Der sogenannte Butterberg der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft wurde zu groß und deswegen an den einfachen Bürger verschleudert. Jedermann hatte jährlich Anrecht auf vier Päckchen à 250 Gramm.

Heute gibt es Butter für alle. Und nicht nur das. Echter Bohnenkaffee wird literweise getrunken, Lachs ist billiger als einst ein schnöder Hering, kaum einer greift noch zu dem grellrot gefärbten Ersatz aus Kabeljau. Jeder beliebige Aldi sieht heute aus wie früher die Feinkostabteilung im KaDeWe. Champagner kostet so viel wie früher Sekt, Sekt so viel wie früher Limonade und Limonade kaum noch mehr als das Flaschenpfand. Argentinisches Rinderfilet ist billiger als deutsches Schweinekotelett zu Omas Zeiten.

Übers Wochenende fliegt Max Mustermann nun nach Barcelona und fährt nicht mehr mit dem Bus ans Deutsche Eck, zum Saufen macht er in die Schinkenstraße in Palma statt in die Drosselgasse in Rüdesheim, und seinen Urlaub verbringt er in der Karibik und nicht mehr am Gardasee. Sogar über die Sonnendecks der Kreuzfahrtschiffe schlappen mittlerweile Jogginghosenträger und grölen Stimmungslieder. Bayerische Politiker heißen nicht mehr Franz-Josef Strauß, sondern Horst Seehofer, und Prominente nicht mehr Gracia Patricia, sondern Daniela Katzenberger.

Sie sind also ganz normale Kleingeister geworden und unterscheiden sich in nichts mehr von unseren Nachbarn. Flat Screens in deutschen Wohnzimmern sind so groß wie fünf Fernseher in den Fünfzigern, so manche Heimmusikanlagen kaum leiser als die Verstärker in Woodstock. Zum Telefonieren muss niemand mehr raus in den Flur oder gar runter in die Zelle, und auf den Straßen fahren fast nur Neuwagen. Rostbeulen sieht man kaum noch. Geschirrspüler haben fast alle, Putzfrauen sehr viele. Selbst Neurosen und Nahrungsmittelallergien sind kein Privileg mehr für die oberen Zehntausend, sie verkommen eher zu Volkskrankheiten.

Doch halt, es gibt sie noch, die wirklich Wohlhabenden. Um das zu beweisen, stattet ein Privatsender eine Proletenfamilie mit üppigen Spesen aus, schickt sie mit angeblich eigener Jacht in die Südsee und lässt sie dort sich aufführen wie Krethi und Plethi in Wanne-Eickel, fremdenfeindliches Genöle inklusive. Schauet her, die Reichen sind Leute wie du und ich.

So wie das alles aussieht, leben wir also in Saus und Braus. Die angeblich fette nachkriegsdeutsche Wirtschaftswunderzeit mit all ihrem Überfluss erscheint uns im Rückblick wie eine Hungersnot. Bleiben sechs Fragen: Warum sorgen wir uns eigentlich dennoch ständig um unsere Existenz? Wie viel Wohlstand wollen wir denn noch? Und: Sind wir wirklich alle gleich, oder machen wir uns da was vor? Oder macht man uns da was vor? Oder denkt tatsächlich, wer genug zu fressen hat, an nichts anderes mehr und erst recht nicht an die Moral?

Michael Herl ist Autor und Theatermacher.