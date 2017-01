Langen: „Reichsbürger“-Liebe mit Folgen

Dass eine 41-Jährige ihrem Partner blind vertraute, war eine folgenschwere Entscheidung. Er ist „Reichsbürger“ und sie steht nun wegen ihrer Liebe zu ihm vor Gericht.

Sie war die Partnerin eines sogenannten Reichsbürgers und ihm quasi hörig. Das ist eine 41-jährige Langenerin teuer zu stehen gekommen: Sie erlitt Nervenzusammenbrüche, musste sich in Behandlung begeben, verlor ihre Arbeit, musste die Wohnung räumen, ist nun erwerbsunfähig. Am Mittwoch musste sie sich nun auch noch vor dem Amtsgericht Langen verantworten, weil sie mit einem „Reichsbürger“-Autokennzeichen unterwegs war. Richter Volker Horn ließ Milde walten: Das Verfahren wird eingestellt, wenn die Angeklagte binnen sechs Monaten 600 Euro an die Bürgerstiftung Langen zahlt.

Die Verhandlung habe keinen Nachweis für ein vorsätzliches Fahren ohne Pflichtversicherung erbracht, erklärte Richter Horn. Für ihn sei es wichtiger, dass sich die 41-Jährige von ihrem Partner und seinen kruden Rechtsansichten gelöst habe. 17 Jahre lang waren die beiden ein Paar, vor rund drei Jahren habe ihr Partner sich den „Reichsbürgern“ angeschlossen, gab die Beschuldigte vor Gericht an. „Im vergangenen Jahr war es ganz extrem mit seinen schrägen Ansichten“, sagte sie. „Er hatte in jeder Hinsicht eine andere Meinung“, man habe nur noch gestritten. Ende September habe sie sich getrennt.

Da hatte die Langenerin aber schon eine Anklage am Hals: Teilnahme am Straßenverkehr mit Fantasiekennzeichen und ohne Haftpflichtversicherung. Der Prozess musste mehrmals vertagt werden, weil die Frau nicht vernehmungsfähig war.

Alles unterschrieben

Am 12. Januar 2016 war ihr Auto auf dem Rewe-Parkplatz an der Liebigstraße in Langen aufgefallen. Die blauen Kennzeichen mit den Anfangsbuchstaben CD – Kennzeichen für Diplomatenfahrzeuge – hatten keinen offiziellen amtlichen Stempel. Zwei Polizeibeamte stellten dann fest, dass das Fahrzeug von der Zulassungsstelle der Stadt Frankfurt zur Entstempelung ausgeschrieben war, weil seit dem 31. August 2015 kein Versicherungsschutz mehr bestand.

Am Tattag sei sie morgens spät dran gewesen und habe deshalb nicht ihr eigenes Auto, sondern das Fahrzeug ihres Partners genommen, erklärte die Angeklagte dem Gericht. So konnte sie die Standheizung einschalten, während sie sich im Haus für die Arbeit fertig machte. „Dass das Auto nicht versichert war, wusste ich nicht“, sagte sie. Schließlich habe sie selbst noch im Jahr 2015 die Versicherungsbeiträge halbjährlich bezahlt.

„Wer hat dann den Vertrag gekündigt?“, wollte der Richter wissen. Ihr Ex-Freund habe ihr viele Schriftstücke vorgelegt und sie habe stets unterschrieben, entgegnete die Frau, die auch noch ein Verfahren wegen versuchter Nötigung am Hals hat. Richter Horn hatte es angestrengt, als ihm eine von ihr unterschriebene Zahlungsaufforderung auf den Tisch flatterte.

Ihr Ex-Partner habe ihr immer gesagt, dass alles seine Richtigkeit habe. „Ich habe ihm blind vertraut.“ Die Zulassungsstelle müsse dem Fahrzeughalter doch einen Brief zugestellt haben, sagte der Richter. Vormittags, wenn die Post kommt, sei aber immer ihr Partner zu Hause gewesen, entgegnete die 41-Jährige. Sie habe gearbeitet. Im übrigen habe sie ihr ganzes Leben lang alles brav bezahlt.