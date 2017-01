Seligenstadt/Rodgau: Streit um Flüchtlinge

Ehrenamtliche Helfer kritisieren die Verlegung von gut verorteten Afghanen nach Rodgau. Damit würde der Kreis die monatelangen Integrationsbemühungen der Seligenstädter ignorieren.

Mit Sack und Pack sind am Donnerstagvormittag 23 Flüchtlinge von der Kreisunterkunft in Seligenstadt nach Rodgau übergesiedelt. Ein Umzug, der ruhig und unspektakulär mit Mietautos vonstatten ging, aber dennoch einiges an Zündstoff barg: Der Arbeitskreis Willkommen in Seligenstadt hatte darum gebeten, 14 gut verortete Flüchtlinge nicht zu verlegen, wurde aber vom Kreis Offenbach nicht mehr gehört.

Die Seligenstädter Helfer sind sauer, dass ihre monatelangen Integrationsbemühungen ignoriert wurden. Unter den Flüchtlingen wurde beim gestrigen Umzug laut Caritas-Flüchtlingskoordinatorin Karin Effenberger jedoch kein Unmut laut.

Die 14 Afghanen hätten, so berichten die ehrenamtlichen Helfer, gerne auf eine verbesserte Wohnsituation zugunsten anderer Geflüchteter verzichtet, die in Seligenstadt noch nicht so intensive Kontakte entwickelt hätten. „Ein Tausch wäre aus unserer Sicht sehr wohl möglich gewesen“, schreiben sie in einer Pressemitteilung. Initiativen, Verabredungen, Maßnahmen zur Sprachbildung und zur Arbeitssuche müssten nun umdefiniert werden.

Bereits kurz vor Weihnachten sollten die Containerunterkünfte an der Seligenstädter Einhardstraße aufgelöst werden. Am 20. Dezember sprach ein Teil der Bewohner aber im Rathaus vor und überreichte ein Schreiben an Stadt und Kreis mit der Bitte auf Verbleib in Seligenstadt.

Mit Beginn des neuen Jahres schritt der Kreis nun zur Tat und verlegte am Donnerstag 23 alleinstehende Afghanen zwischen 20 und 50 Jahren in die kreiseigene Gemeinschaftsunterkunft an der Boschstraße in Rodgau-Weiskirchen. „Diese Lösung ist die sozialverträglichste“, sagte Achim Ritz, Sprecher des Kreises Offenbach, der Frankfurter Rundschau.

In den Containern hätten sich sieben Flüchtlinge ein Zimmer teilen müssen, berichtet er; es habe nur sechs Duschen und einen Fernseher für bis zu 45 Menschen gegeben. In der Rodgauer Unterkunft dagegen wohnen acht Flüchtlinge in zwei Vierbettzimmern und 15 Flüchtlinge in drei Sechsbettzimmern. Außerdem habe jedes Zimmer Dusche, Toilette und TV. Der größte Vorteil sei aber WLAN und damit eine kostenlose Internetverbindung in die jeweilige Heimat. Der Kontakt breche nicht abrupt ab: Die Sozialarbeiter, die die Flüchtlinge in Seligenstadt betreut hätten, seien noch vier Wochen lang in Rodgau vor Ort.

Stündlich fahre ein Bus nach Seligenstadt. Den Fahrpreis von 2,60 Euro müssen die Flüchtlinge aber aus eigener Tasche bezahlen – bei 320,14 Euro monatlicher Unterstützung vom Amt.