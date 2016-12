Frankfurter Flughafen: Gefälschte Mobiltelefone in Luftfrachtsendung

Das Paket aus Hongkong fällt bei einer Kontrolle auf: Am Frankfurter Flughafen finden Zollbeamte 90 gefälschte Mobiltelefone.

In einer Luftfrachtsendung haben Zollbeamte am Frankfurter Flughafen 90 gefälschte Mobiltelefone gefunden. Das bei einer Kontrolle bereits Anfang November aufgefallene Paket aus Hongkong war an einen Abnehmer in Nordrhein-Westfalen adressiert, wie das Hauptzollamt Frankfurt am Freitag mitteilte.

Den Beamten war die verdächtige Aufmachung der Telefone aufgefallen, daraufhin zogen sie Experten des Original-Herstellers hinzu. Diese hätten den Fälschungsverdacht bestätigt und die Vernichtung der Handys beantragt. Nach Angaben des Hauptzollamtes konnte so ein wirtschaftlicher Schaden von 27 000 Euro verhindert werden. (dpa)