Hauptbahnhof Frankfurt: Mann rastet am Hauptbahnhof aus

Am Frankfurter Hauptbahnhof rastet ein 16-Jähriger aus und bewirft eine Bahnangestellte mit einem EC-Kartengerät. Die Frau wird dabei verletzt.

Am Frankfurter Hauptbahnhof geriet am Dienstagabend ein 16-Jähriger in einen Streit mit einer Angestellten der Deutschen Bahn AG.

Im Laufe der Auseinandersetzung verlor dieser die Beherrschung und warf ein EC-Kartengerät in Richtung der Angestellten, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Diese konnte den Wurf abwehren, verletzte sich aber leicht an der linken Hand. Die Streitursache ist derzeit unklar und muss noch ermittelt werden.

Nachdem die Personalien des Angreifers feststanden und ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet wurde, durfte er die Wache wieder verlassen. (prch)