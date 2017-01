Kriminalität in Frankfurt: Mann will Schwiegervater über Balkon werfen

Bei einem Familienstreit in Frankfurt versucht ein 27 Jahre alter Mann erst, seinen Schwiegervater zu erstechen und dann von einem Balkon zu stürzen.

Ein 27 Jahre alter Mann hat in Frankfurt erst versucht, seinen Schwiegervater zu erstechen. Als ihm dies nicht gelang, versuchte er, den 45-Jährigen über die Brüstung eines Balkons zu heben und in die Tiefe zu stürzen, berichtete die Frankfurter Polizei am Freitag.

Zu der Auseinandersetzung im Stadtteil Heddernheim war es am Donnerstagabend gegen 19 Uhr gekommen, als die 25 Jahre alte Ehefrau des 27-Jährigen in Begleitung ihres Vaters in die gemeinsame Wohnung der Eheleute kam, um nach einer Trennung ihren Pass und die Pässe ihrer Kinder sowie ihren Schmuck zu holen. Ihr Ehemann weigerte sich jedoch, ihr die Papiere sowie ihren Schmuck zu geben. Es kam zu einem Streit, in dessen Verlauf der Ehemann plötzlich ein Küchenmesser zückte und mit den Worten "Ich stech dich ab" versuchte, seinen Schwiegervater niederzustechen. Der 45-Jährige konnte dem Stich ausweichen und gleichzeitig seinem Schwiegersohn das Messer aus der Hand nehmen. Daraufhin schlug der 27-Jährige auf ihn ein und versuchte, ihn über die Balkonbrüstung zu heben. Auch dies gelang ihm nicht.

Eine inzwischen alarmierte Polizeistreife nahm den jungen Mann fest. Er wurde am Freitag dem Haufrichter vorgeführt. Die Ermittlungen wegens des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dauern an. (lad)