Polizeibericht Frankfurt: Randale in der Tram, Belästigung am Main

Neues Jahr, alte Probleme für die Polizei in Frankfurt: Randale in einer Straßenbahn, Raub und Körperverletzung am Südbahnhof, sexuelle Belästigung am Eisernen Steg. Ein Blick in den Polizeibericht.

Im Frankfurter Gallus nimmt die Polizei am 1. Januar 2017 einen Streitsuchenden nach einer tatkräftigen Auseinandersetzung am Güterplatz fest, nachdem er zuvor nach einem Pärchen schlug und trat.

Das Jahr ging für das polnische Pärchen im Alter von 44 und 51 Jahren nicht gut los, als sie gegen 18:15 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Zuckschwerdtstraße in einen Streit mit einem jungen Rumänen gerieten. Was zunächst verbal begann, setzte sich in der Straßenbahn fort und endete in einem körperlichen Angriff an der Haltestelle Rebstöcker Straße.

Denn dort stiegen die drei Beteiligten aus und der 18-jährige Täter aus Frankfurt richtete einen Schlag gegen den Oberkörper der Polin. Im Anschluss trat er ihrem Lebensgefährten ins Gesicht, der daraufhin an der Lippe zu bluten anfing.

Danach flüchtete der Täter mit der Linie 21 in Richtung Platz der Republik, als kurz darauf Polizeibeamte die Bahn stoppten und den Schläger festnahmen.

Ein Zeuge berichtete, dass der Täter bereits in der Linie 11 randalierte und weitere Fahrgäste belästigte.

In diesem Zusammenhang sucht das 4. Polizeirevier Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können. Sie werden gebeten sich unter der Rufnummer 069/755 – 10 400 zu melden.

Raub am Südbahnhof

Am Südbahnhof in Frankfurt-Sachsenhausen wird ein 34-jährger Mann am Neujahrsmorgen um 6:30 Uhr verletzt, als zwei unbekannte Täter ihm seine Geldbörse samt 1600 Euro Bargeld rauben. Das Opfer stand laut Polizeibericht am frühen Morgen an der Rückseite des Südbahnhofes, um mit dem Bus nach Polen zu fahren. Hier sprachen ihn zwei Unbekannte an und fragten nach einer Zigarette. Der 34-Jährige gab ihm eine, als ihm im selben Moment einer der Täter ins Gesicht trat. Dann schlugen die Unbekannten dem Mann gegen den Kopf und entrissen ihm aus der Brusttasche die Geldbörse. Anschließend flüchteten die Räuber.

Das ortsunkundige Opfer habe erst gegen 9 Uhr eine Polizeistation aufgesucht, so dass die Beamten keine Fahndungsmaßnahmen mehr durchführen konnten.

Die Täter werden als etwa 30 Jahre alt und dunkelhäutig beschrieben. Einer der beiden hatte einen roten Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift an, der andere einen schwarzen Kapuzenpullover.

Belästigung am Eisernen Steg

Bereits in der Silvesternacht wurde eine 25jährige Frau auf dem Eisernen Steg in der Frankfurter Innenstadt belästigt: Ein Mann, der in Begleitung von Freunden war, fasste ihr an den Po. Wie die Polizei nun mitteilt, hat sie in diesem Zusammenhang fünf Männer vorläufig festgenommen.

Die Frau hatte gegen 0.30 Uhr gemeinsam mit einer Freundin den Eisernen Steg überquert, als ihr plötzlich jemand an den Po fasste. Sie wandte sich umgehend an die Polizei und zeigte den Vorfall an. Noch vor Ort wurden insgesamt fünf Tatverdächtige, die gemeinsam unterwegs waren, festgenommen – vier Afghanen und ein Belgier. Die Tatverdächtigen wurden, da keine Haftgründe vorlagen, nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen zum Tathergang sowie zur Tatbeteiligung der Männer dauern noch an.

Brandstiftung in Praunheim

Am Sonntagabend (1. Januar 2017) brannten in der Bommersheimer Straße in Frankfurt-Praunheim zwei Müllcontainer. Der Brand griff auf ein Haus über. Ein Anwohner bemerkte die brennenden Müllcontainer und wählte umgehend den Notruf. Da einer der Container direkt an einer Hauswand stand, griff das Feuer auf die Fassade über. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf mehrere Tausend Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas gesehen haben und Angaben zu diesem Vorfall machen können. Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/755-53 111 entgegen.