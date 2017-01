Autoritarismus : Gehen Sie aus dem Haus!

Die Unübersichtlichkeit der Welt macht vielen Angst, auch deshalb wächst die Sehnsucht nach autoritären Führern. Der Historiker Timothy Snyder schreibt in einem aufwühlenden Essay, was dagegen hilft.

In der neuesten Ausgabe von „Lettre International“ (Heft 115, Winter 1916) befindet sich ein aufwühlender kurzer Text von Timothy Snyder. Der 1969 im US-Bundesstaat Ohio geborene Historiker der Yale University wurde berühmt durch seine Arbeiten über die Geschichte Zentraleuropas im 20. Jahrhundert. Zuletzt erschien von ihm auf Deutsch bei C. H. Beck „Black Earth – Der Holocaust und warum er sich wiederholen kann“. Snyders Text in „Lettre“ gibt sich ganz ruhig, aber in jeder Zeile spürt man, wie sehr er sich zur Ruhe zwingen muss, nicht, weil er es für geschickter hält, ruhig zu tun, sondern weil er weiß, dass in der Gefahr alles davon abhängt, Ruhe zu bewahren.

Unter der Überschrift „Setzen Sie ein Zeichen!“ liefert Timothy Snyder „Zwanzig Vorschläge zur Bewahrung der Freiheit in der Unfreiheit“. Ihnen sind diese Sätze vorangestellt: „Wir Amerikaner sind nicht klüger als die Europäer, die ihre Demokratien Faschismus, Nazismus und Kommunismus Platz machen sahen. Unser einziger Vorteil ist der, aus ihrer Erfahrung lernen zu können. Jetzt wäre dazu eine gute Gelegenheit. Im Folgenden also, angepasst an die heutigen Umstände, zwanzig Lektionen aus einem furchtbaren 20. Jahrhundert.“

Snyders erste Lektion lautet: „Gehorchen Sie nicht schon im Voraus. Man wirft dem Autoritarismus einen Gutteil seiner Macht allzu bereitwillig nach.“ Die fünfte Lektion: „Bewahren Sie Ruhe im Angesicht des Undenkbaren. Wenn es zu einem Terroranschlag kommt, denken Sie immer daran, dass autoritäre Persönlichkeiten immer entweder auf solche Ereignisse warten oder sie selbst planen, um ihre Macht zu konsolidieren.“ Die achte: „Glauben Sie an die Wahrheit. Sich von der Wahrheit abwenden heißt, sich von der Freiheit abwenden. Wenn nichts wahr ist, lässt die Macht sich nicht kritisieren.“ Ich zitiere nur kurze Sätze aus fünf, sechs, sieben Sätzen langen Vorschlägen.

Sie wenden sich an den Einzelnen. Er sagt ihm, worauf zu achten klug wäre. Zum Beispiel: hellhörig zu werden bei Schlagwörtern, gerade bei denen, die man selbst verwendet. Er warnt vor paramilitärischen Aufmärschen, er ruft auf, sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Also: „Lassen Sie sich und Ihrer Familie Reisepässe ausstellen.“ Ich liebe besonders den Vorschlag Nummer 10. Er ist wie an mich gerichtet: „Üben Sie sich in Körperpolitik. Macht möchte Ihren Körper in Ihrem Sessel weich werden und Ihre Emotionen wirkungslos auf dem (und vor dem, füge ich hinzu) Bildschirm verpuffen sehen. Gehen Sie aus dem Haus. Setzen Sie Ihren Körper unvertrauten Orten und unvertrauten Menschen aus.“

„Sorgen Sie für Augenkontakt und Smalltalk“

Sein elfter Vorschlag basiert auf seinen jahrelangen Erfahrungen in den Ländern des ehemaligen Warschauer Paktes: „Sorgen Sie für Augenkontakt und Smalltalk. Das ist nicht nur höflich. Es hilft Ihnen auch, den Kontakt mit Ihrer Umgebung zu pflegen, baut unnötige soziale Barrieren ab und fördert das Verständnis dafür, wem Sie vertrauen sollten und wem nicht. Wenn wir den Schritt in eine Denunziationskultur tun, tun Sie gut daran, die psychologische Landschaft Ihres Alltagslebens zu kennen.“

Das sind nur ein paar Sätze aus den zwanzig Vorschlägen, aber vielleicht verstehen Sie, warum sie mich so aufwühlen. Es wurde in den USA während des Wahlkampfs und nach dem Wahlsieg Trumps viel darüber debattiert, ob Trump ein Faschist sei oder nicht. Das lässt einen kalt. Es ist eine Debatte um korrekte Begriffe. Eine sehr überflüssige Debatte, denn schon die Tatsache, dass man auf einen bald einhundertjährigen Begriff – die „Fasci italiani di combattimento“ wurden im März 1919 gegründet – zurückgreift, zeigt doch, dass man mit ihm über unsere völlig andere Gegenwart kaum etwas sagt.

Snyder spricht nicht von der Vergangenheit. Snyder spricht von dem, was die US-Bürger heute tun müssen, um ihr Land zu retten. Ergreifend ist die Dringlichkeit, die aus jedem seiner Sätze spricht und das Wissen darum, dass alles davon abhängt, ob die Bürger sich einsetzen für ihr Land und dessen Institutionen. Snyder zeigt, wie sehr politische Fragen in Wahrheit solche der Haltung sind. Es geht ihm nicht um Programme, sondern darum, wie sie entwickelt, wie um sie gestritten wird. Es geht ihm darum, dass die US-Bürger sich nicht einigeln in ihren Häusern, in ihrem Land, sondern dass sie ihrer Umgebung angstfrei, offen, interessiert gegenübertreten, dass sie sich als Teil einer Welt verstehen, auf die sie Einfluss nehmen können, ja müssen, wenn sie nicht von ihr verschlungen werden möchten.

Eine Schwäche dieses Textes könnte man darin sehen, dass er nicht sagt, was zu tun ist, dass er nicht einmal in Ansätzen ein Programm entwirft. In diesem Sinne ist Timothy Snyders Aufruf unpolitisch. Die Unterscheidung von Freund und Feind wird von Snyder nicht vorgenommen. Das hat einen einfachen Grund: Die Lage ist unübersichtlich. Es ist unklar, was zu tun ist. Schon weil man nicht sicher ist, in welcher Welt man lebt, geschweige denn, wie man von dieser zur Welt kommt, in der man leben möchte. In dieser Unsicherheit, uns erst einmal zu belassen, uns zu ermutigen, uns darin zu bewegen, das ist gerade nicht die Schwäche, sondern die herausragende Stärke von Snyders Überlegungen. Wir wissen nicht, wo es welche Ausgänge gibt. Das muss erst noch erforscht – und das heißt immer auch ausprobiert – werden.

Ökonomie ist immer auch Sozialpsychologie

Nicht nur – und damit komme ich zu einer anderen Qualität von Snyders Vorschlägen – in den USA. Wer in diesem Januar in Berlin Snyders Text liest, der kommt nicht ins Grübeln über die Situation in den USA. Er wird erwischt bei den Überlegungen, in denen er selbst steckt, hier in Deutschland, in Europa. Ich bin sicher, einem Venezolaner oder einem Chinesen, einem Russen oder Nigerianer geht es nicht anders. Auch diese Allgemeinheit ist keine Schwäche, sondern eine Stärke des Textes. Er spricht nicht davon, dass es überall auf der Welt eine Abkehr von der Demokratie gibt, dass in immer mehr Ländern autoritäre Führerfiguren dabei sind, die Macht zu übernehmen.

Man wird diese Entwicklung nicht begreifen, wenn man sie für jedes Land einzeln zu verstehen sucht. Natürlich ist die Rolle des Front National eine spezifisch französische Angelegenheit, sie hat mit ungarischen oder italienischen Entwicklungen wenig zu tun. Aber gemeinsam ist doch, dass in diesen Ländern – wie in vielen anderen auch – die überlieferte Parteienstruktur birst. Es entstehen neue Gruppierungen, in denen sich Wut- und Angstbürger formieren.

Wir werden davon ausgehen müssen, dass das Reaktionen sind auf tiefgreifende Veränderungen unserer Gesellschaften, über die wir uns im politischen Tagesgeschäft zu wenig Gedanken machen. Die Arbeitsplätze sind andere geworden und werden fortwährend andere. Ganze Industrien sind verschwunden, Fertigkeiten, Expertisen werden nicht mehr gebraucht. Oft wissen selbst die Unternehmer nicht, welche sie nötig haben, weil sie noch kein klares Bild haben von dem Produkt, das sie an den Markt bringen möchten. Kein Wunder, dass etwa in der Bundesrepublik Deutschland 2014 rund 39 Prozent aller abhängig Beschäftigten in Teilzeit, Leiharbeit oder Minijobs tätig sind. Das sind meist schlechter bezahlte, in jedem Fall unsicherere Arbeitsverhältnisse als die ihrer Eltern. Viel von ihnen, gerade die besonders betroffenen jüngeren Arbeitnehmer, nehmen das lächelnd mit einem „So ist es eben“ hin.

Aber Ökonomie ist immer auch Sozialpsychologie. Nicht nur, wenn es darum geht, dass an der Börse alles erst einmal der Herde folgt. Das gilt auch weiter unten in der gesellschaftlichen Hierarchie. Man kann nicht ganze Gesellschaften umstülpen und erwarten, dass die Bevölkerung, die dabei rechts und links über den Jordan geht, nicht erschrickt und, je länger es anhält, desto verunsicherter in die Zukunft blickt.

Wer sie sich darum miesepetrig und schlecht gelaunt vorstellt, der übersieht, dass der Mensch ein lachendes Tier ist. Die Spaßgesellschaft gehört zum Prekariat wie die abgeklemmte Stromversorgung. Die arbeitslosen Eckensteher waren schon im alten Berlin die witzigsten Figuren. Wem es schlecht geht, der ist nicht darauf angewiesen, dass ihm seine Lage erklärt wird, sondern dass er etwas zum Lachen bekommt. Berlusconi wusste das sehr genau. Er hatte eine ganze Industrie auf dieser Einsicht erbaut, oder hatten ihm seine Sender diese Erkenntnis erst aufgedrängt? Donald Trump ist ein Immobilienhai. Aber auch ein Medienunternehmer und ein Komödiant. Sein Ruhm basiert auf dieser Verbindung. Ohne die Show „The Apprentice“ („Der Auszubildende“), in der Trump einen Mitarbeiter für sein Firmenkonglomerat suchte, hätte er niemals die Popularität erreicht, die ihm am Ende ins Weiße Haus half.

Mit unseren miesepetrigen AfD-Leuten und auch mit den Damen und Herren des Front Populaire hat das nichts zu tun. Aber hier wie dort geht es darum, eine von den jüngsten Umwälzungen bis in die tiefsten Schichten hinein zutiefst erschütterte Bevölkerung mit einem „Vorwärts in die Vergangenheit!“ über die neuen Wirklichkeiten zu täuschen. Es geht dabei ja nicht nur um Arbeitsplätze und Bezahlung. Es geht inzwischen überall auf der Welt auch um das Elementarste: Was ist ein Mann? Was ist eine Frau? Was bin ich? Die Freiheiten, die die neuen Entwicklungen uns geben, hat es noch nie für so viele Menschen gegeben. Wir müssen uns selbst entscheiden. Für viele scheint das einfach zu viel.