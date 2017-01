Flucht nach Japan: Verloren in Tokio

Von Ono Masatsugu

Am Fuße des Sky Tree: Die Leidensgeschichte eines Flüchtlings aus dem Kongo, der in Japan um Asyl bat. Eine Reportage des Schriftstellers Ono Masatsugu.

Dies hier ist also die VIP-Lounge für Regierungsangehörige und -gäste. Sein Freund hat es ihm gesagt. Als er sich umblickt, sieht er Frauen und Männer verschiedener Nationalitäten in maßgeschneiderten Anzügen oder in Volkstrachten, die auf eleganten Sofas sitzen und sich entspannen. In dem angenehm klimatisierten Raum warten sie auf ihren Abflug. Er selbst trägt einen gepflegten Anzug, dazu ein hellgrünes Hemd und blättert in einer Zeitschrift. Rein äußerlich wirkt auch er wie ein hochrangiger Beamter.

Auch wenn man es ihm nicht ansieht, gibt es zwischen ihm und den anderen Gästen doch einen entscheidenden Unterschied. Sein Herz schlägt wie wild. Vor lauter Angst droht er zu ersticken. Er hat nur einen kleinen grauen Rollkoffer bei sich, darin ein Jackett, eine Hose und Unterwäsche zum Wechseln. Ein Paar Sandalen. Bargeld. Ein Hotel-Voucher. Einige wenige Schriftstücke. Und ein Pass. Das Foto darin ist zweifellos seins, doch der Name daneben gehört nicht ihm. Sein richtiger Name lautet Massamba Mangala.

Doch solange er sich in dieser VIP-Lounge befindet, wird weder sein Pass kontrolliert noch seine Identität geprüft. Er braucht nur noch ins Flugzeug zu steigen. So hat es ihm sein Freund, der ihn in einem Mercedes 190 bis zum Flughafen Ndijili in Kinshasa gebracht hat, gesagt. Er ist in einer Regierungsbehörde angestellt, verfügt über gute Beziehungen und hat alles vorbereitet. Er hat den Pass besorgt, ein Flugticket beschafft, mit einem höheren Flughafen-Angestellten gesprochen und mit dessen Hilfe Massamba in die VIP-Lounge geschleust.

Das Projekt Der vorliegende Text entstand im Rahmen des Literaturprogramms „Refugees Worldwide", mit dem das Internationale Literaturfestival Berlin (ilb) internationale Autoren dazu einlädt, literarische Reportagen zu verfassen, die Aspekte der verschiedenen Flüchtlingswirklichkeiten auf unserem Globus erhellen und so den eurozentristischen bzw. europäisch-nordafrikanisch-afghanischen Blick auf das Thema zu relativieren. Das Projekt wird gefördert von der Fondation Jan Michalski und dem Auswärtigen Amt. Das ilb hat uns dankenswerterweise den Abdruck der (stark gekürzten) Reportage von Ono Masatsugu ermöglicht.

Es ist ein wunderbarer Tag mit einem klaren blauen Himmel, flimmerndes Licht liegt in der Luft, wie winzige silberne Funken glitzernd, wie Massamba bei einem Blick aus dem Wagenfenster auf dem Weg zum Flughafen gesehen hat. Er erinnert sich gut an das Wetter dieses Tages, des 30. September 2008, das in einem so starken Kontrast zu den bedrückenden Gefühlen stand, die seine Brust beherrschten.

Endlich hört er, wie der Flug nach Äthiopien angesagt wird. Er steht auf. Anders als die gemeinsam mit ihm aus der Lounge gekommenen Fluggäste nimmt er in der Economy-Class Platz und schnallt sich an. Kurze Zeit später hört er die Durchsage, dass die Türen nun geschlossen sind. Das Flugzeug setzt sich in Bewegung.

„In diesem Augenblick passierte es. Die Last, die auf meinen Schultern gelegen hatte, fiel ab, und ich hatte das Gefühl, auf einmal viel leichter geworden zu sein“, erzählt mir Massamba und atmet mit einem tiefen Seufzer erleichtert auf.

Reise in ein unbekanntes Land

Das Flugzeug startet. Massamba fliegt zum ersten Mal in seinem Leben. Das Flugzeug bringt ihn in ein ihm unbekanntes Land. Der Reiseroute auf seinem Flugticket kann er entnehmen, dass er von Addis Abeba in Äthiopien nach Bangkok fliegt, dort umsteigt, um dann weiter bis zum Internationalen Flughafen Narita in Japan zu fliegen.

Massamba ist ein Flüchtling, er flieht vor der staatlichen Repression durch das Regime von Joseph Kabila. In der Provinz Bas-Congo hat er als Lehrer für Mathematik und Geografie gearbeitet und sich für den Bundu Dia Kongo engagiert, eine Bewegung, die für Rechte und Werte der ethnischen Gruppe der Bakongo eintritt. In der Mitte des letzten Jahrzehnts ist der BDK zunehmend in Konflikt mit der Zentralregierung in Kinshasa geraten, und als im Februar 2007 in Bas-Congo Wahlen durchgeführt werden, kommt es zur offenen Konfrontation. Der BDK erklärt, die Regierung habe sich unrechtmäßig verhalten und organisiert eine großangelegte Demonstration. Polizeibeamte und Soldaten schießen, unzählige Menschen werden getötet. Im folgenden Jahr wird der BDK von der Regierung für illegal erklärt, und die Polizei lässt seine Anhänger einen nach dem anderen „verschwinden“.