IS-Terror: Wer glaubt noch an Palmyra?

Im Fadenkreuz der Fanatiker: Die Stadt, in der Antike Drehkreuz zwischen Orient und Okzident, Schauplatz gelebter Vielfalt, wird weiterhin vom IS verwüstet.

Wer in Palmyra glaubte, setzte sich mit den Göttern gelegentlich an einen Tisch. Man musste es nicht tun, denn man musste in Palmyra nicht glauben. Also musste man auch nicht an der Seite der Götter Platz nehmen, etwa bei einem Bankett. Dann aber kam man zusammen mit allen Schikanen, darunter auch scheußlichen Opfern. Andrerseits konnte man dem Götterfest in Palmyra ebenso gut fernbleiben. Nahm man sich dazu das Recht heraus, dann nicht nur, weil die Stadt Durchgangsort war, Drehkreuz der Fernverbindungen, eine Vielvölkermetropole.

Das hat, man erinnert sich hier und da, vor rund einem Jahr Paul Veyne ins Gedächtnis gerufen. Es war der Versuch, die Geschichte des alten Palmyra zu vergegenwärtigen, der Oasenstadt, mitten in der syrischen Wüste, einer Oase auch der religiösen Koexistenz und Toleranz, in der Wahlfreiheit herrschte. Die Freiheit der Entscheidung, welchen Gott man sich nahm, welcher Gottheit man sich anvertraute, welche man nicht anbetete. Palmyra, so konnte man erfahren, war nicht zuletzt ein Ort der unbehelligt Ungläubigen.

Eben diese Freiheit, so erzählt es jetzt auch Michael Sommer in seinem Syrienbuch, rückte das Erbe Palmyras ins Fadenkreuz des sogenannten Islamischen Staats. Die jüngsten von der Unesco verbreiteten Satellitenbilder zeigen weitere Zerstörungen, darunter von den Resten des römischen Theaters bloß noch einen Schutthaufen. Auch im Bereich des Tetrapylons wurden Verwüstungen ausgemacht, von den 16 Säulen, die meisten Betonrepliken aus dem Jahr 1963, sind nur vier verblieben.

Für die islamistischen Fanatiker ist Palmyra weit mehr als nur ein strategischer Brückenkopf in der Wüste. Als hochgradig symbolisches Ziel hat die Organisation den Ort nie aufgegeben, auch nicht nach militärischen Niederlagen. Wie schon vor einem Jahr absehbar, wurde Palmyra vom IS zurückerobert, als der Ort militärisch zum Vakuum wurde. Das geschah mit dem Abzug der russischen Garnison Richtung Aleppo, nachdem Wladimir Putin die Befreiung Palmyras noch mit einem Spektakel gefeiert hatte, einem Konzert, oh, ja, im antiken Theater. Für die Inszenierung auf der historischen Bühne Palmyras wurde das Sinfonieorchester des Petersburgers Mariinsky-Theaters in die Ruinenstätte eingeflogen.

Michael Sommer hat mit seinem Buch ausdrücklich kein „Requiem“ schreiben wollen, wie Paul Veyne es tat. Vielmehr versucht Sommer, „verständlich zu machen, was der Welt mit historischen Erinnerungsorten wie Palmyra und Hatra verloren geht.“ Als hätte Veyne nicht eben genau das getan! Wie auch immer, beide Bücher, während sich der Staub der Zerstörungen über Palmyra weiterhin nicht gelegt hat, bewegen sich über Trümmerfelder. Groß ist die Ungewissheit, größer die Unsicherheit, sich Gewissheit zu verschaffen.

Von den sechzehn Säulen des Tetrapylon sind nur noch vier verblieben. Foto: rtr

Immerhin kann man sich der Vergangenheit von Palmyra versichern – und nicht allein der antiken Ruinenstadt, sondern mit Syrien einer alten historischen Landschaft, die zweierlei ausmacht. Aktuell weitaus mehr umfasst als den modernen Nationalstaat des Diktators Assad, historisch gesehen ein Territorium der „ersten Globalisierung der Weltgeschichte“ bildete, obwohl „Syria“ ja doch Peripherie war, zunächst für die Griechen, anschließend für das römische Imperium.

Auch andere Reiche bedrängten das historische Syrien, Sasaniden oder Parther grenzten an ein Reich, das das Gebiet des heutigen Libanon ausmachte sowie an den Ausläufern des Taurus-Gebirges den Südrand der Türkei, ferner das nördliche Mesopotamien und damit Teile des Irak ausmachte, dazu mit den historischen „Landschaften Judäa, Samaria und Galiläa auch das moderne Israel“. Sommer macht deutlich, wie sehr unnatürlich das moderne Syrien abgesteckt wurde nach 1918, durch Grenzen, die die Mandatsmächte Frankreich und Großbritannien mit dem Lineal durch die Levante zogen – ohne Rücksicht auf kulturelle und religiöse Traditionen, vor allem auf die für die Region typischen Stammesstrukturen.

Bei seiner „historischen Tiefenschau“ konzentriert sich Sommer auf fünf Städte in der Levante, darunter die „Kultzentren“ Jerusalem, Hatra, Emesia. Zugleich ist Hatra eine Handelsmetropole, Antiochia eine Hochburg „intellektueller Debatten“, diese ebenso eine „Weltstadt“ wie Palmyra. Eine jede Metropole war griechisch geprägt, durch Lebensweisen und Denkstile, durch ihre Architektur, ihre Konsumweisen, ihre Küche, ihre Kulte. Das galt in besonderer Weise für Palmyra, mitten in der Wüste, für eine Oasenstadt auf halbem Wege zwischen Euphrat und Mittelmeer. In ihr bündelte sich das Griechische – wenn auch vielleicht nicht ganz so wie von Veyne beschrieben, euphorisch berichtet.

Sommer holt souverän aus. Er analysiert die alte antike Geschichte der Region ebenso wie die junge antike Geschichte. Zur alten gehört, dass das „Neben, Mit- und Gegeneinander unterschiedlicher Kulturen“ nicht erst im Anschluss an die Kolonisation durch Alexander den Großen (drei, drei, drei, bei Issos Keilerei), „nicht erst mit der Machtübernahme der Makedonen zwischen Mittelmeer und Iran“ Wirklichkeit wurde. Bei allen Wirren im Laufe von sechs (!) Jahrhunderten, trotz aller gegenläufigen Entwicklungen entfaltete sich Palmyra im Bewusstsein ökonomisch schier grenzenloser Möglichkeiten, die sich mit dem Fernhandel auftaten.

Palmyra vibrierte. Veyne hat daran erinnert, wie Palmyra zum Ort wurde, der dem nicht nur hier angebeteten Gott Baal enorme Aufstiegsmöglichkeiten verschaffte – von einer Spezialgottheit mit eingeschränkten Kompetenzen zum allmächtigen, zu einem kosmischen Gott. Deshalb haben sich die Islamisten über den Baaltempel hergemacht und ihn weitgehend niedergemacht. Die turbulente Gesellschaft von Palmyra kannte allein fünfzig Gottheiten – die nicht miteinander konkurrierten, wie Veyne betont hat. Stattdessen so etwas wie friedliche Koexistenz.

Das vibrierende Palmyra glaubte an seine Vielfalt. Veyne, von einer Gesellschaft der „hybriden Identität“ berichtend, hat das Erbe Palmyras emphatisch betrachtet. Für ihn war Palmyra ein „Patchwork“, eines aus dem alten Mesopotamien, dem aramäischen Syrien, aus Phöniziern, „ein wenig“ Persischem, „mehr“ Arabischem, und das Ganze wurde zusammengehalten von griechischer Kultur und römischer Politik.

Das Satellitenfoto vom 10. Januar zeigt den zerstörten Tetrapylon (oberer Bildrand, Mitte) und das verwüstete römische Theater. Foto: rtr

Vibrierendes Palmyra. Bei allem, so Sommer, ließen sich gerade in (Hatra und) Palmyra die Interessen zwischen Nomaden und Sesshaften „schiedlich-friedlich austarieren.“ Sommer bestreitet, dass Palmyra eine Polis war – trotz der darauf hinweisenden Architekturen. Vielmehr sieht er in Palmyra so etwas wie eine Baukastenstadt. Ob einzelne Säule oder Kolonnade – es wurden Stile übernommen. Palmyra wurde zu einem Ort der Anverwandlung, und nicht allein architektonisch. Integration geschah durch Interpretation, das betraf Gottheiten, Kulte, Konsumgewohnheiten.

Vielfältiges Palmyra. Der Meltingpot war weniger eine Stadt der Bürgerstämme, sondern der Überreste von nomadischen Stammesbewohnern (was auch Veyne ausdrücklich hervorhebt). Das bereits aus Hatra bekannte Modell einer dimorphen, einer doppelgestaltigen Stammesgesellschaft prägte auch Palmyra. Mochte die griechische Polis auch etwas Fremdes bleiben, so setzte sich das Griechische als Habitus durch. Griechisch war chic – und gerade die Bürger Palmyras wussten um die ungeheure Attraktion des Chic.

Den Enthusiasmus Veynes dämpft Sommers Buch. Sommer bestreitet so etwas wie ein hehres Kulturmodell, ein althellenistisch gefärbtes Modell. Kein Bankett mit den Göttern bei Sommer. Keine Vielgöttereuphorie. Sicher, wie Veyne sieht er in der Levante einen Transitraum „par excellence“. Zudem wurde Palmyra bekannt als ein Ort der Projektionen. Auch die deutsche Romantik beseufzte mit Palmyra einen Sehnsuchtsort in der Weltferne. Sommer lenkt den Blick nicht auf einen solchen Sehnsuchts- als vielmehr auf einen Erinnerungsort.

Wer glaubt noch an Palmyra? Sommers Buch ist eine antiromantische Abhandlung in einer Zeit, in der Palmyra für die Anti-IS-Allianz Niemandsland ist, ob nur strategisch oder kulturhistorisch. Denn in der Ruinenstadt Palmyra wird weiterhin ein Krieg ausgefochten. Ein tödlicher Konflikt, an dem der Westen auch deswegen Verantwortung trägt, weil er nach 1990 „geflissentlich die Warnsignale“ ignorierte, „blind gegenüber den Ordnungsmustern, die unter der nationalstaatlichen Oberfläche stets ein zähes Eigenleben“ führen und seit dem Auftreten des Islamismus, seit dem Krieg Assads durch „Massaker und Plünderungen, Fluchtwellen und Vertreibungen“, so Sommer in seinem Epilog, „mit voller Wucht wieder an die Oberfläche“ treten.

Als Schauplatz, auf dem Orient und Okzident vibrierend zusammenkamen, als Ort der Vielfalt der Kulturen und Religionen ist Palmyra ins Fadenkreuz der Fanatiker geraten, zum symbolischen Kriegs-Schauplatz, auf dem sich Bilderstürmer austoben. Ohne die bilderfeindliche Tradition des Christentums unerwähnt zu lassen, verweist Sommer ausdrücklich auf die ikonoklastische Tradition des Islam: „Der Versuch, eine geistige Brandschutzmauer zwischen islamischen Dogmen und dem ideologischen Fanatismus der IS-Krieger einzuziehen, muss misslingen.“

Religio muss nicht religiös verstanden werden, um für die vielfältigen Steine im Staub von Palmyra Ehrfurcht zu empfinden. Denn Religio, so erinnert Sommer, bezeichnete zu römischen Zeiten, als Christentum oder Islam noch nicht auf den Plan getreten, geschweige denn deren Dogmen auch nur angedacht waren, nichts anderes als Verehrung.

Wer aber glaubt noch an die Steine von Palmyra?