Isaaks-Kathedrale: Schmutziger Streit um eine Kirche

Auch am Wochenende gab es Proteste vor der Isaaks-Kathedrale in Sankt Petersburg. Foto: MALTSEV/EPA/REX/Shutterstock

Die Debatte um eine Übergabe der Petersburger Isaaks-Kathedrale an die Russisch-Orthodoxe Kirche eskaliert. Es tobt ein erbitterter Streit um das Bauwerk.

Auch um Kirchen kann schmutzig gestritten werden. „Die Christen haben überlebt, obwohl die Vorfahren Boris Lasarewitschs Wischnewskis und Maxim Lwowitschs Resniks uns auf offenem Feuer gekocht und den wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen haben“, schimpfte der Duma-Abgeordnete Witali Milonow über zwei jüdisch-stämmige Lokalparlamentarier, die die Gegenseite anführen. Milonow hatte am Sonntag etwa 500 Gläubige zu einer Prozession vor der Isaaks-Kathedrale versammelt, um die Übergabe des größten Sankt Petersburger Gotteshauses an die Russisch-Orthodoxe Kirche zu unterstützten. Wenige Stunde später kamen etwa 2000 Gegner des Vorhabens und schlossen einen lebendigen Ring um die Kathedrale, um sie symbolisch zu beschützen.

Mitte Januar hatte Georgi Poltawtschenko, der Gouverneur von Sankt Petersburg, die Entscheidung verkündet, die Stadt werde die Isaaks-Kathedrale der Kirche überlassen. Damit entsprach er wiederholten Bitten des Russisch-Orthodoxen Erzbischofs von Sankt Petersburg. Seit Sowjetzeiten war das spätklassizistische Bauwerk als Museum genutzt worden, zwischenzeitlich auch als „Museum des Atheismus“. Die zweitgrößte Kuppelkirche Europas gilt als eines der wichtigsten Baudenkmäler Russlands. Nun will Poltawtschenko für 49 Jahre kostenfrei das Nutzungsrecht für die Kathedrale der Kirche überlassen, der Staat soll sie weiter instandhalten.

Die Petersburger Öffentlichkeit reagierte heftig. Museumsdirektoren, liberale Lokalpolitiker und Vertreter der örtlichen Intelligenz protestierten: Die Übergabe der Kathedrale an die Kirche bedeute wohl auch die Schließung des Museums, 158 Arbeitsplätze seien gefährdet. Vor allem aber zweifeln die Gegner das moralische Recht der Kirche an, die Kontrolle über die Kathedrale zu übernehmen. Viele Russen werfen der Führung der Orthodoxen Kirche zu enge Anlehnung an den Staat und übertriebenen Luxus vor. Die Russisch-Orthodoxe Kirche verhalte sich inzwischen wie ein Monopolist, schreibt Maxim Bujew, Wirtschaftswissenschaftler der liberalen Europäischen Universität in Petersburg, das gelte auch für die Isaaks-Kathedrale.

Über 210 000 Menschen haben inzwischen eine Internet-Petition gegen die Übergabe unterschrieben, auch innerhalb der Orthodoxen Kirche regt sich Widerstand. „Unsere Kirche hat sich in den letzten 25 Jahren das Renommee eines Geschäftemachers erworben“, sagt der Moskauer Diakon Andrei Kurajew der FR. „Die Übergabe der Kathedrale erinnert sehr an gewisse Privatisierungen unter Jelzin: Die Regierung überließ ihren Favoriten Fabriken, die dann die Gewinne dieser Fabriken einstrichen, während der Staat weiter für ihre Verluste aufkam.“ Dabei gäbe es bereits täglich Gottesdienste in der Kathedrale, für die wenigen Gläubigen, die diese besuchten, ändere sich nichts. Tatsächlich erklärte ein Vertreter des Petersburger Erzbistums der Regierungszeitung „Rossijskaja Gaseta“ schon, Reisebüros, die Exkursionen in die Kathedrale organisieren, sollten künftig der Kirche Prozente zahlen.

Aber es gibt auch in Petersburg Prominente, die sich für die Übergabe aussprechen. „Ein Gotteshaus ist vor allem dazu da, um darin zu beten“, sagt der Schauspieler Oleg Basilaschwili. Zur Zeit kostet der Eintritt in das Gebäude umgerechnet fast 4 Euro, die Kirche will diesen Eintrittspreis streichen und nur die 2,50 Euro für die Begehung der Kuppelbalustrade beibehalten.

Der Streit und das Bauwerk aber tobt weiter. Der oppositionelle Stadtrat Boris Wischnewski bemühte auf Facebook Charles Darwin, um Milonows antisemitische Entgleisung zu kontern: Darwin habe wohl mit seiner Evolutionstheorie recht, dass der Mensch vom Affen abstamme. „Und es gibt verschiedene Affen, mit verschieden großer Gehirnmasse.“ Die Debatte hat sich verselbstständigt.