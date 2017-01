Nigeria : So treibt Boko Haram Millionen in die Flucht

Von Abubakar Adam Ibrahim

Zwei Frauen mussten fliehen, weil die Terrormiliz Boko Haram ihre Heimat tyrannisiert. Ihr Schicksal steht für das von zwei Millionen - eine Reportage.

Genau 24 Stunden, nachdem ich Maiduguri verlassen hatte, jene Stadt im Staat Borno im Nordosten Nigerias, in der sich die berüchtigte Terrortruppe Boko Haram gebildet hatte, strömten Hunderte armselig gekleideter Menschen in die windumtosten Straßen und verlangten Nahrung. Ein Freund, den ich bei meinem Besuch in der alten Hauptstadt getroffen hatte, dachte, diese Nachricht sei für mich sicherlich interessant und hatte mich auf Facebook darauf aufmerksam gemacht. Ich verfolgte die Geschichte von Abuja aus, 850 Kilometer südlich der Krisenregion.

Die Demonstranten waren Internally displaced persons (IDPs), im eigenen Land Vertriebene, die, aufgebracht von Hunger und Verzweiflung, auf die Straße gingen, um gegen ihre Vernachlässigung zu protestieren. Es fiel mir leicht, mir vorzustellen, wie diese Menschen mit letzter Kraft in ausgelatschten Flip-Flops die Maiduguri-Kano-Straße entlangtrotteten, den Verkehr aufhielten, die Fäuste in die Luft gereckt. In der Menge sah ich die Gesichter von Sa’adatu und Fati vor mir, mit denen ich noch wenige Stunden zuvor zusammen gewesen war, zwei Frauen, die die willkürlichen Geschosse von Boko Haram überlebt hatten, die ihr Zuhause verlassen mussten und irgendwann in die relative Sicherheit von Maiduguri und das trostlose Leben in einem Flüchtlingslager fanden.

In den letzten fünf Jahren, seit Boko Haram 2011 den Aufstand begann, wurden mehr als zwei Millionen Menschen aus Nordost-Nigeria, Nord-Kamerun und der südlichen Republik Niger vertrieben. Nur zwanzig Prozent dieser Menschen sind in festen Lagern untergebracht, von denen sich die meisten in und um Maiduguri befinden. Die Übrigen haben sich unter die örtlichen Gemeinden gemischt, wo sie in halbfertigen Gebäuden oder behelfsmäßigen Hütten wohnen. Einige sind bis nach Abuja geflohen, wo es rund dreißig Flüchtlingscamps gibt, einige noch weiter in den Süden.

Sa’adatu konnte nicht nach Süden reisen. Nicht, dass sie es gewollt hätte. Sie ist 45 und hat neun Kinder – das älteste ist fünfzehn, das jüngste ein gutes Jahr alt – und einen Ehemann, von dem sie seit zehn Monaten nichts gehört hat.

Die Kinder: knochig, schwach und hungrig

In ihrer mit einer Zeltplane bespannten Hütte saß Sa’adatu auf dem nackten Boden und wiegte ihr Baby, dem sie eine ihrer Brustwarzen in den Mund schob. Mit einer Hand strich sie ihm Sand aus dem Haar; mit der anderen rührte sie die Mehlsuppe, die auf offener Flamme in einem Raum kochte, der im Grunde ihr Wohnzimmer war. In einer Ecke standen ein paar Plastikutensilien – Eimer, Kanister und eine Wanne zum Holen und Lagern von Wasser – und ein Stapel sauberer alter Aluminiumteller sowie ein Tablett. Daneben drei der neun Kinder. Sie lagen auf leeren Getreidesäcken, die auf dem Boden ausgebreitet waren. Ihre Rippen hoben und senkten sich beim Atmen auf verstörende Weise. Sie waren knochig, schwach und hungrig.

Sa’adatu stammt aus Gwoza, 135 Kilometer südöstlich von Maiduguri. 2014, als Boko Haram hier am mächtigsten war, war die Stadt immer wieder Ziel von Angriffen. Nach dem Fest des Fastenbrechens im Juli wurde ihr und ihrem Mann klar, dass sie nicht länger bleiben konnten, da Boko Haram den Ring um ihre Stadt immer enger zog. Sie nahmen ihr Geschirr, das Bettzeug und einen Vorrat an gekochten und rohen Lebensmitteln mit. Sa’adatu lud alles auf die Köpfe ihrer Kinder, band sich ihr jüngstes, das gerade ein paar Wochen alt war, auf den Rücken und machte sich gemeinsam mit ihrem Mann zu Fuß auf den Weg. Zwei Tage und eine Nacht marschierten sie auf Pfaden abseits der Hauptstraßen und Städte, bis sie eine Militäreinrichtung erreichten.

Die Soldaten konnten den Feind nicht auf den ersten Blick erkennen, da Boko Haram keine übliche Armee war. Die Familie wurde festgenommen und tagelang befragt, dann wurde sie in die Giwa Kaserne in Maiduguri gebracht. Sa’adatu landete mit ihren Kindern in einer Zelle mit anderen Frauen und Kindern. Sie schätzt, dass es insgesamt rund 280 Menschen waren. Die Männer wurden in einem separaten Gebäude festgehalten. In den Stunden, in denen sie Freigang hatten, ging Sa’adatu zum Gebäude der Männer, um durch ein Fenster einen Blick auf ihren Mann erhaschen zu können. „Ich winkte ihm zu, und er winkte zurück“, sagte sie. „Wenn sein Hemd schmutzig war, zog er es aus und warf es mir durch das Fenster zu. Ich wusch es für ihn und warf es ihm so zurück, dass die Soldaten es nicht mitbekamen.“

Zwei Monate waren sie in Giwa, als ihr Mann ihr an einem Mittwochnachmittag eine Nachricht zukommen ließ. Er hatte gehört, dass man ihn und andere Männer zur weiteren Befragung in eine andere Einrichtung bringen würde. „Er bat mich und die Kinder, für ihn zu fasten und zu beten“, sagte sie. Am nächsten Morgen sahen Sa’adatu und die anderen Frauen zu, wie ein von Soldaten bewachtes Fahrzeug die Männer fortbrachte. Ihren kleinen Jungen auf der Hüfte balancierend, sah sie, wie der Konvoi das Tor passierte und in der Ferne immer kleiner wurde.

Zehn Monate sind seither vergangen, ihr Baby hat inzwischen laufen gelernt, und sie hat ihren Mann seit jenem Tag nicht mehr gesehen. Zwei Monate später wurden Sa’adatu und ihre Kinder in ein Fahrzeug gequetscht und in jenes Flüchtlingslager gebracht, wo ein Jahr später hungernde Flüchtlinge aus Verzweiflung auf die Straße gehen sollten. Von dort ging es weiter ins Bakassi-Lager, wo sich damals 10 013 Menschen aus Gwoza aufhielten. Sie fand bekannte Gesichter und fühlte sich besser in der Gegenwart von Menschen, die wussten, dass ihr Mann nur ein Opfer war, so wie sie alle Opfer waren.

In Bakassi warteten jedoch neue Herausforderungen. In den acht Monaten im Lager blieben die Geschäfte leer. Vor über einem Jahr waren die Vorräte zuletzt aufgefüllt worden, Monate, bevor sie hier ankam. Manchmal geht Sa’adatu an der Lagerküche vorbei, um zu sehen, ob der Herd für eine Mahlzeit angeworfen werde.

Doch seit Wochen ist die Asche kalt, und oft kehrt sie mit Tränen in den Augen zurück und weiß nicht, was sie ihren Kindern sagen soll. Und so gut wie die Lagertore von den Soldaten und Vigilanten bewacht sind, stehen die Chancen äußerst schlecht, hinaus zu gelangen, um etwas zu essen zu erbetteln oder Nachrichten von ihrem Mann zu erhalten.

„Ich weiß nicht, wo mein Mann ist, ob er am Leben oder tot ist“, sagte sie, den Kopf resigniert zur Seite gekippt. Es ist vollkommen still im Zimmer, nur der keuchende Atem ihrer hungrigen Kinder ist zu hören, die auf dem leeren Sack auf dem Boden schlafen.

Es war still auf der Fahrt durch Maiduguri. Jedes Mal, wenn das Auto im Verkehr langsamer wurde, kratzten Scharen von Kindern an den Fenstern und bettelten. „Hilf einem Waisen“, skandierten sie, schubsten einander im Versuch, einen besseren Platz zu ergattern. Es gibt jetzt viele von ihnen in Maiduguri, beunruhigend viele. Die Waisen der Gemetzel von Boko Haram und solche, die sich als Opfer ausgeben, um ein bisschen Geld zu verdienen. Jenseits des Waldes aus gereckten Armen und Fingern schien Maiduguri fast normal – eine Stadt, die nach den Verwüstungen von Boko Haram wieder zu atmen lernt. Händler und Handwerker verkaufen ihre Waren in Läden und auf den Fußwegen.

Eine Stadt voller Träume

Schicke Straßenleuchten säumen die Wege, manche wurden aus Frankreich importiert, um der Stadt das exotische Ambiente von Paris zu verleihen. Ich bin überrascht, wie ausgelassen die Stadt wirkt, voller Leben und Horden von Vertriebenen. Und voller Träume, die diese Menschen selbst in schwierigsten Zeiten haben. Hier entstand, was heute als Boko Haram bekannt ist, hier, in dieser Stadt des stolzen Stammes der Kanuri und seiner uralten Geschichte, dem Sitz des Kanem Reichs.

Hier begann ein gewisser Muhammad Yusuf im Jahr 2002, eine radikale Form des Islam zu predigen und vergrößerte seine militante Fangemeinde um frustrierte Jugendliche. Und als diese Gruppe 2009 der Regierung die Stirn bot, wurde sie hier in Maiduguri gewaltsam niedergeschlagen. Yusuf und Hunderte seiner Anhänger kamen dabei ums Leben.

Andere Mitglieder seiner Sekte konnten fliehen, gingen in den Untergrund, nur um 2011 als jene tödliche Terrorbande wieder aufzutauchen, die auf der Höhe ihrer Macht, um den Januar 2015 herum, ein Territorium von fast 52 000 Quadratkilometern beherrschte, das entspricht in etwa der Größe Kroatiens.

Der Wagen brachte mich zum Dalori-Flüchtlingslager am Stadtrand, einem der größten Camps des Landes. Betritt man es durch das Tor, sieht man Scharen von Menschen und endlose Reihen von Hütten aus Zeltplanen, die sich bis zum Horizont erstrecken. In einem dieser Zelte wohnt Fati Salisu, 25. Ihre Hütte besteht aus nur einem Zimmer von vielleicht zwei mal drei Metern. Ihre persönliche Habe – Teller, Matten und eine dünne Matratze – liegt in dem kleinen Raum verteilt herum. Hinter ihr, auf der anderen Seite der Zeltplane, hört man die Stimmen ihrer Nachbarn.

Fati kommt aus Kamerun. Die Herwa Community Initiative, jene NGO, die sie und andere berät und ausbildet, nennt sie euphemistisch eine Überlebende. Andere, die weniger Takt besitzen, nennen sie eine der „Ehefrauen von Boko Haram“. Die frisch geschiedene Fati war bei ihrer kranken Mutter im Hospital von Kolofota im Norden Kameruns und stillte gerade ihr sieben Monate altes Baby Jamila, als sie Schüsse und Explosionen hörte. Kurz darauf stürmten bewaffnete Männer in das Krankenzimmer, zielten auf Fati und zerrten sie und ihr Kind vom Bett der Mutter fort. Sie verbanden ihr die Augen und warfen sie mit einigen anderen Frauen in einen Lastwagen. Sie holperten immer weiter über unebene Buschwege, bis alles Vertraute nur noch Erinnerung war, abgesehen von ihrer Tochter, die sich an sie schmiegte.

Man brachte sie in den Wald von Buni Yadi. Die jüngeren Frauen wurden von den älteren getrennt. Jeden Tag eskortierten bewaffnete Männer die jüngeren Frauen zum Unterricht bei Boko-Haram-Gelehrten. Und wenn bei Überfällen neue Gefangene gemacht wurden, hießen die militanten Kämpfer Fati und die anderen Frauen, für sie zu kochen. Es gab eine gewisse Routine im Leben in Buni Yadi, doch diese Routine wurde bald gestört.

Eines Tages fielen Bomben vom Himmel und explodierten im Lager. Der Luftangriff zwang Boko Haram, das Camp zu verlegen und mit ihren Geiseln in einen anderen Wald umzuziehen. Im neuen Lager stellten die Kidnapper nun ganz andere Überlegungen an. „Sie wollten mich heiraten, sagten sie“, erzählte Fati. „Ich sagte ihnen, dass ich zurück zu meinen Eltern möchte, und sie sagten, meine Eltern seien Ungläubige, ich würde sie nie wiedersehen.“ Die verschmähten Kämpfer beschlossen, ihre Hand zu erzwingen. „Sie steckten mich in ein Erdloch, das sie mit einem grob zusammengezimmerten Konstrukt bedeckten. Dort hielten sie mich fünfzehn Tage lang fest. Und als sie mich herausholten, weigerte ich mich immer noch.“

Ohne jede Verbindung nach Hause blieb ihr nur ihre Tochter Jamila. In den Nächten hielt sie sie fest, und das inzwischen vierzehn Monate alte unschuldige Kind war das einzige, was ihr Freude bereitete. Doch dann kehrten die Kampfjets zurück. Ein weiterer Tag, ein weiterer Angriff. Chaos brach im Lager aus, als die Bomben fielen. Die Frauen witterten eine Chance und flohen um ihr Leben fürchtend in den Wald, wurden jedoch von ihren Kidnappern verfolgt. Die kleine Jamila auf ihrem Rücken, rannte Fati in unbekanntes Gelände. Das Tuch, mit dem sie ihr Kind festgebunden hatte, löste sich, Jamila fiel zu Boden und brach sich dabei das Genick. Ich sah die verzweifelte Frau vor mir, wie sie neben ihrer Tochter auf die Knie fiel, sie schüttelte und sie bat, aufzuwachen, ihren Namen rief und dem Himmel ihr Leid klagte. Doch Jamila war tot. Und als die Boko-Haram-Kämpfer Fati erreichten, zerrten sie die trauernde Mutter davon. „Von deinem Geheule wird sie auch nicht wieder lebendig“, sagten sie zu ihr.

In der Art, wie Fati ihre Geschichte erzählt, liegt fast etwas Mechanisches, als wolle sie sich selbst davon entfernen. Gefühle waren in ihrer Stimme in dem Moment zu hören, als sie sagte: „Ich denke immer noch an meine Tochter.“ Sie blickte auf ihre Finger, die nun ineinander verschränkt waren. „Ich denke ständig an sie.“

Ein weiterer Militärangriff auf ihr Lager in Kera Laji, erzählte mir Fati, bot eine erneute Gelegenheit zur Flucht, und Fati ergriff sie. Das Wichtigste war zu überleben. Sie rannte und hielt erst an, als sie mit fünf anderen Frauen Bama erreichte, das gerade erst von der nigerianischen Armee zurückerobert worden war. Sie wurden im dortigen Gefängnis untergebracht und dann ins sichere Maiduguri gefahren, in das große Lager Dalori, wo Fati seither lebt.

Die Bedingungen in Dalori sind viel besser als im Bakassi-Lager. Zumindest gibt es hier regelmäßig etwas zu essen, und hier erhielt Fati zum ersten Mal seit zwei Jahren auch wieder Nachrichten von ihrer Familie. Eine Vertreterin der Vereinigung muslimischer Frauenverbände, die das Lager besuchte, stammte zufällig aus Kamerun und kannte Fatis Eltern.

Sie sagte Fati, dass ihre Mutter wieder genesen und dass ihre Familie nach Marwa umgezogen sei, sie alle seien aber zumindest am Leben und gesund. „Sie glauben, ich sei tot“, erzählte Fati mir später. „Sie hatten ihnen gesagt, ich sei bei einem der Luftangriffe im Wald ums Leben gekommen. Sie hatten sogar schon für meine Seele gebetet.“

Diese Neuigkeiten waren schwer zu verdauen, aber unter all der Verwirrung war Erleichterung und erneut aufkeimende Hoffnung. „Ich will einfach nur meine Familie und meinen Sohn wiedersehen“, sagte Fati. Sie ist eine starke Frau, aber ich dachte bei mir, dass es ihr gut täte, einmal gehörig zu weinen, und als ich sie verließ, hoffte ich, sie würde die Tränen fließen lassen.

Für Fati gibt es nun einen Lichtschimmer am Ende des langen, gewundenen Tunnels. Sa’adatu Musa und ihre Kinder müssen in Bakassi weiter in der langen Nacht des Wartens ausharren.

Aus dem Englischen von Beatrice Faßbender