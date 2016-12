Pearl Harbor: „Japan hätte die Amerikaner viel stärker treffen können“

„Japan möchte sich als wichtigster Bündnispartner der USA im Pazifik präsentieren“, sagt Takuma Melber. Premier Shinzo Abe und US-Präsident Barack Obama gedenken am Dienstag in Pearl Harbor der Opfer. Foto: REUTERS

Militärhistoriker und Buchautor Takuma Melber spricht im Interview über den Plan hinter dem Angriff auf Pearl Harbor vor 75 Jahren und seine Folgen, über alte Konflikte und neue Bündnisse. (FR+)

Als erster japanischer Ministerpräsident hat Shinzo Abe am Mahnmal von Pearl Harbor auf Hawaii der Opfer gedacht und sein "aufrichtiges und immerwährendes Beileid" bekundet. Im Interview spricht der Militärhistoriker und Buchautor Takuma Melber über den Plan hinter dem Angriff auf Pearl Harbor, der vor 75 Jahren stattgefunden hat und zur Folge hatte, dass die USA in den Zweiten Weltkrieg eintraten.

Mit dem Besuch Abes auf Hawaii möchte sich Japan als wichtigster Bündnispartner der USA im Pazifik präsentieren, glaubt Melber. "Abe will aber auch an China und Nordkorea die Botschaft richten: Wir sind 75 Jahre nach Pearl Harbor wichtigster Verbündeter der USA im Raum." Die Betonung des Bündnisses sei auch an den künftigen US-Präsidenten Trump gerichtet, ist sich Melber sicher.

Interview-Auszüge Herr Melber, wo lagen die Ursachen des Konflikts zwischen den USA und Japan?

Von japanischer Seite her wird die Geschichte etwas anders erzählt, als wir sie im Westen kennen. Japan lag seit den Dreißigerjahren mit China im Krieg. Im Jahr 1937 war der Zweite Sino-Japanische Krieg ausgebrochen. Von 1940/41 kam Japan nicht mehr weiter mit der Offensive. Der Krieg kommt ins Stocken und wird zum Stellungskrieg. Vor allem die Rohstoffe gehen den Japanern sukzessive aus. Für Japan gibt es nur die Alternative: Entweder man gewinnt den Krieg oder man löst ihn mit diplomatischen Mitteln. « zurück 1 | 2 weiter »