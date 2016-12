Rasputin: Die ersten Schüsse der Revolution

Von Frank Herold

Der russische Mönch und angebliche Heiler Grigori Jefimowitsch Rasputin. Am 30. Dezember 1916 wurde er in Petrograd ermordet. Foto: dpa

Vor 100 Jahren wird der Mönch Rasputin ermordet, eine der geheimnisvollsten und umstrittensten Gestalten der russischen Geschichte.

Als Grigori Rasputin am 30. Dezember 1916, vor 100 Jahren, im Palais des Fürsten Jussupow in Petrograd ermordet wird, ist er längst schon mehr mythische als reale Figur. Dem Volk gilt er als Heiliger, Wundertäter und Sexprotz. Ein Teil der Oberschicht aber wirft ihm vor, der üble Einflüsterer der Zarin Alexandra zu sein, ein Verderber der Monarchie. Mit Rasputin stirbt der meistbewunderte und der meistgehasste Mann Russlands jener Zeit. Doch in Wahrheit ist er gar nicht gestorben. Rasputin lebt weiter. Beinahe jedem fährt heute bei der Erwähnung seines Namens der nervtötende Song von Boney M ins Hirn.

Jussupow, der mit der Lieblingsschwester des Zaren Nikolai verheiratet ist, hat den Mord gemeinsam mit zwei Großfürsten und dem rechten Duma-Abgeordneten Wladimir Purischkewitsch geplant. Sie locken Rasputin zu mitternächtlicher Stunde in den Palast. Doch dann geht erst einmal alles schief. Das Gift in Wein und Kuchen wirkt nur unzureichend, so dass Jussupow höchstselbst zur Pistole greift. Doch er ist ein lausiger Schütze. Der Mönch lebt noch immer, er versucht zu fliehen. Jetzt schießt der Abgeordnete Purischkewitsch vier Mal. Zwei Mal daneben, zwei Treffer. Die Leiche wird in ein Eisloch der Newa geworfen. Purischkewitsch behauptet später, er habe die ersten Schüsse der russischen Revolution abgegeben. Das ist eine dreiste Behauptung, denn das Ziel des Rasputin-Mordes war ein ganz anderes: die Rettung der Romanow-Dynastie, keineswegs deren Sturz.

Rasputin kommt 1903 nach St. Petersburg. Er stammt aus dem westsibirischen Dorf Pokrowskoje, wo man den 1869 Geborenen als argen Wüstling, Trunkenbold und Kleinkriminellen in Erinnerung hat. Doch diese Vergangenheit nützt ihm, weil sie seine Bekehrung in einem Kloster umso glaubwürdiger macht. Eine Zeitlang ist Rasputin in der russischen Provinz als Pilger unterwegs. Das bringt dem verschrobenen Mann mit dem wilden Vollbart den Ruf ein, in der Tradition der jurodivy, der Narren in Christo, zu stehen. Die gehören seit dem 15. Jahrhundert fest in die religiöse Folklore Russlands und sind keine wirklichen Narren. Eher müsste man sie fromme Eigenbrötler nennen. Von Beginn an versuchte die Amtskirche, sie zu neutralisieren. Doch vergeblich, denn das Volk verehrt sie abgöttisch, auch weil ihnen Heilkräfte zugeschrieben werden.

Nach einem Wunderheiler sucht die verzweifelte Zarin Alexandra schon lange. Der merkwürdige Mönch wird an den Hof geholt, um den Bluterkranken Thronfolger Alexej zu heilen. Rasputin scheint tatsächlich Wirkungen erzielt zu haben. Sie liegen wohl in einem Bereich, den man heute psychotherapeutisch nennen würde.

Rasputin ist zu ehrgeizig, um es bei dieser Hilfe für die Zarenfamilie zu belassen. Er genießt Macht und Einfluss, was ihm den Hass derer einträgt, denen er beides nimmt. Zum Verhängnis wird ihm, dass er für die Romanows weit mehr ist, als nur der Wunderheiler. „Er war Beleg, Erfüllung und Personifizierung des Bildes, das Zar und Zarin von sich und ihrer heiligen Einheit mit der Bauernschaft hatten“, schreibt der britische Historiker Simon Sebag Montefiore. In seiner Nähe zur Herrscherfamilie ist ihm am Hofe praktisch alles erlaubt.

Rasputin bekommt politische Macht, und das schmeichelt diesem selbstgerechten, korrupten Menschen. Während der Zar 1916 Krieg führt, bestimmt praktisch Rasputin, zum Entsetzen des Hofes und der Bürokraten, über die Ministerämter. Das Land stürzt ins Chaos. „Unser Freund sagt, dass eine Zeit der Wirren anbricht“, schreibt Zarin Alexandra Anfang Dezember 1916 in einem Brief an ihren Gatten. „Unser Freund“ ist Rasputin, und zu seiner Warnung gehört wenig von der seherischen Gabe, die man ihm nachsagt. Für Russland steht es in dem seit zwei Jahren tobenden Krieg fast schon verzweifelt schlecht.

In St. Petersburg, das seit August 1914 Petrograd heißt, herrscht auf der einen Seite bittere Armut, während sich große Teile der Oberschicht schon seit geraumer Zeit in Dekadenz, Spiritismus, Theosophie und Okkultismus flüchten. Zahllose Pläne für Revolten und Verschwörungen werden geschmiedet. Einzig die gegen Rasputin ist in jenem Jahr erfolgreich. Dessen entstellte Leiche wird nach zwei Tagen am Newa-Ufer gefunden. An der Stelle holen Petersburger Frauen noch viele Tage lang Wasser. Sie halten es für geweiht. Der Zar nimmt am 3. Januar 1917 an der Beerdigung Rasputins teil. Das Revolutionsjahr ist angebrochen. Gut zwei Monate noch, dann ist die 300 Jahren währenden Herrschaft der Romanows zu Ende.