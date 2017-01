Rechtsphilosoph Joseph Raz: Die Lüge als legitimes Mittel

Der Rechtsphilosoph Joseph Raz über Trumps Verachtung demokratischer Institutionen und Werte sowie die Tradition des amerikanischen Idealismus, die Hoffnung macht. (FR+)

Joseph Raz, 1939 in Palästina geboren, hat sich einen Namen als Rechtsphilosoph gemacht. Er studierte Rechtswissenschaften in Jerusalem und Oxford, wo er zwischen 1985 bis 2006 Professor für Rechtsphilosophie war. Seit 2002 lehrt er an der Columbia Law School in New York. Sein Buch „Praktische Gründe und Normen“ ist 2006 im Suhrkamp-Verlag erschienen.

Im FR-Interview spricht Raz über Donald Trumps Verachtung demokratischer Institutionen.

