Städel-Experte Martin Sonnabend: „Sie will nicht ausbeuten, sie will erfahren“

Interview-Auszug

Herr Sonnabend, mit Blick auf Maria Sibylla Merian scheint es Projektionen von beiden Seiten zu geben. Die einen sehen in ihr die eigenständige Künstlerin, Forscherin, Geschäftsfrau, die anderen die überschätzte Dilettantin. Ist etwas darunter, das wenigstens einigermaßen zutrifft?

Sie ist auf alle Fälle eine Frau, die sich durchgesetzt hat. Das muss man natürlich ins historische Verhältnis rücken und kann es nicht gleichsetzen mit unseren Vorstellungen von Frauenemanzipation. Die „überschätzte Dilettantin“ ist krass falsch. Sie war eine absolut professionelle Künstlerin, die eine systematische Ausbildung erhalten hat. In dem Bereich, in dem sie tätig war, in den Blumenzeichnungen, der Deckfarbenmalerei auf Pergament und der Druckgrafik, hat sie sich auf allerhöchstem Niveau bewegt. Ihr Stiefvater Jacob Marrel war selbst ausgebildeter Blumenmaler und hat ihr das beigebracht. Das ist ein Fach, das im 17. Jahrhundert blüht und in dem fantastische Kunstwerke geschaffen werden, und Maria Sybilla Merian ist eine der besten, keine Frage.