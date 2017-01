Sicherheit in Hessen: Extremisten sollen Fußfesseln tragen

Hessens Justizministerin möchte die Sicherheit erhöhen und bei potenziellen Gefährdern Fußfesseln einsetzen. Der Opposition reicht das nicht.

Sie haben im Internet nach Anleitungen fürs Bombenbauen gesucht, planen die Ausreise in ein Ausbildungscamp in Syrien. Ihr Verhalten legt nah, dass sie einen Anschlag vorbereiten. Doch es fehlen Beweise, um sie hinter Gitter bringen zu können: Rund 40 solcher potenziellen Gefährder gibt es in Hessen. Die Hälfte von ihnen könnte für den Einsatz von Fußfesseln infrage kommen, schätzt Hessens Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU).

Seit zwei Jahren setzt sich die Ministerin dafür ein, die derzeit auf Gewalt- und Sexualstraftäter begrenzte elektronische Überwachung auf diese Klientel auszuweiten. Nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt hofft sie jetzt auf Rückenwind aus der Bundespolitik. Die in Bad Vilbel ansässige Überwachungsstelle, hat sie berechnet, müsste dann personell verdoppelt werden.

„Es ist schlicht ignorant, Strafbarkeitslücken zu bemerken, sie nicht zu schließen und damit unsere Sicherheit zu gefährden“, sagte die Ministerin am Dienstag im Landtag in ihrer Regierungserklärung. „Wenn ein extremistischer Straftäter vom Gericht Weisung erhält, wo er sich aufhalten darf und wo nicht, dann müssen wir die Einhaltung dieser Weisung auch elektronisch überwachen können.“ So könne man rechtzeitig eingreifen, bevor der Betreffende eine ihm verbotene Moschee besuche, sich einem Flughafen oder einem Weihnachtsmarkt nähere. Der Einsatz von Fußfesseln entlaste die Polizei, sei allerdings auch kein „Allheilmittel“, sagte Kühne-Hörmann, sondern „ein Werkzeug im Baukasten der Sicherheitsbehörden“, das es zu nutzen gelte.

Fußfesseln Die elektronischen Überwachung per GPS ist seit fünf Jahren im Einsatz. Bundesweit wurden bislang knapp 140 verurteilte Sexualstraftäter und Gewaltverbrecher damit ausgestattet. In Bad Vilbel sitzt die Überwachungsstelle der 16 Bundesländer. Löst der Fußfessel-Träger Alarm aus, wird er per Handy aufgefordert, in den erlaubten Aufenthaltsbereich zurück zu kehren. Folgt er nicht, wird die Polizei eingeschaltet. (jur)

FDP-Fraktionschef Florian Rentsch vermisste in der Rede der Ministerin die „neuen Vorstellungen der Landesregierung“. Fußfesseln mit Richtervorbehalt seien mehrfach im Parlament diskutiert worden. Viel wichtiger sei es, über die Auslandsfinanzierung islamistischer Moscheevereine zu reden oder über die Frage, wie das Land weiter mit Ditib umgehe, dem mit dem türkischen Staat eng verknüpften Verein, der in Hessen bekenntnisorientierten Religionsunterrichts gibt.

„Die elektronische Fußfessel darf nicht zur PR-Nummer verkommen“, warnte Heike Hoffmann von der SPD. Der präventive Einsatz sei verfassungsrechtlich bedenklich. Auch das Attentat auf einen Priester in Frankreich habe gezeigt, dass Träger trotzdem morden können. Es gebe bereits einige neue Gesetze, die die Sicherheit verbesserten. „Das Problem ist der Vollzug“ – für den der Polizei das Personal fehle. Verantwortlich dafür sei der jahrelange Aderlass, der mit der Operation sichere Zukunft unter dem damaligen CDU-Ministerpräsident Roland Koch im Jahr 2003 begonnen habe. Kühne-Hörmanns Optimismus entbehre jeder Grundlage, sagte Hoffmann: „Der Staat ist nicht gut vorbereitet.“

Auch Ulrich Wilken von der Linksfraktion warf der Ministerin vor, aus aktuellem Anlass alte Konzepte aus der Schublade geholt zu haben. „Keine der Vorschläge hat einen relevanten Bezug zum Anschlag von Berlin.“ Der Fall habe gezeigt, dass die staatliche Zusammenarbeit nicht funktioniere. Fußfesseln seien „untauglich“, weil sie eine Kooperationsbereitschaft des Trägers voraussetzten. Sie hinderten nicht daran, einen Lastwagen zu fahren oder Terroristen anzuwerben. Der Linken-Abgeordnete forderte einen größeren Einsatz in der Prävention: „Hundert Sozialarbeiter werden mehr ausrichten, als hundert Videokameras.“