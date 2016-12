Anschlag in Berlin: Der Erfolg der Terroristen

Kerzen und Blumen liegen am Ort des Anschlags nahe der Gedächtniskirche in Berlin. Foto: dpa

Die Attentäter töten und verletzen Unschuldige, sie verbreiten Angst und Schrecken. Aber können sie auch Menschen aufhetzen und eine Gesellschaft spalten? Der Leitartikel.

In Berlin sind zwölf Menschen getötet worden. An sie sollten wir zuallererst denken, die Opfer des Anschlags. Einer starb mutmaßlich, weil sein Lastwagen zum Mordwerkzeug werden sollte, mit dem die anderen elf getötet wurden und fast 50 weitere Menschen verletzt. Niemand weiß, ob und wie sie sich erholen werden. Der polnische Lkw-Fahrer hat seine Arbeit getan und Stahl nach Berlin gebracht. Die anderen Opfer bereiteten sich mit einem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt auf das Fest des Friedens vor. Ausgerechnet. Jesu Geburt, die nicht nur Christen als Zeichen der Versöhnung der Menschen untereinander und mit Gott gilt, Jesu Geburt wird in wenigen Tagen gefeiert und schon jetzt ist das Fest in vielen Familien von tiefer Trauer und großer Sorge überschattet.

In Berlin sind Menschen gestorben und verletzt worden, weil ein Terrorist in seinem Hass, seiner Verblendung, seiner unfassbaren Brutalität ein Zeichen setzen wollte. Weil er dieses Zeichen über das Leben anderer, unbeteiligter Menschen gestellt hat, weil er das Leben anderer für dieses Signal missbraucht hat. Das ist das Wesen des Terrors: In grenzenloser Missachtung aller menschlichen Grundwerte stellt er seine Absicht über alles. Die ist keine konkrete Botschaft, sie soll Menschen in Angst und Schrecken versetzen um den Preis des Lebens anderer. Diese Sprache sprechen sie alle, die Selbstmordattentäter in Bagdad, jene in Paris, jener in Berlin. Es ist ein Abgrund, der sich hier auftut: Terroristen töten Menschen, um anderen Angst zu machen.

Sie haben damit Erfolg. Obwohl auch in Deutschland mit einem Attentat gerechnet werden musste, obwohl das Land durch unzählige Warnungen und Anschläge andernorts vorbereitet war, schauen Bürgerinnen und Bürger fassungslos und entsetzt auf die Bilder vom Berliner Weihnachtsmarkt. Warum? Auf die hemmungslose, mörderische Brutalität eines Terroranschlags kann man sich nicht vorbereiten – gerade weil sie so unendlich weit übersteigt, was wir uns vorstellen können.

Manche Reaktion auf die Tat von Berlin übersteigt auf ganz andere Art auch das Vorstellungsvermögen. Eine Welle von Hass und ungezügelter Wut schwappte als Reaktion auf den Anschlag durch die sozialen Medien. Da gehört der Wunsch, Andersdenkende hätten vom Lastwagen in Berlin überrollt werden sollen, wahrhaftig zu den erträglichsten Formen rechter Hetze gegen jeden, der sich nicht auf Anhieb der „Ausländer-raus“-Fraktion zuordnen lässt. Auch die Frankfurter Rundschau musste ihre Kommentarfunktion unter den Texten zum Terroranschlag in Berlin sperren – uns fehlt schlicht das Personal, um aus dem Wust von Beschimpfungen, Drohungen und Anfeindungen die seriösen Stellungnahmen herauszufiltern.

Internationale Pressestimmen "New York Times" (USA) "Die populistische Rechte hat keine Zeit darauf verschwendet, Fakten über die Identität des Attentäters von Berlin oder ein Motiv abzuwarten, um Kanzlerin Angela Merkel für ihre menschliche Asylpolitik scharf zu kritisieren und die eigene fremdenfeindliche Agenda zu pushen. Diese gefährliche - wenn auch vorhersehbare - Reaktion spielt direkt in die Hände des Islamischen Staats, der nichts mehr will, als einen Krieg zwischen Christen und Muslimen in Europa zu beginnen. (...) Mit jedem neuen Anschlag, ob auf einen Weihnachtsmarkt oder eine Moschee, wird die Herausforderung für Europa schwieriger, Toleranz, Inklusion, Gleichheit und Vernunft zu verteidigen."

Auch deswegen der Satz: Die Terroristen haben Erfolg. Sie versetzen viele Menschen in Angst und Schrecken, sie stürzen andere aber auch in einen hasserfüllten Taumel aus Gewaltfantasien und blinder Wut auf alles, was irgendwie anders ist. Natürlich betreiben sie damit durchaus erfolgreich eine Spaltung auch unseres Landes in einen toleranten und mitfühlenden Teil und einen intoleranten, von Wut und Ängsten gesteuerten Teil. Freilich soll deren Lautstärke nicht über die Zahl dieser Ultrarechten hinwegtäuschen. Es sind viele, zu viele. Aber es sind längst nicht so viele – es stand hier schon oft zu lesen – wie diejenigen, die wenig Aufhebens von ihrem Engagement für Benachteiligte, Verfolgte, Arme und Schwache machen. Die ihre gelebte Toleranz und Hilfsbereitschaft nicht über Twitter oder irgendwelche Kommentarfunktionen hinauskrakeelen. Die an Verständnis glauben, an Miteinander, an sozialen Ausgleich, an Demokratie.

Aber auch sie sind unsicher und verletzlich, schauen nach Koffern oder Taschen ohne Besitzer, sorgen sich um ihre Lieben, die in Fußballstadien, Konzerte oder eben auf Weihnachtsmärkte gehen. Ihrem Sicherheitsbedürfnis müssen Polizei und Politik Rechnung tragen.

Es ist die wohl größte Herausforderung an die politischen Parteien, im Wahljahr 2017 einen Weg zu finden, der nicht die Krakeeler zum Maß des eigenen Handelns macht, sondern der die Ansprüche auf Sicherheit, soziale Verantwortung und bürgerliche Freiheit in ein richtiges Verhältnis setzt. Allzu leicht überschätzt die Politik das Gewicht der lautesten Schreihälse – das wissen wir seit den ersten Pegida-Demonstrationen mit wenigen Hundert Teilnehmern. Fatal ist der Irrtum, man könne den Rechten durch Annäherung an ihre Positionen das Wasser abgraben. Weder die AfD noch Pegida und schon gar nicht die zum guten Teil anonymen Hetzer im Internet sind willens oder in der Lage, das Land in diesen schwierigen Zeiten zusammenzuhalten: Ihr Rezept ist die Spaltung.

Manch einer nimmt die schreckliche Tat von Berlin zur Rechtfertigung eigener Niedertracht. Aber nicht die anderen, die Fremden sind böse; das sind jene Terroristen, die in Berlin zwölf Menschen heimtückisch ermordet haben. Jeder sollte sich hüten, das zu vergessen.