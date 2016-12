Bildung : Macht die Schulen demokratischer!

In der Debatte über die Leistung von Schülern in Deutschland wird zu selten über Möglichkeiten der Mitbestimmung gesprochen. Der Leitartikel.

Pisa, Timss, IQB-Bildungstrend – das Jahr 2016 war eines der großen Bildungsstudien. Wie gut können deutsche Schüler im internationalen Vergleich lesen und rechnen? Wer hat nicht nur ein paar Fakten über Biologie und Physik auswendig gelernt, sondern kann denken wie ein Naturwissenschaftler? Diese Fragen haben manch bildungspolitischen Diskurs in diesem Jahr geprägt, wobei Deutschland zumeist ein erträgliches Mittelmaß attestiert wurde. Der Tenor: Deutschland könnte besser sein – aber von einer Katastrophe sind wir weit entfernt.

Klar ist aber auch: Die genannten Bildungsstudien können immer nur einen Teilausschnitt der Wirklichkeit erfassen. Es gibt hochrelevante Aspekte von Bildung, die durch das Testen einer Schülerauswahl mit kniffligen Aufgaben nicht erfasst werden können. Deutschland war in diesem Jahr nach dem Amoklauf eines 18-Jährigen in München unter Schock. Das Votum der Briten für den Austritt aus der EU hat auch damit zu tun, dass zu wenige junge Menschen überhaupt wählten. Populistische Bewegungen sind europaweit im Aufschwung. All das führt unweigerlich zu den Fragen: Welchen Beitrag leistet die Schule, Kinder und Jugendliche zu einem friedlichen und fairen Miteinander zu erziehen – jetzt, aber auch in der Zukunft? Ist sie eine Schule der Demokratie?

Die einfachste Antwort wäre: Ja, natürlich, schließlich lassen wir die Mädchen und Jungen doch Klassensprecher wählen, und wir ermöglichen ihnen, über die Schülermitverwaltung das eine oder andere mitzugestalten. Die Wahrheit ist: Nicht selten ist es so, dass bei der Wahl von Schülervertretern jeder den Kopf einzieht, in der Hoffnung, es möge doch bitte jemand anderes sich melden. Das widerspricht letztlich noch nicht mal den Ergebnissen der Shell-Jugendstudie, die regelmäßig ergibt, dass Jugendliche sich gern konkret im eigenen Lebensraum engagieren – aber eben nicht unbedingt in offiziellen Bahnen. Abgesehen davon leben es ihnen ihre Eltern ja oft vor, wenn sie ihren Kindern erzählen, sie hofften, „irgendein anderer Depp“ würde sich schon für den Posten des Elternvertreters finden.

Dass die Möglichkeiten der Schülermitverwaltung nicht überall optimal genutzt und gelebt werden, mag ärgerlich sein. Doch wenn wir über eine Schule der Demokratie reden, geht es im Kern ohnehin um etwas anderes. Der Dreh- und Angelpunkt dessen, was in der Schule passiert, ist der Unterricht. Für ihn zentral ist ein gutes Verhältnis von Lehrer und Schülern, geprägt von gegenseitigem Respekt. Im Idealfall werden Schüler so gut individuell gefördert, dass sie sich ermuntern lassen, Schwächeren zu helfen. Hier stimmen also die Voraussetzungen dafür, für das gesellschaftliche Leben ein gutes Miteinander zu lernen, mit denen für einen erfolgreichen Mathe- oder Sprachunterricht überein.

Zur Demokratie gehört die Freiheit

Gleichzeitig haben Pisa und andere Studien den Druck auf unser Bildungssystem in einer Weise verschärft, die es erschwert, Schule so zu leben, dass sie auf die Teilhabe in der Demokratie vorbereitet. Einerseits ist es richtig, dass die Bundesländer verlässliche und anspruchsvolle Bildungsstandards vereinbart haben. Andererseits nimmt der Druck der Lehrpläne den Schulen etwas von der Möglichkeit, den Klassenraum als ein atmendes Ökosystem zu betrachten. Eines, in dem Schüler und Lehrer etwa gemeinsam nach einem Thema suchen können, das sie dann über längere Zeit in mehreren Fächern und in unterschiedlichen Facetten behandeln. Zur Demokratie gehört die Freiheit. Davon sollten wir auch in den Klassenräumen mehr wagen.

Gesucht sind aber nicht nur umfassende Projekte, in denen eine Klasse oder eine ganze Schule erfahren kann, wie begeisternd es ist, gemeinsam etwas zu gestalten. Die Schule kann auch im Kleinen große Erfolge erzielen. Das A und O sei, dass es jungen Menschen gelinge, die Welt aus verschiedenen Perspektiven zu sehen, hat der OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher darüber gesagt, was wichtig, aber nicht unbedingt in Pisa-Punkten messbar ist. Und in der Tat: Demokratie lebt auch davon, dass möglichst viele in der Lage sind, den eigenen Standpunkt zumindest mal zu hinterfragen. Das kann Bildung leisten – und so hoffentlich auch ein Programm zur Gewaltprävention sein.

Die politischen Analysen und Kommentare der FR - auch unterwegs auf dem Laufenden mit „FR News“. Unsere beliebte App für iPhone und Android-Smartphones.

Ein gutes Übungsfeld dafür wäre übrigens die Digitalisierung. Viele Lehrer haben hier Fortbildungsbedarf. Der Staat muss sie in die Lage versetzen, mit ihren Schülern über Chancen und Risiken sozialer Netzwerke und anderer digitaler Neuerungen zu sprechen. Doch manchmal hapert es auf Lehrerseite auch schon beim Gebrauch der Technologie. Warum sollten ihnen dabei nicht auch Schüler helfen, die mit all den Neuerungen aufgewachsen sind, und sich dann einmal überlegen müssten, wie man das eine oder andere aus der eigenen digitalen Lebenswelt dem Lehrer verständlich macht?

Wer sich noch in den eigenen Lehrer hineinversetzen kann, hat viel von dem Rüstzeug, ein mitfühlender, guter Demokrat zu werden.