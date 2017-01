Handball-WM in Frankreich: Jeder streamt für sich allein

Kein herkömmlicher Fernsehsender überträgt die Handball-WM in Frankreich. Bilder gibt es nur in einem Livestream – ein Paradigmenwechsel in der Verbindung von TV und Sport.

Die Verwendung des berühmten Titels von Heinrich Heine für einen sportlichen Glücksmoment war stets ein wenig verstörend. Brachte Heine in seinem Versepos „Deutschland. Ein Wintermärchen“ auf bitter-ironische Weise sein Leiden an seinem Land zum Ausdruck, so geschah die fröhliche Übernahme des „Wintermärchens“ durch erfolgreiche Handballer aus Momenten des Überschwangs.

Es ist zehn Jahre her, dass die Spieler ihres legendären Trainers Heiner Brand bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land überraschend den Weltmeistertitel errangen. Die literarisch inspirierte Namensgebung hatte denn auch kaum etwas mit Heine zu tun. Eher war es ein stolzer Verweis auf die besser verdienenden Fußballkollegen, die ihre Teilnahme an der Weltmeisterschaft ein Jahr zuvor in diesem Land als Sommermärchen empfunden hatten.

In diesen Tagen wird in Frankeich wieder Handball gespielt, aber ein gefühliges Wintermärchen wird daraus kaum entstehen. Das liegt nicht am sportlichen Geschehen. Ein erfolgreiches Abschneiden kann man den deutschen Spielern, die sich selbstbewusst-rüde Bad Boys nennen, durchaus zutrauen. Erstmals aber werden die Spiele nicht wie üblich von den herkömmlichen Fernsehsendern übertragen. Weder die öffentlich-rechtlichen noch ein privater Sender haben ein Übertragungsrecht erhalten. Wer Bilder von den Bad Boys sehen will, muss sich auf die Suche nach einem Livestream machen, den der umtriebige Sportsponsor, die Deutsche Kundenkreditbank (DKB), bereitstellt. Authentische Bilder statt journalistischer Vermittlungsversuche.

Jenseits der komplizierten Verhandlungen über den Erwerb von Rechten und Lizenzen markiert diese Handball-WM einen Paradigmenwechsel in der langen Verbindung von Fernsehen und Sport. Noch versucht man es als singuläres Ereignis darzustellen. Die DKB sei nur eingesprungen, heißt es – eine Notlösung. Längst aber hat sich jenseits der großen Sportübertragung eine Praxis etabliert, die auch ohne aufwendige Übertragungstechnik bewegte Bilder von Sportereignissen frei Haus liefert. Unter dem Begriff Livestream ist längst eine neue Kulturtechnik zu verstehen, die weit über den Sport hinausreicht. Bilder zirkulieren in Mengen, mal bis zur Unkenntlichkeit unscharf und verwackelt, mal in HD-Qualität inszeniert. Hinter dem mehr oder weniger freien Zugang zu allem, was man streamen kann, entwickeln sich neue Geschäftsmodelle, mit denen allerhand findige Akteure an dem Bilderhandel partizipieren möchten.

Der Kampf um Aufmerksamkeit

Für Kunst- und Sportfreunde muss das kein Nachteil sein. Für ein großes Publikum wird sichtbar, was bislang oft nur als Nischenprogramm daherkam. Kleine Sportverbände etwa, die sich eher verzweifelt und meist vergeblich um ein bisschen mediale Aufmerksamkeit bemüht haben, finden nun mühelos und vergleichsweise preiswert den Weg zu ihrem Publikum. In der Nische ist gut werfen, laufen und springen. Insbesondere das weite Feld neuer Sportarten vermag sich durch faszinierende Bilder über Youtube und Co. neue Fans zu erschließen.

Aber man kann den Kampf um Aufmerksamkeit auch verlieren. Das Gefühl, ein Wintermärchen geschaffen zu haben, ereignete sich bei den Handballern 2007 keineswegs allein auf dem Spielfeld. Die Gunst des Augenblicks flog den Spielern um Oliver Roggisch und Torhüter Henning Fritz erst zu, als sie von Spiel zu Spiel plötzlich auch das Interesse jener weckten, die mit Ortsnamen wie Dankersen, Lübbecke und Melsungen bestenfalls diffuse Eindrücke aus der deutschen Provinz assoziierten. Andererseits sind frühere Spielerpersönlichkeiten wie Erhard Wunderlich und Joe Deckarm bei Älteren vor allem deshalb noch in Erinnerung, weil es eine anhaltende und begleitende Sportberichterstattung gab, die über den bloßen Bildertransport hinausging.

Die Helden der Sportgeschichte waren seit jeher auch Bewohner eines kollektiven Gedächtnisses, das keiner Expertise bedurfte. Das Handball-Wintermärchen von 2007 jedenfalls war ein gemeinschaftsbildender Moment, der sich in der zerstreuten Welt, in der man streamt und klickt, nicht so ohne Weiteres herstellen lässt.

Schon möglich, dass das bereits eine verklärende Einschätzung ist. Von den jederzeit verfügbaren Bilderströmen geht auch eine hohe Emotionalität aus, die nicht nur den Sport verändert. Wer schon mal einen Hit aus seiner Jugend im Internet gesucht und abgespielt hat, erhält inzwischen prompt eine ganze Videothek weiterer Erinnerungsstücke, die zum Schwelgen und Abschweifen einladen.

Und die Algorithmen liefern inzwischen derart präzise, dass man immer wieder verblüfft eingestehen muss, dass der individuelle Geschmack ziemlich gut getroffen ist. Das Gefühl der Freiheit, sich durch die Welt zu streamen, wie es einem gefällt, wird allerdings längst begleitet durch das Unbehagen, dass diese Freiheit eine letzte Illusion ist, die uns die neuen Kontrolleure der großen, weiten Bilderwelt noch gestatten.