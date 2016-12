Jahreswechsel: Blick nach vorne

Putin und Trump, Erdogan und die Demokratie, Flüchtlinge allerorten, Bankenkrise in Italien, das Erstarken der Rechten – trübe Aussichten. Aber: Bangemachen gilt nicht. Der Leitartikel.

Endlich geht es zu Ende, dieses 2016, möchte man sagen. Brexit, Trump, Syrien-Krieg und vieles mehr lässt viele in den Chor einstimmen, der voller Inbrunst intoniert: Hau ab, 2016. Und mit dem zwölften Glockenschlag ist der Spuk vorbei? Ja, schon klar, so einfach ist es nicht. Man wird weiter diskutieren und streiten müssen, über das, was zu tun ist.

Über den Brexit und das damit verloren gegangene Vertrauen in die EU, und dass es den Europäern gelingt, sie in die richtige Richtung zu entwickeln. Über das Gemetzel in Syrien und die damit verbundene Niederlage der Diplomatie. Über den Wahlsieg Donald Trumps, der mit Lügen und Hetze erfolgreich war und ist und damit den Glauben beschädigt, das bessere Argument, das bessere Konzept setze sich im demokratischen Wettstreit der Ideen durch. Über dschihadistische Terroristen, die auch in Berlin wahllos Menschen töteten. Über den Wandel in der Autobranche und die damit wachsende Sorge, sie könnte bald nicht mehr der Garant für Arbeitsplätze und Wohlstand sein. Über die Rückkehr der Bankenkrise in Italien und die Risiken für die ganze EU. Und über die nagende Frage, warum es überhaupt so weit kommen konnte, welche Fehler die fortschrittlichen Kräfte gemacht haben?

Bei all dem könnte es einem angst und bange werden. Oder man bleibt gelassen.

Das könnte der erste Vorsatz für das kommende Jahr sein. Anlass gibt es durchaus. Der Wahlsieg Trumps stärkte zunächst in Europa nicht die Rechtspopulisten. Die Österreicher wählten mit Alexander van der Bellen einen weltoffenen Präsidenten, die Franzosen formieren sich hinter dem republikanischen Kandidaten François Fillon, um einen Triumph Marine Le Pens bei der Präsidentschaftswahl im Mai zu verhindern. Hierzulande haben unzählige Helfer gemeinsam mit Behörden Hunderttausende Flüchtlinge versorgt und damit Xenophobe und Rassisten widerlegt, die behaupteten, das Land werde unter der hohen Zahl von Migranten zusammenbrechen. Um gelassen zu bleiben kann es auch hilfreich sein, sich zu erinnern – etwa an die Sorgen und Ängste vergangener Jahrzehnte, die sich dann aber nicht realisierten. In den 80er Jahren etwa trübten während des Kalten Kriegs die militärische Aufrüstung, die Meldungen vom Wälder zerstörenden sauren Regen und die hohe Arbeitslosigkeit die Stimmung beträchtlich. Schwarzmaler hatten Konjunktur. Und um die Jahrtausendwende galt Deutschland als kranker Riese Europas und die Perspektiven für viele Menschen waren eher düster. Beide Male kam es bekanntlich anders als gedacht.

Man kann aber auch auf spielerische Weise gelassener werden. Das geht so: Für jede schlechte Nachricht aus diesem Jahr muss eine gute gefunden werden. Beispiel: Zahlreiche Wetterkapriolen künden vom Klimawandel. Stimmt, aber gleichzeitig trat das Pariser Abkommen zum Klimaschutz in Kraft. Gelassenheit alleine wird natürlich nicht reichen.

Der zweite Vorsatz für das kommende Jahr könnte lauten: Die richtigen Lehren aus den politischen Ereignissen ziehen und sie mutig und tatkräftig beeinflussen. Auch hier hilft es, sich zu erinnern. Das Friedensprojekt EU ist nach wie vor die gültige Antwort auf Nationalismus und Kleinstaaterei. Nur gemeinsam werden Deutschland und die anderen EU-Staaten die Herausforderungen der Globalisierung meistern.

Dafür müsste beispielsweise die Flüchtlingspolitik weiterentwickelt werden. Die Abschottungspolitik muss zu einer Migrationspolitik erweitert werden. Das liegt im eigenen Interesse. Europa braucht Zuwanderung, um den demografischen Wandel zu gestalten und um nicht zu vergreisen. Deutschland kann da mit gutem Beispiel vorangehen. Das Land benötigt etwa doppelt so viel Zuwanderung wie im Schnitt der vergangenen Jahrzehnte, um die Zahl der Arbeitskräfte auf heutigem Niveau zu halten. Wie dies erreicht werden kann, darüber sollte gestritten werden und damit die überflüssige Diskussion über die Obergrenze beendet werden.

Die EU braucht zusätzlich eine – begrenzte – Form des Finanzföderalismus, um innerhalb der Union ökonomische und soziale Ungleichgewichte auszugleichen. Er wäre ein probates Mittel, um etwa die hohe Arbeitslosigkeit besonders in den südeuropäischen Staaten zu senken. So könnte die Union stabilisiert werden. Vor allem das Exportland Deutschland müsste daran interessiert sein.

Die EU muss auch die gemeinsame Außen- und Verteidigungspolitik voranbringen. Schon, weil unklar ist, ob und wie sehr die Trump-Regierung an der Nato festhält und Europa weiter schützen wird wie es die USA seit Ende des Zweiten Weltkriegs tat. Es wäre allerdings ein schwerer Fehler, lediglich auf die militärische Karte zu setzen. Zu einer nachhaltige gemeinsame Außen- und Verteidigungspolitik gehört eine koordinierte Wirtschafts- und Entwicklungspolitik. Sie würde es der EU ermöglichen, sich gegen die Politik von Autokraten und/oder Populisten wie Putin, Erdogan und Trump behaupten zu können, die rigoros eigene Interessen verfolgen – ganz gleich, welchen Preis andere dafür bezahlen.