Leitartikel : Gegen die Koalition der Billigen

Trump-Ramsch in einem Touristenladen in New York: Den Antidemokraten die Stirn bieten. Foto: JUSTIN LANE/EPA/REX/Shutterstock

Europa ist schwer erschüttert. Nach innen durch rechte Populisten und den Brexit. Außen droht das Dreigestirn Putin, Erdogan und Trump. Was kann die EU noch zusammenhalten?

Kommissionschef Jean-Claude Juncker hielt keine große Ansprache zur Jahreswende, Martin Schulz verlässt die Spitze des Europaparlaments und Brüssel gleich mit. Und EU-Ratschef Donald Tusk ist ohnehin kein Mann großer Reden. So gehörte die politische Bühne zu Jahresbeginn vor allem den nationalen Regierungschefs.

Und Europa? Sagte kein einziges Wort. Die Sprachlosigkeit sagt viel über den derzeitigen Zustand der EU. Erst die Eurokrise, dann die Flüchtlingspolitik – ein tiefer Riss geht durch Europa, und die Verwerfungslinien verlaufen ebenso zwischen Nord und Süd, Ost und West und ferner quer durch alle Parteien. Populisten von rechts möchten das europäische Projekt am liebsten ganz verabschieden, und Großbritannien reicht im März das Abschiedsgesuch ein – die zentrifugalen Kräfte haben das Bündnis im Griff und wirken fort. Europa steht vor seiner größten Herausforderung.

Nach innen wie nach außen. Dort manifestieren sie sich in dem Dreigestirn Putin, Erdogan und Trump, die vielfältige Ungewissheiten geradezu heraufbeschwören. Putin setzt auf die Macht des Stärkeren und wendet sich gegen das Recht. Erdogan pocht auf die Herrschaft des Einzelnen gegen die parlamentarische Willensbildung der Vielen, und Trump schickt sich an, kurzerhand nationale Zollschranken gegen die Globalisierung zu errichten. Es scheint, als sei die Welt dabei, sich heftig gegen die Dynamik der zurückliegenden Modernisierungsphasen zu wehren. Auf eine Ära der Verflechtung folgt eine Ära der Desintegration.

Das inklusive Projekt EU erschüttert all dies auf ganz besondere Weise. Der Brexit ist dabei nur der Vorbote einer neuen, zersplitterten Welt. Imperien zerfallen von ihren Rändern her. In diesem Sinne vergleicht der belgische Historiker David Engels die sich übernehmende EU mit dem antiken Rom, und britische Gelehrte verweisen auf das Spanische Reich und ziehen Parallelen zwischen dem Brexit und den sich im Untergang abspaltenden Katalonien und Portugal. Die jüngste Geschichte kennt den Zerfall der Sowjetunion. Staatsuntergang ist machbar, Angela Merkel kennt das aus der DDR.

Was hält die EU-Länder noch zusammen?

Still und leise zieht die EU ihre Kreise, aber worauf vermag sie überhaupt noch zu gründen? Was kann übernationale Bündnisse zusammenhalten? Rom setzte auf das Recht, das Heilige Römische Reich deutscher Nation weniger auf Religion (da war der Kaiser dem Papst unterlegen) als vielmehr auf das Schwert (gut, Karl der Große hatte auch eine Bildungsreform im Programm und Friedrich II., der Staufer, nicht der Preuße, schenkte Europa die weltliche Universität und den Verwaltungsstaat). Das britische Empire wiederum berief sich auf Zivilisation. Den Kräften des Niedergangs vermochten sich am Ende alle nicht zu widersetzen.

Europa baute nach 1945 auf eine eigene Idee: die Verbindung von Kooperation, Freiheit und Gleichheit. Ein großer Staat, so das Prinzip, zählt im Kreis der EU-Länder so viel wie ein kleiner. Das aber war nur zum Preis des Verlusts an Souveränität zu haben. Der Gedanke folgte im Kern einer liberalen und zugleich einer übernationalen Idee, während sich deutsche Konservative in den Mythos des Abendlandes retteten, weil der Nationalstaatsgedanke nachhaltig beschädigt war. Als Abendland-Gläubige war es für sie leichter, sich nach der Barbarei wieder einzureihen.

Zu den zahlreichen Spannungen, die Europa herausfordern, gehört nicht zuletzt die Wiederkehr der Religion als politische Kategorie. Und das gilt nicht allein für die Debatte mit und über den Islam. Deutschland berauscht sich im Reformationsjahr 2017 kräftig an Luther, und so ist in diesem Zusammenhang zumindest der Hinweis geboten, dass bereits Luthers Aufstand gegen Rom eine Art emanzipatorischer Akt war.

Europa erlebt in unsicheren Zeiten die Rückkehr von Nation und Religion. Aber diesmal taugt der Abendlandmythos dabei wenig zur Selbstvergewisserung. Das europäische Fundament bröckelt, an was soll sich die Gemeinschaft da noch klammern? Die EU probiert’s mit dem Mehrwert der Zusammenarbeit, etwa bei der Sicherheit. Nicht schlecht im Anti-Terrorkampf, aber auch problematisch. Es ist fraglich, ob sich das Schengen-Prinzip und die offenen Grenzen dauerhaft aufrechterhalten lassen.

Also versucht Europa es pragmatisch mit Roaming und Breitband für alle. Wenigstens im Alltag soll sich die Gemeinschaft bewähren.

Jean-Claude Juncker spricht passend dazu neuerdings von einem europäischen Lebensstil: Sozialstaat (gegen Globalisierung), Herrschaft des Rechts (gegen die Macht der Stärkeren) und multilaterale Kooperation gegen Alleingänge.

Das verweist auf Europa als Hort liberaldemokratischer Werte. Das ist ein mutiger, aber auch lohnenswerter Anspruch in einer Welt, in der mit Putin, Erdogan und Trump eine neue Koalition der Billigen heraufzieht.