Populismus: Magisches Denken

Die haltlosen Versprechen rechter Populisten erinnern an das irrationale Denken im Mittelalter – und doch ziehen sie die Menschen an. Aber es gibt ein Rezept dagegen. Der Leitartikel.

Schlimme Ahnungen haben die Menschen seit jeher zu Beginn eines neuen Jahres begleitet. So deuteten 1517 verschiedene böse Omen auf drohende Gefahren für die Azteken, die ein Bericht aus jener Zeit genau verzeichnet: Einmal brannte der Tempel des Kriegs- und Sonnengottes Huitzilopochtli. Als die Menschen Wasser auf die lodernde Glut gossen, schlugen die Flammen noch höher und der Tempel brannte nieder bis auf den Grund. Oder: Nachts weinte immer wieder eine Frau so laut, dass es alle hören konnten im Ort. Sie irrte dann um Mitternacht umher und schrie verzweifelt: „Meine lieben Kinder, wir müssen fliehen aus dieser Stadt, ins Elend!“ Kündigten diese Omen die baldige Ankunft der spanischen Eroberer, den blutigen Kampf und den Untergang dieser großen Kultur an?

In Italien ereignete sich etwa zur gleichen Zeit nahe der Kommune Bergamo ein anderes seltsames Spektakel. Zwei Armeen formierten sich, während ihre Heerführer zwischen den Schlachtreihen lange verhandelten. Dann sah man, so besagt es eine zeitgenössische Flugschrift, „den besonders martialisch und ungeduldig wirkenden König seinen eisernen Handschuh von der Hand ziehen und in die Luft schleudern“. Kurz darauf war zu beobachten, wie sich unter dem Lärm von Trompeten und Trommeln die Schlachtlinien unter Bannern und Standarten in den Kampf stürzen. „Eine halbe Stunde später ist alles ruhig und nichts Auffälliges zu sehen. Jeder, der den Mut hat, nahe an den Platz heranzutreten, sieht eine endlose Anzahl von Schweinen, die kurz verharren und dann im Wald verschwinden.“ War dies ein Vorzeichen für die Bedrohung des Christentums durch die muslimischen Türken, die im Frühjahr 1517 Kairo erobern und von Alexandria zum Sprung über das Mittelmeer ansetzen sollten?

Und dann wäre da noch Martin Luther. 1539 erinnerte er in einer Tischrede daran, warum er einst Mönch wurde, denn bei „Stotternheim nahe Erfurt durch einen Blitz erschüttert, geriet ich in Angst und Schrecken und rief aus: Hilff du, S. Anna, ich will ein Monch werden“. Er sei „vom Himmel durch Schrecken gerufen, nicht etwa freiwillig oder aus eigenem Wunsch“. Zu Beginn des Jahres 1517 hat dieser Schrecken schon an Wirkmacht verloren und Luther war geistig auf dem Weg zu einem neuen, reformatorischen Gottesverständnis, das die Welt grundlegend verändern sollte. Zeichnete sich dieser Prozess schon ab, bevor Luther schließlich seine 95 Thesen öffentlich machte?

Rückkehr des Irrationalen

All diese Fragen lassen sich aus der Sicht der Zeitgenossen verneinen, wie der Historiker Heinz Schilling in seinem Werk zur „Weltgeschichte eines Jahres“ zeigt. Die Omen von Mexiko, die „Schlacht“ von Bergamo und der Blitz von Stotternheim entsprangen magischem Denken, einer Vorstellung von Welt, die übernatürlichen Kräften eine wichtige Rolle zuschrieb. Sie waren so vielfältig deutbar wie fantasievoll. Das Jahr 1517 markiert allerdings einen Übergang – oder zumindest eine zentrale Phase in einer Zeit des Übergangs –, in der Rationalität und Aufklärung das mittelalterliche Denken überwinden.

Heute hat man überraschenderweise das Gefühl, dass das magische Denken zurückkehrt. Eigentlich lassen sich nur so einige der wichtigsten Ereignisse des Jahres 2016 erklären, von der Entscheidung der Briten zum EU-Austritt über die Erfolge der Rechtspopulisten bis hin zur Wahl Donald Trumps. Rationale und noch dazu überzeugende Gründe lassen sich für all dies allenfalls bedingt anführen – vielmehr muss man geradezu auf kosmische Hilfe hoffen, um die Versprechen eines Boris Johnson oder Donald Trump, einer Marine Le Pen oder Frauke Petry für realisierbar zu halten.

Bis sich jedoch herausstellt, dass magisches Denken heutzutage ganz gewiss nicht mehr hilft, müssen wir allen Problemen zum Trotz auf die Kraft des rationalen Arguments vertrauen – und natürlich auf eine vernünftige Politik. Da die nicht von selbst und nicht unbedingt vom gegenwärtigen Personal gemacht wird, bleibt den unzufriedenen Bürgern, die nicht an übernatürliche Hilfe glauben, nur eines: sich selbst zu engagieren. In Bürgerinitiativen und vor allem Parteien, auf lokaler und Landesebene, aber auch im Bund. Es nützt wenig, das politische System zu kritisieren, wenn zu wenige bereit sind, sich am politischen Prozess aktiv zu beteiligen. Und aktiv ist eben mehr, als Stimmzettel abzugeben und Online-Petitionen zu unterschreiben.

Das Schöne an der Demokratie ist: Man muss den Brexit oder Trump nicht als Omen deuten, aus denen Schreckliches oder auch nicht folgt. Die Bürger können in diesem System maßgeblich mitgestalten. Dies passiert in vielerlei Hinsicht in Ehrenämtern und Initiativen. Entscheidend ist und bleibt jedoch die Politik. Das mag nicht besonders faszinierend oder unterhaltsam erscheinen, aber nur wenn sich mehr rationale Menschen am Prozess der politischen Willensbildung beteiligen, überlassen wir das Feld nicht denen, die magisch denken und unvorhersehbar handeln.