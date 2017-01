Potenzielle Terroristen: Vom Umgang mit tickenden Zeitbomben

Gefährder gelten als unberechenbar. Sie abzuschieben oder Herkunftsländern die Entwicklungshilfe zu kürzen, ist nicht zielführend. Vielmehr sollte Ländern wie Tunesien geholfen werden. Der Leitartikel.

Die von den deutschen Sicherheitsbehörden als mögliche Terroristen identifizierten etwa 500 islamistischen „Gefährder“ gelten als tickende Zeitbomben. Leute, die sich im Stillen womöglich darauf vorbereiten, einen Terroranschlag in Deutschland zu verüben. Bleiben wir einmal bei diesem Bild, der tickende Zeitbombe. Wer käme wohl auf die Idee, einen solchen Sprengkörper in ein dampfendes Pulverfass zu werfen? Niemand, der bei Verstand ist. Genau das ist aber der Plan, wenn es nun darum geht, möglichst viele dieser Zeitbomben – oder sollten wir doch besser von Menschen reden? – in ihre Herkunftsländer abzuschieben, nach Tunesien zum Beispiel.

Das Land gehört zu den wenigen Staaten in Nordafrika, die nach dem Sturz der alten, autoritären Regimes im Zuge der Arabellion 2011 den Weg in eine parlamentarische Demokratie ernsthaft beschreiten und dabei schon ganz schön weit gekommen sind. Und doch gleicht Tunesien eben auch einem Pulverfass. Viele mit der Arabellion verbundene Hoffnungen auf eine stabile wirtschaftliche Entwicklung, auf soziale Aufstiegsmöglichkeiten und ein Leben in Würde für die Masse der Bevölkerung haben sich (noch) nicht erfüllt. Die Arbeitslosigkeit unter jungen Leuten und damit verbunden die Wut und die Hoffnungslosigkeit sind groß, das ist einer der wesentlichen Fluchtgründe in Richtung Europa.

Andere zornige junge Männer haben erst einmal eine andere Richtung gewählt, etwa 5000 sind in den Krieg der Dschihadisten nach Syrien, in den Irak oder den Jemen gezogen. Aber da bleiben sie nicht ewig. Sie kehren zurück, als zu Terroristen ausgebildete Kämpfer. Sie sammeln sich wieder in ihrem Heimatland, und sie sind nicht untätig, wie die mörderischen Anschläge auf ein Strandhotel und ein Museum 2015 und Terrorangriffe auf Sicherheitskräfte der verhassten demokratischen Regierung 2016 zeigen. Sie bilden das Pulverfass, das das neue, so kostbare Tunesien bedroht – an dessen friedlicher Entwicklung wir europäischen Nachbarn doch ein überragendes Interesse haben müssen.

Kernige Sprüche von Maas

Und diesen Pool potenzieller terroristischer Gewalttäter möchte die Bundesregierung nun noch mit gleichgesinnten Landsleuten aus Deutschland auffüllen? Mit Männern, die beste Kenntnisse deutscher, europäischer Infrastruktur mitbringen, möglicherweise fertige Pläne für Anschläge im Kopf haben? Niemand wird entschlossene und kampferprobte Terroristen daran hindern, solche Pläne auch von Tunesien aus umzusetzen. Dass die Tunesier sich dagegen wehren, noch mehr solcher Männer aufzunehmen, die unsere Behörden als tickende Zeitbomben verstehen, wer wollte ihnen das verdenken?

Der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt hat einen hektischen Wettlauf der Regierungspolitiker um noch härter, noch entschiedener klingende Vorschläge für den Umgang mit möglichen ausländischen Gewalttätern ausgelöst. Sinn und Verstand spielen dabei leider oft nur eine untergeordnete Rolle. Das Treffen der Minister Lothar de Maizière und Heiko Maas ist eine weitere Etappe dieses Rennens. Dabei tut sich der sozialdemokratische Justizminister mit besonders kernigen Sprüchen hervor: „Wer nicht kooperiert, wird sanktioniert“, jawohl. Da könnte man zum Beispiel die Entwicklungshilfe kürzen, fordern Maas und natürlich die AfD – Geld, das vor allem in Projekte fließt, mit denen eine zukunftsfähige Wirtschaft aufgebaut und junge Leute nach deutschem Vorbild ausgebildet werden. Dass ausgerechnet der für Entwicklungshilfe zuständige CSU-Minister Gerd Müller solche Ideen für Unsinn erklärt, spricht für sich. Er ist offenbar das einzige Regierungsmitglied, das in dieser Frage über den nationalen Tellerrand hinausschaut.

Was aber wäre zu tun? Statt Hilfe zu kürzen, sollte sie gerade für Tunesien ausgebaut werden. Wie wäre es zum Beispiel mit Ausbildungsprojekten für junge Tunesier, die aus Deutschland wegen abgelehnter Asylanträge in ihre Heimat abgeschoben werden – aber nicht in eine ungewisse und vermutlich aussichtslose Zukunft, sondern in konkrete Strukturen, die ihnen eine Perspektive bieten. Dazu eine Überprüfung der Wirtschaftsbeziehungen – wie kann die Entwicklung des Landes besser gefördert werden? Würden Zölle auf europäische Waren einheimische Produkte in dieser Phase vielleicht effektiver schützen als jede Freihandelspolitik?

Und schließlich, was tun mit Verbrechern wie dem getöteten Attentäter Anis Amri, der schon vor dem Anschlag jede Menge deutscher Gesetze gebrochen hatte, sorgfältig notiert von den Behörden? Sie müssen hierzulande vor Gericht gestellt und bestraft werden, und zwar gewiss mit aller möglichen Härte. Vielleicht ließe sich daran aber auch ein Umerziehungsprogramm koppeln, ganz im Sinne des von SPD-Chef Sigmar Gabriel geforderten kulturellen Kampfes gegen die Islamisten. Es gibt eine Menge intelligenterer Wege, sich der Gefahren zu stellen, als jene, die von der schwarz-roten Bundesregierung verfolgt werden.