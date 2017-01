Subventionen des Bundes: Was Hamburg kann - und Berlin nicht

Von Nikolaus Bernau

Die Elbphilharmonie in Hamburg wurde zwar teurer als zunächst angekündigt - jedoch hat die Stadt den Bau alleine gestemmt. Foto: EPA

Hamburg ist froh, dass die Elbphilharmonie endlich eröffnet hat. Damit verschwindet ein Bauskandal - und Hamburg schafft etwas, was Berlin so nicht gelingt. Der Leitartikel.

Wir werden noch viel streiten, ob die faszinierende Architektur der Hamburger Elbphilharmonie nun einen massentouristischen Bilbao-Effekt auslöst oder ob ihr steiler Kesselsaal der behäbig breiten Schüssel der Berliner Philharmonie wirklich akustisch überlegen ist. Schließlich sind auch der Klang und seine Empfindung modeabhängig, nach dem Krieg etwa bevorzugten Dirigenten und Hörer das Satte, Üppige, derzeit CD-gemäße Klangklarheit, Präzision und Durchklingen.

Was hingegen schon beobachtet werden kann, ist das Verschwinden eines der größten Bauskandale der deutschen Geschichte. Nicht, dass irgendwer ihn vergessen hätte. Allein „Der Spiegel“ behauptet, das alles sei im Vergleich zu anderen Skandalen wie dem Olympiagelände in Montreal „fast schon bescheiden“: Dort zahlten die Steuerbürger mehr als 30 Jahre ab, es wurden fast 2000 Prozent mehr als geplant, in Hamburg hingegen seien es ja lediglich 150 Prozent mehr. Dabei klappt dieser lokalpatriotische Selbstbetrug nur, weil nicht die eigentliche Ausgangssumme von 77 Millionen Euro genommen wird, sondern eine spätere Kostenkalkulationen.

„Jedes Schulkind ins Konzert“

Nein, wir sollten uns nichts vormachen, die Elbphilharmonie ist exzeptionell teuer und sie hätte nicht so teuer sein müssen, um diese städtebauliche, architektonische und klangliche Qualität zu erreichen. Die atemberaubende Verkettung von Leichtgläubigkeit, organisatorischer Inkompetenz und blauäugiger Ignoranz aufseiten der Bürger, der Politik, der Verwaltung, der Architekten und der Baufirmen haben sich fatal ausgewirkt. Auf der Habenseite steht allerdings die Befriedigung einer echten Notwendigkeit – Hamburg lechzte schon lange nach einem anständigen Konzertsaal. Und die Elbphilharmonie legitimierte kulturell den Bau jener Hafencity, die sonst wohl nur ein beliebiges Monument des Neoliberalismus geworden wäre.

Vor allem aber wurde der Neubau für die breitere Hamburger Öffentlichkeit Anlass für kollektiven Stolz, weil die Hansestadt das Drama aus eigener Kraft finanziert hat. Man musste nicht betteln gehen beim Bund oder sonst wo, die bürgerliche Würde wurde gewahrt. Das ist nicht wenig wert. Außerdem hat das Projekt nicht auf die Etats der anderen Hamburger Bildungs- und Kulturinstitutionen durchgeschlagen. Zwar wollte Ole von Beust das renommierte Altonaer Museum schließen lassen, um Geld zu sparen. Doch der Riesenaufruhr zeigte, so geht es nicht.

Beusts Nachfolger Olaf Scholz hat die Theater, Bibliotheken, Museen oder die Freie Szene der Stadt folgerichtig eben nicht zusammengespart für die Elbphilharmonie. Ganz im Gegenteil: Er hat ihren Elitennimbus aufgebrochen, das Projekt „Jedes Schulkind ins Konzert“ initiiert, dafür gesorgt, dass die Prachtaussicht von der Terrasse weiterhin kostenfrei bleibt.

Bundes-Millionen schamlos vergeuden

Welch ein Unterschied etwa zu Berlin. In dieser Stadt würde das Kulturleben ohne die Subventionen des Bundes und der anderen Bundesländer schlagartig zusammen brechen, und doch schaffen ihre Politiker, die Verwaltung, die Wähler und selbst die hier angesiedelten Institutionen es immer wieder, Bundes-Millionen schamlos zu vergeuden. Siehe Flughafen, siehe Staatsoper, siehe den Radikalumbau des Pergamonmuseums oder den Lesesaal mit 150 Arbeitsplätzen für 84 Millionen Euro in der Alten Staatsbibliothek – direkt nebenan baute die Humboldt-Universität für fast die gleiche Summe eine ganze Bibliothek mit 1200 Arbeitsplätzen! Sogar als kürzlich eine Überraschungs-Milliarde im Berliner Haushalt auftauchte, wurde über Lieblingsprojekte der Koalitionspartner gesprochen, statt endlich die seit drei Jahrzehnten fest versprochene neue Zentral- und Landesbibliothek oder die kaum weniger notwendige Erweiterung des Stadtmuseums zu beginnen.

Sicher erhält auch Hamburg Geld vom Bund, etwa für die teure Sanierung des Frachtsegelschiffs Peking und das geplante Hafenmuseum. Aber man baut dort seine Planungen nicht auf solchen Mitteln auf. So wie Frankfurt am Main den Ausbau des Jüdischen Museums oder die aufwendige Erweiterung des Städel-Museums aus eigener Kraft finanzierte, Bayern die Sanierung des Prinzregententheaters oder der Pinakothek der Moderne. Selbst das arme Essen begann seinen Neubau für das Folkwang-Museum, Mannheim seine Kunsthallenerweiterung erst dann, als Großspender die Kosten im Wesentlichen übernahmen. Überall hätte auch auf „nationale“ Bedeutung verwiesen werden können. Man hat es gelassen.

Mit Ausnahme der Elbphilharmonie sind all diese Projekte weit billiger geworden als ihre Pendants in Berlin. Kein Wunder, denn wer mit eigenem Geld arbeitet, weiß, dass man genau vorbereiten muss und nicht mal schnell anfängt zu bauen. Dass Ansprüche nicht uferlos sein dürfen, sondern einen Maßstab haben, das Steuergeld nämlich. Und genau deswegen können solche Projekte wirklich zu Bürgerbauten werden – im Unterschied etwa zum Berliner Schloss. Sie fordern den städtischen Stolz heraus und damit die Autonomie.