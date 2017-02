US-Präsident: Donald Trump, der amerikanische Taliban

Donald Trump soll, er muss nach Deutschland kommen. Die Deutschen können dem US-Präsidenten zeigen, dass die Freiheitsglocke in Deutschland noch schlägt, selbst wenn die Fackel der New Yorker Freiheitsstatue erloschen ist. Foto: AFP

Donald Trump ist der erste US-Präsident, der sich gegen die Werte der Verfassung stellt – unter anderem mit seinem Einreiseverbot oder mit seinem Krieg gegen die Medien. Der Leitartikel.

Die afghanischen Taliban haben für die Zerstörung des Weltkulturerbes mehr als zwei Wochen benötigt. Im März 2001 sprengten sie die zwei größten stehenden Buddha-Statuen der Welt in Bamiyan. Ihrer Ansicht nach verunreinigten die Buddhas den islamischen Charakter Afghanistans, aber es war klar, dass die Zerstörung sich grundsätzlich gegen das vermeintlich westliche Konzept des Kulturerbes richtete. Die Vernichtung war vorher angekündigt worden, die weltweiten Proteste gegen den barbarischen Akt religiöser Intoleranz vergeblich.

Der neue US-Präsident Donald Trump hat für die ebenfalls angekündigte Zerstörung eines Weltkulturerbes kaum zehn Tage benötigt, im Grunde nur wenige Sekunden, als er per Dekret Einreiseverbote für Bürger aus sieben islamischen Ländern verhängte und damit, wie es in einem von Diplomaten des US-Außenministeriums verfassten Protestschreiben hieß, „mehr als 200 Millionen legitimen Reisenden die Tür verschließt“.

Hollywood stellt sich Trump entgegen In der Oscar-Saison 2017 wird nicht, wie im vergangenen Jahr, die eigene Branche am Pranger (#OscarsSoWhite) stehen, sondern US-Präsident Donald Trump. Sein Einreise-Bann betrifft auch die Filmschaffenden. Trumps Parteifreund Arnold Schwarzenegger findet es "verrückt und blamabel", Greencard-Besitzern die Einreise zu verweigern. Foto: dpa Foto: dpa « zurück 1 | 12 weiter »

Zwar steht Lady Liberty noch, die gigantische Freiheitsstatue auf Liberty Island im Hafen New Yorks, die seit 1886 Reisende, politische Flüchtlinge und Migranten willkommen heißt, auch die Inschrift aus einem Gedicht der jüdischen Schriftstellerin Emma Lazarus hat Trump nicht vernichtet: „Gebt mir eure Müden, eure armen/Eure geknechteten Massen, die frei zu atmen begehren/Die bemitleidenswerten Abgelehnten eurer gedrängten Küsten/Schickt sie mir, die Heimatlosen, vom Sturme Getriebenen/ Hoch halt’ ich mein Licht am gold’nen Tore!“ Das war das Versprechen, das seit Gründung der USA Millionen Menschen lockte, es war das Versprechen, Einwanderer aus aller Welt seien willkommen, es war das Versprechen von „Hoffnung“, „Freiheit“ und „Zukunft“, nicht die Architektur, das 1984 zur Anerkennung der Freiheitsstatue als Weltkulturerbe führte. Dieses Versprechen hat Donald Trump in den ersten Tagen seiner Präsidentschaft ausgelöscht.

Trump ist der erste Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten, der sich unter Berufung auf die vermeintlich wieder anzustrebende Größe der USA ostentativ gegen die in der Verfassung verbürgten Werte stellt. Er ist der erste Präsident, der sich mit rassistischen Vertrauten wie den ehemaligen Chef des rechtsradikalen Nachrichtenportals Breitbart News, Stephen Bannon, umgibt, der in der Bundesrepublik längst vom Verfassungsschutz beobachtet werden würde, von Trump aber einen ständigen Sitz im obersten Gremium des Nationalen Sicherheitsrates bekam und als Schlüsselfigur in Trumps Umgebung gilt. Er ist auch der erste Präsident, der nicht nur den Medien den Krieg erklärt hat, sondern allen, die sich ihm unter Berufung auf die Verfassung in den Weg stellen. Es dauerte nur wenige Stunden, bis die kommissarische Justizministerin Sally Yates wegen „Verrats“ ihr Amt verlor, nachdem sie ihr Ministerium angewiesen hatte, Trumps Einreiseverbot nicht umzusetzen. Kurz gesagt: Donald Trump ist der erste Taliban im Weißen Haus.

Mehr als eine Millionen Briten haben in den vergangenen Tagen eine Online-Petition unterzeichnet, die gegen einen Empfang Trumps bei der Queen anlässlich eines Staatsbesuchs in Großbritannien protestiert. Auch in Deutschland hat eine Diskussion darüber begonnen, ob nicht das Einreiseverbot Trumps mit einem Einreiseverbot für Trump beantwortet werden solle. Aber das wäre bestenfalls ein Symbol der Ratlosigkeit.

Trump soll, er muss nach Deutschland kommen. Er sollte dann auch – wie 1963 sein Amtsvorgänger John F. Kennedy - das Schöneberger Rathaus besuchen, wo das US-amerikanische Freiheitsversprechen nach dem Zweiten Weltkrieg eines seiner schönsten Zeugnisse abgelegt hat. Seit 1950 läutet dort jeden Tag um 12.00 Uhr die Freiheitsglocke. Sie ist ein Geschenk des US-amerikanischen Volkes an die Deutschen. 16 Millionen Amerikaner haben damals für den Guss der Glocke gespendet und folgenden Freiheitsschwur unterzeichnet: „Ich glaube, dass allen Menschen von Gott das gleiche Recht auf Freiheit gegeben wurde. Ich schwöre, der Aggression und der Tyrannei Widerstand zu leisten, wo immer sie auf Erden auftreten werden.“ Die Deutschen können dem US-Präsidenten zeigen, dass sie den Schwur bis heute nicht vergessen haben, und dass die Freiheitsglocke in Deutschland noch schlägt, selbst wenn die Fackel der New Yorker Freiheitsstatue erloschen ist. Trump soll hören, was die Stunde geschlagen hat.