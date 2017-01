USA und China: Donald Trumps Gratwanderung mit China

Von Finn Mayer-Kuckuk

Die Politik nach Fürstenart des künftigen US-Präsidenten Donald Trump kollidiert mit der ostasiatischen Kontrollsucht Chinas. Der Leitartikel.

Es ist abzusehen, dass das 21. Jahrhundert eine Konfrontation der alten Supermacht USA mit der neuen Großmacht China bringen wird. Die Frage ist nur: Verläuft der Revierkampf friedlich? Die Rivalen könnten ihre Interessengebiete auch einvernehmlich abstecken und sich ansonsten im Sport, in der Wissenschaft, in der Kultur messen. Oder wird es womöglich laut knallen, so wie im 20. Jahrhundert, als die neue Großmacht Deutschland das europäische Kräftegleichgewicht gestört hat?

Diese Szenarien voller Fragenzeichen sind nun überlagert von einem neuen Unsicherheitsfeld. Der Politikstil des künftigen US-Präsidenten Donald Trump verunsichert die Führung in Peking zutiefst. Die Kommunisten lieben es berechenbar, halten sich gerne an Ritualen fest, wagen ein persönliches Treffen nur, wenn sämtliche möglichen Überraschungen ausgeschaltet sind. Und nun Trump.

Anfangs sah es zur Freude des Pekinger Establishments noch so aus, als würden die USA sich unter dem Immobilienmilliardär von der Weltbühne eher zurückziehen und China den Pazifik überlassen. Trumps Vorgänger Barack Obama hatte den Einfluss seines Landes hier zuletzt gestärkt: durch neue Bündnisse, durch mehr Präsenz der Marine. Trump dagegen stellte den bedingungslosen Schutz Japans und Südkoreas in Frage. Die Strategen in Peking rieben sich die Hände.

China ist kein Reich des Schreckens

Dann die Kehrtwende des realen Trump: Er hat sich praktisch vom Tag nach der Wahl an in die ostasiatische Politik eingemischt. Nicht nur, wie angekündigt, in Handelsfragen, sondern auch da, wo es wehtut. Er traf als ersten ausländischen Regierungschef ausgerechnet Japans Premier Shinzo Abe. Er telefonierte mit Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen. Trump hört ganz offensichtlich auf Leute mit besonders großen Sympathien für die Demokratien in Ostasien, die traditionell mit den USA verbündet sind. Unter westlichen Regierungen ist es inzwischen stattdessen üblich, einen Ausgleich zu schaffen zwischen der Nähe zum kommunistischen China und den Nachbarländern. Das ist schlicht der weltpolitischen und ökonomischen Realität geschuldet. China ist kein Reich des Schreckens, dafür aber ein wertvoller Handelspartner.

Nun hat Trump mit dem Wirtschaftsprofessor Peter Navarro einen Berater berufen, der zuvor das Buch „The Coming China Wars“ geschrieben hat, in dem er lustvoll darlegt, wie die USA einen „unausweichlichen“ Krieg mit dem fernöstlichen Land gewinnen sollen. Navarro warnt darin vor allem vor einem „fehlgeleiteten Optimismus“, dass Frieden mit China möglich sei – und rät zu kräftiger Aufrüstung.

Peking schaltet daher seinerseits auf Konfrontation um – wenn auch ungern. Präsident Xi Jinping gefiel sich zwar darin, Chinas neue Größe herauszustellen. Im Kern vermeidet er aber nach Möglichkeit außenpolitische Risiken. Und er hat es gerne schön berechenbar. Eine Konfrontation mit den USA stellt jedoch das größtmögliche außenpolitische Risiko dar. Die Volkswirtschaften beider Länder sind eng miteinander verbunden, und die extreme Bewaffnung beider Seiten birgt reale Gefahren. Am liebsten würde Xi vorsichtig taktieren.

Doch ein auf Twitter lautstark polternder Trump lässt ihm keine Wahl. Ein chinesischer Führer darf gegenüber dem eigenen Volk keinesfalls schwach aussehen. Ein Großteil der Legitimation der Alleinherrschaft der Kommunisten speist sich aus dem Versprechen, China gegen äußere Feinde stark und geeint zu halten. Niemals wieder soll jemand mit der alten Kulturnation umspringen wie die Briten im Opiumkrieg und während des Boxeraufstands oder die Japaner, deren Eroberungsgelüsten das alternde Kaiserreich nichts entgegenzusetzen hatte.

Das Jahr 2017 wird eine Reihe von Fragen durch Gewissheiten ersetzen. Kann Trump nachgeben, wenn die Staatsräson es erfordert? Bisher ist er sein neues Amt angegangen wie den Wahlkampf: laut und überraschend. Er verhält sich auch in der Politik wie ein Firmenpatriarch, der immer der reichste und mächtigste Mann im Raum ist. So einer gibt nicht nach, kennt keine Demut, folgt nur seinen Regungen.

Im Umgang mit China kann so eine Haltung schnell in eine Sackgasse führen. Die Chinesen sind weit gekommen, doch sie fühlen sich im Kern immer noch etwas unsicher, müssen sich beweisen. Wann immer ein Politiker oder Intellektueller etwas Kritisches über China sagt, feuern die Staatsmedien indigniert zurück: man habe die Gefühle des ganzen chinesischen Volkes verletzt! Was, wenn ein Trump mal eben Strafzölle verhängt und die Unabhängigkeit Taiwans fördert? Die Nationalisten würden toben.

Klar ist jedoch auch, dass eine vorgezogene Konfrontation mit China nicht im Geringsten in Trumps Konzept passt. Amerika „wieder groß zu machen“ ist nicht nach außen gerichtet, sondern betrifft eher den Lebensstil und das Lebensgefühl im Inneren. Eine Weltwirtschaftskrise und ein großer Krieg dürften da kaum nützen. Politikbeobachter rund um den Globus halten daher an dem wahrscheinlichen Szenario fest, dass alle Beteiligten rechtzeitig zur Vernunft kommen. An den Chinesen liegt es nicht.