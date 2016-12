Weihnachten: Tage der Besinnung

Ob bewusst oder unbewusst, ob als Erbe Jesu oder Karl Marx: Der Wunsch nach einer gerechten und solidarischen Welt ist uns in gewisser Weise in die Wiege gelegt.

Vor vielen Jahren sind wir einmal mit unseren damals kleinen Töchtern in die große Stadt gefahren. „Warum sitzt der Mann da auf der Straße?“, hat die ältere gefragt. Wir Eltern hatten lange in der Großstadt gelebt und schauten uns um nach einem Unfall, einem gestürzten Radfahrer, jemandem mit Kreislaufproblemen. Es war aber niemand zu sehen. „Ich sehe nichts, welcher Mann denn?“, habe ich gesagt und natürlich ging es, Sie ahnen es, um einen Bettler, der neben uns auf dem Gehsteig saß.

Es geht hier nicht darum, wie gut es organisierten Berufsbettlern geht, wieweit sich Armut und Kriminalität und Ausbeutung unauflöslich vermischen können. Worum es geht: Unserer Töchter kannten nur eine Welt, in der niemand auf der Straße sitzen musste. Weil Menschen ein Dach über dem Kopf haben. Sie lebten in einer Welt, in der Kinder gefragt werden, was sie mittags oder abends essen wollen und ob sie satt sind, in der Kinder entscheiden können, ob ihnen die warme Jacke gefällt oder sie lieber eine andere hätten.

Natürlich entspann sich eine Diskussion, warum der Mann da wohl sitzt, warum er kein Zuhause hat, warum es nicht überall Kinderzimmer gibt, warum manchmal ganze Familien in einem einzigen Zimmer wohnen und es dabei noch gut haben im Vergleich zu anderen.

Das ist aber ungerecht, wurde uns gesagt. Was antwortet man da? Naja, der eine arbeitet viel und bekommt viel Geld dafür, die andere arbeitet viel und bekommt kaum Geld, der dritte arbeitet gar nicht, fährt aber ein ultrateures Auto, die vierte hat keine Arbeit, kein Geld und muss dennoch drei Kinder großziehen – die Welt schon hier, im reichen Westen, ist vielfältig. Den Schritt aus Europa heraus in die ärmeren Teile der Welt haben wir da noch gar nicht getan.

Wenn Sie Kinder haben und solche Diskussionen kennen, dann wissen Sie, wie schwierig diese Gespräche sind. Sie sind je schwieriger, desto jünger die Kinder sind. Warum? Weil sie das zentrale Erwachsenenargument „Das ist halt so, so ist die Welt eben“ nicht akzeptieren wollen.

Es ist halt so, dass die 62 reichsten Menschen – darunter sind gerade mal neun Frauen, Ungerechtigkeit selbst hier! – so viel besitzen, wie die ärmsten 3,6 Milliarden Menschen. 70 Millionen Reiche haben mehr als die übrigen sieben Milliarden Menschen auf der Welt zusammen. Es ist halt so, um von Deutschland zu sprechen, dass zehn Prozent der Haushalte 52 Prozent des Gesamtvermögens besitzen.

Diese Schere geht weiter auseinander, in der Welt und auch in Deutschland. Ist das gerecht? Die Frage lässt sich aus den unterschiedlichsten Perspektiven beantworten, für Menschen in christlich-abendländischer Tradition aus der Sicht Jesu, oder auch aus der Sicht von Karl Marx.

Die politischen Analysen und Kommentare der FR - auch unterwegs auf dem Laufenden mit „FR News“. Unsere beliebte App für iPhone und Android-Smartphones.

Aber auch, wer nicht radikalen Denkern anhängt, mag sich vielleicht fragen: Was ist gerecht? Oder fragt zunächst, wozu wir überhaupt Gerechtigkeit brauchen? Die Frankfurter Rundschau hat sich vor Jahren intensiv mit dem Thema beschäftigt und auch ein Büchlein zum Thema herausgebracht, wie viele von Ihnen wissen.

Was ist gerecht? Auf manchen Gebieten, dem des Rechts etwa, herrscht sehr schnell eine gemeinsame Einstellung geradezu sozialistischer Gleichmacherei: Natürlich soll jeder vor dem Recht gleich sein und nicht etwa der Arme anders für eine Untat büßen als der Reiche. Bei der Bildung ist die Einstellung ähnlich, die Wirklichkeit sieht aber schon deutlich anders aus. Bei Einkommen und Vermögen, der Frage von Haben und Nicht-Haben herrscht dann allerdings eine ideologisch begründete Verblendung sondergleichen. Gerechtigkeit – nicht Gleichheit – wird von vielen als geradezu existenzbedrohend empfunden. Besonders stark von denen, die viel, sehr viel haben.

Gerechtigkeit ist, wie Solidarität, der Kitt der demokratischen Gesellschaft. Gerechtigkeit ist weder Sozialismus noch die Speisung der 5000 (wenngleich vielleicht von beidem ein bisschen), es ist zuvorderst der gemeinsame Grundwert, der es Menschen erlaubt, in einer Gesellschaft zusammenzuleben und sich, trotz aller Unterschiede, zugehörig und verantwortlich zu fühlen. Beides! Zugehörig und verantwortlich. Ohne das eine wird es das andere nicht geben.

Ob bewusst oder unbewusst, ob als Erbe Jesu oder Karl Marx: Der Wunsch nach einer gerechten und solidarischen Welt ist uns in gewisser Weise in die Wiege gelegt. Wer Weihnachten feiert, ob gläubiger Christ oder nicht, erinnert sich schließlich der Geburt eines armen, obdachlosen Kindes in einem Stall, die Eltern Fremde, Flüchtlinge.

Dass die Welt nicht so ist, wie wir sie uns wünschen, soll niemanden hindern zu feiern, hoffentlich gut zu essen, sich zu beschenken, es sich gut gehen zu lassen. Keiner soll dabei ein schlechtes Gewissen haben – solange er nicht vergisst, dass da draußen große Aufgaben warten. Namens der Redaktion Ihrer Frankfurter Rundschau wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie ein frohes Fest.