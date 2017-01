Schauspieler Cotillard und Fassbender: „Ich kannte „Assassin’s Creed“ gar nicht“

Interview-Auszug

Mr. Fassbender, ich wusste gar nicht, dass Sie ein Videospiel-Nerd sind.

Michael Fassbender (lacht): „Das bin ich auch nicht! Ehrlich gesagt kannte ich die Videospiele „Assassin’s Creed“ gar nicht. Die gibt es ja schon seit 2007. Erst als ich mich ernsthaft nach einem Projekt umgesehen habe, in dem ich nicht nur die Hauptrolle spielen, sondern das ich auch produzieren kann, fiel mir das Spiel auf. Also habe ich mich 2011 mit Ubisoft, den Erfindern und Herstellern des Spiels, getroffen und zusammen haben wir versucht, aus dem sehr komplexen Stoff der Spiele einen Spielfilm zu entwickeln. Dann habe ich gemeinsam mit meinen Autoren ein Drehbuch entworfen, habe Regisseur Justin Kurzel an Bord geholt und so das Projekt immer weiter vorangetrieben. Als wir dann noch Marion für die weibliche Hauptrolle gewinnen konnten, nahm die Idee langsam Konturen an. Das war als Schauspieler und als Produzent meine bisher größte Herausforderung.

Marion Cotillard: Du hast mich während des „Macbeth“-Drehs wirklich sehr neugierig auf diesen Film gemacht. Und natürlich kannte auch ich das Videospiel nicht. Erst kurz vor den Dreharbeiten hat mich meine beste Freundin mit dem Spiel vertraut gemacht. Um jedoch Missverständnissen vorzubeugen: Unser Film ist nicht etwa ein Abklatsch des Spiels, sondern hat einen ganz neuen Ansatz, viele neue Handlungsstränge und auch viele neue Figuren.