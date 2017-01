Schauspieler Lars Eidinger: „Das Würstchen ist eine Hommage“

Interview-Auszug

Herr Eidinger, Sie sind gerade auf Kinotour. Direkte Zuschauerreaktionen als Theaterschauspieler sind Sie ja gewohnt: Aber wie fühlt es sich an, sich selbst zu sehen und live zu beobachten wie das Kinopublikum auf Ihren Film reagiert?

Das ist wie ein Traum, man tritt von der Bühne ab und sieht sich selbst beim Spielen zu. Ich bin einerseits total fasziniert davon, mich anzuschauen. Das ist nicht immer positiv: Es gibt auch Momente, in denen ich mir nicht gefalle. Was aber schwierig für mich ist, dass ich die Reaktionen des Publikums wahrnehme, aber nun gar keine Möglichkeit mehr habe einzugreifen. Wenn ich im Theater merke, dass die Konzentration sinkt, versuche ich die Sachen anders zu spielen, um den Zuschauer zurückzuholen. Im Kino schaue ich mir zu, wie ich auf Autopilot programmiert bin. Das ist eine Spielweise, die ich vielen meiner Kollegen vorwerfe, wenn sie immer wieder das Geprobte und Arrangierte reproduzieren und gar nicht den großen Trumpf des Theaters, „die Unmittelbarkeit“, ausspielen.