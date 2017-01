Schauspieler Neil Patrick Harris: „Wer hätte dazu Nein gesagt“

Von Patrick Heidmann

Schauspieler Neil Patrick Harris über seine Angst, wie ein Klingone auszusehen, die Lust am Verkleiden und den einzigen Fanbrief, den er je geschrieben hat.

Mr. Harris, ich muss gestehen, Lemony Snickets Kinderbuchreihe „Eine Reihe betrüblicher Ereignisse“, auf der Ihre neue Serie gleichen Namens basiert, war mir bislang unbekannt. Hatten Sie als Papa dazu einen anderen Bezug?

Nein, gar nicht. Ich habe die Bücher selbst auch erst gelesen, als mir die Rolle angeboten wurde. Mein Interesse war anfangs vor allem geweckt, weil ich wusste, dass Barry Sonnenfeld in die Serie involviert war. Dessen Stil, gerade visuell, hat mir bei früheren Arbeiten wie „Die Addams Family“, „Men in Black“ oder „Pushing Daisies“ immer unglaublich gut gefallen. Also habe ich schnell den ersten Roman gelesen und war begeistert.

Wovon genau?

Die Bücher von Lemony Snicket sind viel mehr als Kinderbücher. Mich erinnerte ihr Witz an den großen Jim Henson und seine Muppets: Daran können Kinder und Erwachsene gleichermaßen Spaß haben. Und der Humor ist eigentlich ziemlich düster und bissig, manchmal richtig schräg. Für mein Gefühl passte das richtig gut zu Netflix – und vor allem zu mir.

Seine erste Rolle Bereits für seine allererste Rolle in dem Drama „Claras Geheimnis" mit Whoopi Goldberg wurde der 1973 in Albuquerque, New Mexico geborene Neil Patrick Harris im Alter von 15 Jahren für den Golden Globe nominiert.

Sie sind als Graf Olaf der Bösewicht der Serie. War es Ihnen wichtig, dass diese neue Rolle möglichst weit weg von Barney aus „How I Met Your Mother“ ist?

Das spielte für mich eigentlich gar keine Rolle. Das Einzige, was ich nach „How I Met Your Mother“ erst einmal nicht mehr drehen wollte, war eine weitere klassische Sitcom. Aber ansonsten hatte ich gar nicht das Bedürfnis, Barney hinter mir zu lassen. Im Gegenteil habe ich vermutlich erst durch ihn gelernt, mich einer Rolle wirklich mit Haut und Haar zu verschreiben. Womöglich habe ich also Rollen wie Hedwig in dem Musical „Hedwig and the Angry Inch“ oder nun Olaf nicht gespielt, um mich von Barney zu distanzieren, sondern vor allem dank ihm.

„Mit Haut und Haar“ stimmt im Falle von Olaf auf jeden Fall, denn zu erkennen sind Sie eigentlich nicht ...

Stimmt. Und Olaf selbst schlüpft ja wiederum auch noch in unterschiedliche Rollen. Insgesamt habe ich in den acht Folgen vier komplett verschiedene Looks. Darunter auch eine Frau!

Sie sind ja ohnehin ein Fan von Verkleidungen, wenn man sich mal die Halloween-Fotos von Ihnen, Ihrem Mann und den Kindern anguckt, oder?

Ich glaube, es ist ein ganz altes, fast shakespearesches Verlangen von Schauspielern, sich auch optisch zu verändern und in Kostüme zu schlüpfen. Deswegen ergreife ich zumindest jede Gelegenheit, die sich bietet. Denn in den meisten zeitgenössischen Geschichten, die ja doch den Großteil der Rollen ausmachen, habe ich nur die Wahl zwischen Ralph Lauren und Paul Smith, was bei aller Liebe dann doch nicht so spannend ist. Aber was ich als Graf Olaf fast noch aufregender fand als die Kostüme war die Tatsache, dass ja auch mein Gesicht komplett verändert wurde.

Ist das als Schauspieler nicht total störend, eine falsche Nase und lauter andere Prothesen im Gesicht kleben zu haben?

Das ist total merkwürdig und eine echte Herausforderung. Denn subtile Mimik kannst du dir damit abschminken. Außerdem war ich anfangs natürlich besorgt, dass man schon von weitem sieht, dass mein halbes Gesicht fake ist. Das war meine größte Sorge: dass die Zuschauer mich sehen und finden, ich sehe aus wie ein Klingone in „Star Trek“.

War es auch das Interesse an der Verwandlung, das Sie schon als Kind zum Schauspieler werden ließ?

Nein, das passierte eher aus reinem Zufall. Ich war ja auch keines dieser Kinder, das sich langsam hochgearbeitet hat, mit Auftritten in Werbespots und Minirollen in irgendwelchen Serien. Ich wurde in einer Kleinstadt in New Mexico entdeckt und man bot mir die Hauptrolle in dem Film „Claras Geheimnis“ mit Whoopi Goldberg an. Das ging quasi über Nacht. Und wer hätte dazu Nein gesagt?!

Ging es da auch um Selbstfindung?

Glaube ich nicht. Auch heute würde ich nicht sagen, dass ich die Schauspielerei brauche, um mich selbst zu spüren oder so etwas. Aber ich war immer schon an schöpferischen Prozessen interessiert. Bei „Claras Geheimnis“ war es für mich das Spannendste, die Kameraleute und Beleuchter zu beobachten. Und bis heute finde ich nichts toller, als mit meiner Kreativität etwas herzustellen. Sei das nun eine Netflix-Serie mit verrückten Kostümen, ein Theaterstück in einem geschlossenen Probenraum mit einer Handvoll Kollegen oder zu Hause mit Pappe und Klebestift einen Roboter für unsere Kinder.

Viele Kinderstars werden irgendwann der Branche überdrüssig und legen mal eine Pause ein. Sie dagegen stehen seit bald 30 Jahren ununterbrochen vor der Kamera.

Ich habe tatsächlich einfach immer weitergearbeitet. Außerdem bin ich von Medium zu Medium weitergezogen: Film, Fernsehen, Theater. Wenn ich mich irgendwo gelangweilt habe, dann habe ich einfach etwas anderes gemacht. Aber ich hätte es komisch gefunden, nach sieben oder acht Jahren mit der Schauspielerei aufzuhören, um dann in New York Schauspiel zu studieren. Nur Dinge wie Soziologie oder Psychologie hätte ich rückblickend gerne am College studiert. Einfach weil das nichts ist, was man durch die Praxis und den Alltag in unserer Gesellschaft ohne weiteres nachholen kann.

Nie frustriert gewesen? Auch nicht in den Zeiten, in denen Sie vor allem kitschige Fernsehfilme gedreht oder an kleinen Regionaltheatern auf der Bühne gestanden haben?

Mich hat dieses unstete Schauspielerdasein immer fasziniert. Außerdem darf man nicht vergessen: Ganz egal wie viele Filme man schon gedreht hat, ist der nächste doch immer wieder eine ganz neue Erfahrung. Denn man arbeitet ja jedes Mal mit anderen Leuten zusammen. Die Gruppendynamik ist stets eine andere – und hat immer enorme Auswirkungen. Mal ist das Ensemble wunderbar harmonisch, aber der Kameramann super nervig. Mal ist das Team hinter der Kamera unglaublich nett, aber ein Kollege davor vermasselt jede Szene. Und manchmal ist es einfach das Wetter, das alle Pläne über den Haufen wirft. All so etwas fand ich immer abwechslungsreich und stimulierend genug, um nie lange frustriert zu sein.

Bei „How I Met Your Mother“ war die Gruppendynamik ohne Frage bestens. Käme für Sie eigentlich ein Revival infrage, so wie es gerade bei den „Gilmore Girls“ und anderen Serien der Trend ist?

Ach, ich weiß nicht. Ich würde mit jedem meiner Mitstreiter sofort wieder zusammenarbeiten wollen. Aber wir haben diese Geschichte in über 200 Folgen eigentlich ausreichend zu Ende erzählt, würde ich sagen. Ich sehe nicht, was wir den Figuren noch Neues abgewinnen könnten. Im Grunde ging es in der Serie darum, wie Ted die Mutter seine Kinder kennengelernt hat – und es ist schon erstaunlich genug, dass sich dieses Konstrukt neun Staffeln lang aufrecht halten ließ.

War es Ihnen am Ende zu viel?

Oh nein, bitte nicht falsch verstehen. Es gab in den neun Jahren „How I Met Your Mother“ keinen Moment, in dem ich lieber etwas anderes gemacht hätte oder das Gefühl hatte, wir hätten früher aufhören müssen. Cobie Smulders wurde zu einer meiner allerbesten Freundinnen, und überhaupt waren wir ein ganz wunderbares Team. Wer wäre ich außerdem, mich zu beschweren? Denn welche andere Serie hätte mir schon erlaubt, sowohl mit einer 85-jährigen Frau als auch mit einem Hund zu knutschen?

Sie waren in der Serie der Playboy und Frauenheld – und haben sich parallel öffentlich geoutet. Dass sich beides nicht ausschloss, hatte eine bemerkenswerte Signalwirkung für homosexuelle Schauspieler und ganz allgemein schwule Männer. Wie bewusst waren Sie sich dessen?

Zunächst einmal gar nicht. In erster Linie war ich einfach froh, dass mein Coming-out tatsächlich keinerlei Auswirkung darauf hatte, wie die Autoren meine Rolle schrieben. Denn das war erst einmal die einzige Sorge, die ich in diesem Kontext hatte: Dass mein Schwulsein womöglich für eine Aufmerksamkeit sorgen würde, die Barney irgendwie im Weg gestanden hätte. Ich wollte auf keinen Fall, dass man ihn irgendwie kastriert und er weniger sexuell wird. Schließlich war doch Barneys Ständer immer seine Richtantenne!

Neben Ihren großen Serienerfolgen, „Hedwig“ und Kinofilmen wie „Gone Girl“ haben Sie im Laufe der Jahre auch zahllose andere Jobs übernommen. Sie haben die Oscar-Verleihung moderiert, waren Gastjuror bei „RuPaul’s Drag Race“ und Sprecher bei einer „Simpsons“-Folge. Gibt es eine berufliche Erfahrung, die Ihnen besonders in Erinnerung bleibt?

Der erste und einzige Fanbrief, den ich in meinem Leben geschrieben habe, ging an Jim Henson. Da war ich acht oder neun Jahre alt, und auch wenn er nie geantwortet hat, bekam ich von seiner Firma zumindest eine Dankeskarte samt ganz toller Bilder von den Muppets. Deswegen ging für mich ein Lebenstraum in Erfüllung, als ich mit seinen Puppen tatsächlich mal arbeiten durfte.

Was Sie sogar zweimal getan haben, oder?

Unglaublicherweise ja. Einmal war ich zu Gast in der „Sesamstraße“. Das war unglaublich, ein ganz wundervoller, musikalischer Nostalgietrip. Und dann hatte ich einen winzigen Gastauftritt im Kino-Comeback „Die Muppets“, für das ja mein „How I Met Your Mother“-Kollege Jason Segel verantwortlich war. Da saß ich eigentlich nur einen Abend herum – übrigens zufällig neben meiner alten Bekannten Whoopi Goldberg – und konnte diesen begnadeten Puppenspielern bei der Arbeit zusehen. Für mich ein unvergesslicher Moment für die Ewigkeit.

Interview: Patrick Heidmann