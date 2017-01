Darmstadt 98: Der Feuerentfacher legt los

Cheftrainernovize Torsten Frings leitet sein erstes Training beim SV Darmstadt 98. Seine Rhetorik hat nichts an Hitze eingebüßt, doch ein richtig schönes Feuer braucht Zeit.

Auch in der Darmstädter Kälte hatte Torsten Frings‘ Rhetorik nichts an Hitze eingebüßt. Nachmittagsfüllend war sie zwar nicht, die erste lockere Trainingseinheit der Lilien unter ihrem neuen Übungsleiter, 75 Minuten gerade mal, und doch schien Frings schon einige bedeutende Erkenntnisse gewonnen zu haben. „Alle sind total heiß und freuen sich auf die Rückrunde“, erzählte der 40-Jährige Cheftrainernovize, als er dem eiskalten Wind entkommen war, der das Sportgelände am Böllenfalltor zu einem recht ungastlichen Ort machte, und den versammelten Journalisten in den Katakomben des Darmstädter Stadions Fragen beantwortete. Und, na klar: Die Mannschaft brenne auf die kommenden Aufgaben.

Bei so viel Feuer und so viel Flamme wäre es vermutlich gar nicht so schlimm gewesen, wäre die Rasenheizung des Haupttrainingsplatzes immer noch nicht in Betrieb beim abstiegsbedrohten Bundesligisten. Seit wenigen Tagen funktioniert sie nun, vor der gut zweiwöchigen Winterpause mussten die Profis noch im Stadion trainieren, wenn die Kälte ihre eisigen Finger ums Böllenfalltor legte.

Frings betrat das satte Grün bereits eine Viertelstunde vor dem offiziellen Trainingsbeginn um 15 Uhr (der dann inoffiziell doch auf 15.30 verschoben wurde). Mit den Co-Trainern Dimo Wache und Kai-Peter Schmitz trug er Übungsutensilien auf den Rasen, weiße Hütchen und bunte Stangen. Natürlich half der neue Chef beim Aufstellen und Einstecken, er hatte ja schon bei seiner Präsentation angekündigt, die Hierarchien in der Mannschaft eher flach halten zu wollen, die Nähe zu den Spielern zu suchen. Bodenständigkeit und Fleiß: die guten alten Lilien-Werte. Beim 5-gegen-2 mischte der Ex-Profi und 79-fache Nationalspieler ebenfalls munter mit.

Vermutlich hat er auch diese Dinge gemeint, als er später betonte, wie wichtig es sei, schnell „ein Team“ zu werden, alle gemeinsam: Spieler, Trainer, Betreuer. „Weil wir alles dem Gedanken unterordnen wollen, dass wir es noch schaffen können. Es muss wieder so sein, dass die anderen Mannschaften ungern hierher kommen, dass sie wissen, dass 90 Prozent nicht reichen, um etwas mitzunehmen.“

Dass dieses Darmstädter Team, mit acht Punkten Tabellenletzter in der ersten Liga nach 16 Spieltagen, bei fünf Zählern Rückstand auf den Relegationsplatz, Wochenende für Wochenende über sich selbst hinauswachsen muss, um irgendeine Chance auf den Klassenerhalt zu haben, weiß Frings allerdings auch. Das ist die Aufgabe, für die man ihn nach Südhessen gelotst hat – wenn auch erst, nachdem Präsident Rüdiger Fritsch sieben Absagen kassiert hatte auf der Suche nach einem Nachfolger für Norbert Meier und Interimscoach Ramon Berndroth.

Co-Trainer soll kommen

Gerne würde Frings, der seine Karriere nach 402 Bundesligaspielen für Werder Bremen, Borussia Dortmund und Bayern München 2013 beim FC Toronto in Kanada beendete, das Unterfangen Klassenerhalt mit dem einen oder anderen Neuzugang angehen. Aber nur, wenn es passt. „Wir werden nicht Spieler verpflichten, nur weil andere Leute meinen, wir müssten Spieler verpflichten“, sagte Frings: „Aber klar, wenn sich etwas Supergeiles ergibt, wollen wir zuschlagen.“

Am Dienstag waren noch keine neuen Gesichter bei den Lilien auszumachen, und selbst einige der altbekannten suchten die gut 300 Trainingsbeobachter vergebens. Denys Oliynyk wird nach einer Meniskus-OP noch mehrere Wochen ausfallen, und ob Änis Ben-Hatira am Freitag mit ins einwöchige Trainingslager nach San Pedro del Pinatar, Spanien, fliegen wird, ist ebenfalls noch offen. Am Mittwoch soll Klarheit herrschen, ob der 28-Jährige in den Kader der tunesischen Nationalmannschaft für den Afrika Cup berufen wird, der vom 4. Januar bis 5. Februar in Gabun stattfindet.

Die mannschaftlichen Säulen dürften bei Frings ohnehin andere Spieler bilden. Peter Niemeyer, 33, zum Beispiel, zwischen 2007 und 2011 sogar noch Mannschaftskamerad seines neuen Cheftrainers bei Werder Bremen. „Er ist ein wichtiger Spieler für uns“, sagte Frings, der noch nie für ausufernde Statements bekannt war. Weshalb seine Ausführungen über Mannschaftskapitän Aytac Sulu beinahe schon die Qualität einer Eloge besaßen. Ein absoluter Leader sei der Innenverteidiger, ein wichtiger Ansprechpartner, für ihn, aber auch für die Mannschaft: „Er ist einer, der das Team führen muss.“

Und vielleicht auch ein bisschen diesen jungen Trainer, der noch so ganz ohne Chef-Erfahrung seinen Dienst in Darmstadt antritt? „Ein Aytac Sulu muss einem Torsten Frings nicht erklären, wie Fußball funktioniert“, sagte Sulu selbst in waschechtem Lothar-Matthäus-Deutsch: „Er kennt sich bestens aus.“ Dennoch werden die Lilien Frings noch einen zusätzlichen Co-Trainer an die Seite stellen. Bald natürlich, so bald wie möglich, aber nichts soll überstürzt werden. „Das ist eine sehr wichtige Entscheidung für mich“, offenbarte Frings. „Ich werde mir die nötige Zeit dafür nehmen.“

So ein richtig schönes Feuer entsteht eben nicht von einem Moment auf den anderen.