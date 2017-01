Darmstadt-98-Päsident Jürgen Fritsch: „Wir bleiben im Vergleich eine kleine Wurst“

Lilien-Präsident Rüdiger Fritsch zur Chance mit dem neuen Trainer Torsten Frings, zum Verzicht auf einen Sportdirektor und zur Notwendigkeit eines neuen Stadions. (FR+)

Treffpunkt Sonnenterrasse. Was in einem sechsstöckigen Hotel einer spanischen Urlaubsregion schon mal zu Missverständnissen führen kann. Tom Lucka, der Pressesprecher des SV Darmstadt 98, hatte damit die oberste Etage auf dem Dach gemeint, Rüdiger Fritsch, der Präsident, saß dagegen auf Erdgeschosshöhe am Pool. Letztlich war es kein Problem, in dem Komplex von San Pedro del Pinatar noch zusammenzufinden. Und im Trainingslager über alles zu sprechen, was auf das Bundesliga-Schlusslicht in den kommenden Wochen und Monaten alles noch zukommt.

Lesen Sie das komplette Interview!

Jetzt das komplette Interview über Laterpay für 40 Cent lesen. Oder kaufen Sie sich die FR als digitale Einzelausgabe vom 16.01.2017 - für nur 1,60 Euro im E-Kiosk.

Berichte aus allen Sportarten und Fußball-Liveticker - auch unterwegs auf dem Laufenden mit „FR News“. Unsere beliebte App für iPhone und Android-Smartphones.

Als Digitalabonnent finden Sie das Interview in Ihrem E-Paper und in den Apps „FR Zeitung“ und „FR Plus“.

Sie kennen das Bezahlsystem Laterpay noch nicht? Wir informieren Sie gerne!