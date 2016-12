Darmstadt 98: Torsten Frings soll die Lilien aufrichten

Der ehemalige Bremer unterzeichnet beim SV Darmstadt 98 einen Vertrag bis 2018. Für seine erste Station als Cheftrainer hätte er sich wahrlich eine leichtere Aufgabe aussuchen können.

Der SV Darmstadt 98 hat nach sieben Absagen im achten Anlauf endlich einen Trainer für seine stark vom Abstieg bedrohte Bundesligamannschaft gefunden. Es ist ein durchaus renommierter Name in der Fußballbranche: Der frühere Nationalspieler Torsten Frings wird ab sofort neuer Coach bei den Hessen. „Ja, das stimmt“, sagte der 40-Jährige am Dienstagnachmittag der Deutschen Presse-Agentur.

Frings unterzeichnete einen Vertrag bis 2018, der auch für die zweite Liga gilt. SV-98-Präsident Rüdiger Fritsch sagte: „Wir freuen uns, mit Torsten Frings einen Cheftrainer verpflichtet zu haben, der als Person Gradlinigkeit und Authentizität verkörpert.“ Auch ohne große Trainererfahrung könne er die Lilien nach vorne bringen, sagte Fritsch. „Bei ihm spüren wir das berühmte Feuer.“

Der 40 Jahre alte Frings stand zuletzt als Co-Trainer von Viktor Skripnik bei Werder Bremen unter Vertrag. Am 18. September 2016 war er mit dem Ukrainer in Bremen entlassen worden.

Für Frings ist es die erste Station als Cheftrainer. „Ich brenne auf die Herausforderung in diesem speziellen Klub“, sagte der ehemalige Profi, der sich der Schwere der Aufgabe durchaus bewusst sei. „Aber ich war immer ein Kämpfer.“ Der 79-fache Nationalspieler, in Würselen geboren, steht vor keiner leichten Aufgabe. Die Lilien rangieren abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz und haben bereits jetzt acht Punkte Rückstand auf den rettenden 15. Tabellenplatz. Selbst bis zum Relegationsrang sind es noch fünf Punkte.

Was die Aufgabe für den ehemaligen Profi (402 Bundesligaspiele, 47 Partien in der Champions League) noch schwieriger macht, ist die Tatsache, dass zuletzt zwar ein zarter Aufwärtstrend zu erkennen war, der sich freilich nicht in Punkten ausgedrückt hat. Anfang Dezember hatte sich Darmstadt nach sechs Niederlagen in Serie von Norbert Meier getrennt. Ramon Berndroth, sportlicher Leiter des Nachwuchszentrums, übernahm bis zur Winterpause übergangsweise, aber erfolglos. Zuletzt hatten Bruno Labbadia und Holger Stanislawski den 98ern abgesagt.

Der frühere Bremer, Münchner und Dortmunder Bundesliga-Profi Frings soll die Serie von acht Liga-Pleiten stoppen. Trainingsauftakt am Böllenfalltor im neuen Jahr ist am 3. Januar. Am 21. Januar geht es im ersten Spiel des neuen Jahres gegen Borussia Mönchengladbach. (mit dpa)