Darmstadt 98: Wenn nur die Statistik nicht wäre

Von Tobias Schächter

Der SV Darmstadt zeigt auch in Hoffenheim ein gutes Spiel – allein es kommt nichts Zählbares dabei heraus.

Bevor Julian Nagelsmann die Leistung seiner eigenen Mannschaft analysierte, wollte er unbedingt den gerade besiegten Gegner loben. Darmstadt 98 komme aus seiner Sicht medial viel zu schlecht weg, behauptete der Trainer der TSG Hoffenheim. Das habe dieses „komplizierte, schwierige Spiel“, das seine Elf durch zwei Tore des eingewechselten Andrej Kramaric (64., 90+3) zwar verdient, aber nur unter Aufbringung aller Ressourcen mit 2:0 gewonnen hatte, gezeigt. „Ich muss meinem Trainerkollegen ein Kompliment für die Entwicklung machen“, flötete Nagelsmann und erklärte: „Sie sind ein ekliger Gegner und spielen auch nach vorne.“

Eklig war ja das Wort, das die Lilien unter dem Trainer Dirk Schuster mit in die Bundesliga gebracht hatten und ihre Spielweise in der vergangenen Runde prägte. Diese Wehrhaftigkeit schien in dieser Saison lange verloren, aber es stimmt, was Nagelsmann sagt: Die Lilien wehren sich wieder und zeigten sich nach dem überraschenden 2:1-Sieg am vergangenen Wochenende gegen Borussia Dortmund auch am Samstag wieder bei einem Champions-League-Aspiranten konkurrenzfähig. Auch Darmstadts Trainer Torsten Frings war mit der Leistung seiner Spieler „zufrieden“. Seine Elf habe an das Spiel gegen Dortmund angeknüpft und wieder einen mutigen Auftritt gezeigt, freute sich Frings, der lediglich das zu oft unsaubere Passspiel in einigen vielversprechenden Kontersituationen kritisierte. Der ehemalige Nationalspieler betonte in seiner Analyse vor allem die positiven Aspekten: „Die Mannschaft traut sich was, es ist klar eine Entwicklung zu sehen.“

Ein realistisches Ergebnis

Berichte aus allen Sportarten und Fußball-Liveticker - auch unterwegs auf dem Laufenden mit „FR News“. Unsere beliebte App für iPhone und Android-Smartphones.

Es stimmt: Die Lilien haben wieder Mut geschöpft, zeigen wieder Courage und wirken viel stabiler als noch zu Beginn des Kalenderjahres. Die Winterzugänge tun der Mannschaft gut: Flügelflitzer Sidney Sam sorgte immer wieder für Entlastung, Stürmer Terrence Boyd („Wir haben gezeigt, das Dortmund keine Eintagsfliege war“) war bis zu seiner Auswechslung ein unermüdlicher Fleißarbeiter und Routinier Hamit Altintop ein schlauer Stratege im zentralen Mittelfeld, der nach kurzer Zeit wie selbstverständlich schon ein Anführer ist. Die Lilien wirken aktuell nicht wie eine Mannschaft, die sich aufgegeben hat. Auch Sandro Wagner lobte die ehemaligen Kollegen in allerhöchsten Tönen: „Darmstadt war mit der unangenehmste Gegner, gegen den wir gespielt haben, sie haben auch spielerisch einen Riesenschritt gemacht“, fand der Mittelstürmer, der in der vergangenen Saison mit 14 Toren mitentscheidend am Klassenerhalt der Hessen beteiligt war und dessen Weggang eine riesige Lücke hinterlassen hatte. Aber außer einer frühen Großchance von Marcel Heller, der aus kurzer Distanz an TSG-Torwart Oliver Baumann gescheitert war (5.), konnten sich die Lilien keine klaren Torchancen herausspielen.

Nach der Hoffenheimer Führung durch ein perfekt herauskombiniertes Tor waren die Gastgeber mehrfach dem 2:0 näher als die Lilien dem Ausgleich. Kramarics Elfmetertor in der Nachspielzeit (Altintop hatte Sebastian Rudy gefoult) gab dann die Kräfteverhältnisse im Ergebnis realistisch wieder.

Die Lilien interpretierten diese Niederlage angesichts ihrer couragierten Leistung nachvollziehbar mit einem „Hurra wir leben noch“-Gefühl. Andererseits erlebten sie aber einen Tag zwischen blumigen Worten – und verstörend niederschmetternden Statistiken.

Darmstadt 98 verlor auch sein zehntes Auswärtsspiel in dieser Saison. Und weil die unmittelbaren Tabellennachbarn aus Ingolstadt (2:0 in Frankfurt) und Bremen (2:0 in Mainz) durch zwei Auswärtssiege im Rhein-Main-Gebiet ihre guten Leistungen auch mit Punkten belohnten, vergrößerte sich der Abstand auf Relegationsplatz 16 für den Tabellenletzten auf sieben Zähler. Die Zahlen verdeutlichen: Die Lilien brauchen dringend Punkte, die kommenden Spiele – gegen Augsburg, in Bremen und gegen Mainz – bringen eine Vorentscheidung darüber, ob sie für den Rest der Saison punktemäßig konkurrenzfähig bleiben.

Gegen Augsburg kehrt Aytac Sulu wieder in die Innenverteidigung zurück, der Kapitän hatte in Hoffenheim wegen einer Sperre gefehlt, für ihn hat Alexander Milosevic neben Peter Niemeyer gut verteidigt. Allerdings wird gegen den FCA Niemeyer fehlen: Er hatte sich die fünfte Gelbe Karte eingehandelt.

Nein: Die Statistiken korrespondierten in Hoffenheim überhaupt nicht mit der durchaus hoffnungsvollen Leistung.