SV Darmstadt 98: Trennung ohne Einsicht

Änis Ben-Hatira unterschreibt einen Auflösungsvertrag bei Darmstadt 98. „Zusammenarbeit macht keinen Sinn mehr“

An einem Tag, an dem es keine Gewinner gab, sondern nur Verlierer, hat Darmstadt 98 die Trennung von seinem erst zu Saisonbeginn verpflichteten Offensivspieler Änis Ben-Hatira bekanntgegeben. Schon am Morgen war der 28-Jährige nicht mehr beim Mannschaftstraining dabei gewesen. Tags zuvor hatte der Fußball-Bundesligist mit dem Management des 28-Jährigen, der Mannheimer Agentur Rogon, verhandelt und Einigung über eine Vertragsauflösung erzielt. Hintergrund: Der in Berlin aufgewachsene Deutsch-Tunesier hat im Dienste der Organisation Ansaar International Wohltätigkeitsaktionen in Afrika und im Nahen Osten organisiert und finanziert. Laut Verfassungsschutzes sei Ansaar „fest mit der deutschen Salafisten-Szene verwoben“. Fans, Politiker und Medien hatten Spieler und Verein zunehmend schärfer kritisiert, Ben-Hatira sprach am Sonntagabend in einer Facebookbotschaft von einer „Verleumdungskampagne“.

98-Präsident Rüdiger Fritsch sagte am Mittwoch: „Nach Analyse der Gesamtsituation macht eine weitere Zusammenarbeit für beide Seiten keinen Sinn mehr.“ Darmstadt 98 beurteile Ben-Hatiras „privates humanitäres Hilfsengagement wegen der Organisation, der er sich dabei bedient, als falsch“. Gleichwohl halte er es „angesichts der sehr komplexen und sensiblen Thematik für bedenklich, dass sich in Bezug auf die getroffene Entscheidung nun wahrscheinlich einzelne Personen als Sieger fühlen werden“. Der Profi habe sich „in unserem Verein stets tadellos und vorbildlich verhalten“. Weitere Erklärungen zu dem unangenehmen Thema lehnte der Klubchef ab mit der Begründung, die „gesamte Energie und Konzentration“ müsse nun „auf die schwierige Mission Klassenerhalt“ gelenkt werden.

Kritik auch vom Minister

Der hessische Innenminister Peter Beuth hatte das Verhalten von Klub und Spieler zuvor kritisiert: „Man kann es einem Profi-Fußballer wie Ben Hatira nicht durchgehen lassen, wenn er sich in die Nähe von extremistischen Organisationen begibt, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Hier müssen klare Grenzen gesetzt werden.“ Für die Partei der Grünen sagte der Darmstädter Stadtverordnete Philip Krämer, er sei „froh, dass der Verein nun diesen notwendigen und richtigen Schritt vollzogen hat“. Ben-Hatira und Ansaar International hätten „in den vergangenen Tagen eine Hetzkampagne gegen jegliche Kritik organisiert“. Der Spieler habe den „Rahmen einer demokratischen Auseinandersetzung überschritten und gleichzeitig weiter Werbung für Salafisten gemacht“. Darmstadt 98 „hätte in der Sache schon früher reagieren und bereits im November Konsequenzen ziehen müssen“.

Die „Lilienfans gegen Rechts“, die am Samstag beim Spiel gegen den VfL Wolfsburg auf Flugblättern gefordert hatten, Ben-Hatira möge sich von Ansaar „distanzieren“ und der Verein klare Kante gegen die Organisation zeigen, wollten sich nicht zu der Trennung äußern. In den entsprechenden Fankreisen, so heißt es, sei man grundsätzlich enttäuscht über bislang fehlende Dialogbereitschaft des Präsidenten Fritsch.

Ben-Hatira hatte für die Lilien in zehn Einsätzen der Vorrunde ein Tor erzielt. Er war im August ablösefrei von Eintracht Frankfurt gekommen. Die Hessen hatten ihn vor einem Jahr ebenfalls ohne Transferentschädigung holen können, nachdem er bei Hertha BSC nach Handgreiflichkeiten mit einem Mitspieler im Mannschaftsbus suspendiert worden war. Darmstadt 98 wünschte ihm „für seine sportliche Zukunft alles Gute“.