Transfer von Markus Steinhöfer: Ex-Eintrachtler wechselt zu Darmstadt 98

Solide, unauffällig, verlässlich - diesen Ruf hatte sich Markus Steinhöfer einst bei Eintracht Frankfurt erspielt. Nun ist der Rechtsverteidiger zurück in der Bundesliga - "Steini" hat bei Darmstadt 98 unterschrieben.

Darmstadt –

Darmstadt 98 hat Rechtsverteidiger Markus Steinhöfer verpflichtet. Der Transfer des ehemaligen Spielers von Eintracht Frankfurt ist keine große Überraschung: Steinhöfer trainiert bereits seit Anfang November in Darmstadt mit. Amm Freitag unterschrieb Steinhöfer einen bis 2018 gültigen Vertrag. "Ich fühle mich schon länger als Teil der Mannschaft und bin sehr glücklich, es nun auch offiziell zu sein", sagte der 30-Jährige. Der Abwehrspieler begann seine Profikarriere in der zweiten Mannschaft des FC Bayern München und spielte danach unter anderem für RB Salzburg, Eintracht Frankfurt, 1. FC Kaiserslautern und FC Basel.

Kleinheisler wechselt zum ungarischen Meister

Für die Eintracht absolvierte er zwischen 2008 und 2010 insgesamt 41 Spiele. Meist spielte er rechter Verteidiger oder eins weiter vorne im rechten Mittelfeld.

Steinhöfer hat sich in Frankfurt einen Namen als guter Vorbereiter gemacht, unter Trainer Friedhelm Funkel avanciert er zum Stammspieler, solide, unauffällig, verlässlich. Unter Nachfolger Michael Skibbe kam „Steini“ nicht zurecht, er ließ sich zum 1. FC Kaiserslautern in die zweite Liga ausleihen und stieg mit den Pfälzern auf. Danach kehrte er zur Eintracht zurück, wurde 2010/2011 in der Hinrunde aber nur viermal eingewechselt.

Beim FC Basel verbrachte er seine erfolgreichste Zeit: Steinhöfer wurde in der Schweiz Meister und Pokalsieger, er spielte Champions League und schaffte es mit dem Schweizer Vorzeigeklub bis ins Halbfinale der Europa League.

Sucht eine neue Chance: Laszlo Kleinheisler (l.) hier im Zweikampf mit Kölns Kapitän Matthias Lehmann (August 2016) Foto: AFP

Während Steinhöfer zu Darmstadt kommt, wird Laszlo Kleinheisler den Tabellenletzten wieder verlassen. Der ungarische Nationalspieler wird im Falle eines erfolgreichen Medizinchecks zum ungarischen Meister Ferencvaros Budapest wechseln. Die Darmstädter hatten den 22-Jährigen erst im August von Werder Bremen ausgeliehen. Nach der Verpflichtung des früheren Werder-Co-Trainers Torsten Frings sah er bei den «Lilien» jedoch keine Chance mehr für sich. «Es gab das Interesse aus Budapest, und Laszlo wollte diese Chance in seinem Heimatland wahrnehmen. Wir waren dem offen gegenüber, zumal es für ihn schwer gewesen wäre, regelmäßig auf Einsätze zu kommen», sagte Frings. (FR/dpa)