Harry Rowohlt: Böse ist er am besten

Von Kerstin Meier

„Und tschüs“: Etliche höfliche sowie herzlich ungezogene Briefe von Harry Rowohlt aus den Jahren 2010 bis 2014.

Briefeschreiben ist aus der Mode gekommen, aber zu Unrecht, wie der dritte Band der „Nicht weggeschmissenen Briefe“ von Harry Rowohlt beweist. Unter dem Titel „Und tschüs“ ist er jetzt posthum (Rowohlt starb 2015) erschienen. Der Autor, Übersetzer und Alleskönner hat das Altmodische gepflegt und Unmengen von Briefen auf seiner Schreibmaschine getippt. Bei der Lektüre lernt man nicht nur einen gewohnt unverblümten, sondern auch einen überraschend höflichen Harry Rowohlt kennen. Nach beinahe jeder Lesung tippte er fleißig charmante Bedanke-mich-Briefchen. So schrieb er 2010 an die „Liebe, hochverehrte Rezeption“ des Kölner Hotel Chelsea: „Gestern ist eine gemeinsame Marx-/Engels-Lesung mit Gregor Gysi und mir im Rahmen der LitCologne geplatzt, weil die betreffende Firma nicht bedacht hatte, dass es sich empfiehlt, für sowas einen Saal zu mieten, und allmählich habe ich den Eindruck, dass die einzigen kölschen Mädchen, die nicht bescheuert sind, in der Rezeption des Chelsea Hotels arbeiten.“

Am besten ist Rowohlt, wenn er böse ist. Wer alle lustigen Stellen anstreicht, hat am Ende beinahe das gesamte Buch bemalt. „Hörbücher höre ich, wenn ich mal blind bin. Mir dauert es immer zu lang, bis diese Schauspieler sich ausbetont haben“, schreibt er auf eine Anfrage vom „Buchjournal“. Und so klingt bei ihm ein Lob auf das Ostseebad Binz: „Nirgends sonst fühlt man sich angesichts des verfetteten Gesindels, das sich allenthalben durchs Angebot wälzt, so fit und rispenschlank.“

Ähnlich hart geht Rowohlt als Bahn-geplagter Lesereisender mit dem ehemaligen Bahn-Chef ins Gericht – „Wenn ich Mehdorn mal treffe, zwinge ich ihn, sein Toupet zu fressen.“ Und selbst wenn der Zug pünktlich ist, heißt das nicht, dass bei der Lesung alles glatt läuft: „Ein ähnlich verheerendes Publikum hatte ich vor vielen Jahren in einer Kita in St. Pauli West. Da ist es mir – meine bisherige absolute Spitzenleistung – gelungen, während meiner eigenen Lesung abzuhauen, und zwar UNBEMERKT, so eine Randale war da“, heißt es in einem Brief an einen Veranstalter.

In Siegen und Sindelfingen

Auch mit der anschließenden Berichterstattung ist er nicht immer einverstanden: „Wenn 200 Menschen in einer Lesung sitzen, wissen 199, warum sie da sind. Der eine, der mit null Checkung im Wachkoma auf dem Schlauch steht, berichtet anschließend für die Presse darüber.“ (Aus einem Leserbrief an „Die Glocke“). Glücklicherweise läuft meist alles rund, und – egal ob Siegen, Sindelfingen oder Wolfsburg – Rowohlt preist wortreich Veranstalter und Buchhandlungen. Mit Ausnahmen: „Bevor ich nochmal eine Lesung in Baden-Baden abhalte, hänge ich lieber im Kosovo tot überm Zaun.“

Diese Ruppigkeit wussten Bekannte durchaus zu schätzen. Der Satiriker Chlodwig Poth zum Beispiel, von dem Rowohlt berichtet: „Chlodwig hat sich übrigens mal sehr herzlich für meine unschätzbare Hilfe bedankt. ,Wobei denn?‘ habe ich gefragt. ,Du hast gesagt: ‚Schreib du doch deinen Scheißroman selber‘, und genau das habe ich gemacht. Nochmal vielen Dank.‘“

Zusammengestellt hat die Briefe aus den Jahren 2010 bis 2014 Anna Mikula, eine gute Freundin Harry Rowohlts. Die Journalistin, Lektorin und Buchhändlerin hat dafür 25 Aktenordner gesichtet. Es mag an ihrer Auswahl liegen oder daran, dass er mit engen Freunden lieber telefoniert hat, wie Mikula im Vorwort schreibt: Es gibt zwar viel zu lachen. Aber wirklich Persönliches erfährt man nur sehr wenig.