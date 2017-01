Martin Luder: Protagonist einer Umbruchzeit

Von Dirk Pilz

Mittelpunktsfigur in dem Luther-Panorama des Künstlers Yadegar Asisi in Wittenberg. Das riesige Rundbild wird noch fünf Jahre zu sehen sein. Foto: epd

Wer war Luther? Sechs Biographien suchen den Reformator und Akteur einer Umbruchzeit auf sehr unterschiedlichen Wegen.

Seitdem es Martin Luther gibt, wird über Luther gestritten. Der Mann aus Eisleben, laut Mehrheitsmeinung der Forschung im November 1483 zur Welt gekommen, wurde als Martin Luder geboren. Im November 1517 beginnt er aber, Briefe an enge Freunde wie den Erfurter Prior Johannes Lang und seinen Wittenberger Professorenkollege Philipp Melanchthon mit „Eleutherois“ zu unterschreiben. Das entsprach zwar der unter Humanisten damals üblichen Gräzisisierung des Namens – mit altgriechischem Antlitz schaut der Nachname weltläufiger aus. In diesem Fall aber war es auch eine Botschaft: Eleutherois meint den Freien, den Befreiten und Befreier gleichermaßen. So sah sich der Mönch Martin damals offenbar – und übernahm das zentrale „th“ in seinen deutschen Namen. Aus Luder wurde Luther: ein Bekenntnisfall. Das ist er bis heute geblieben, auch wenn sich die beiden großen Kirchen angesichts des Reformationsjubiläums viel Mühe geben, die konfessionellen Gräben nicht weiter zu vertiefen.

Mit oder gegen Luther: Es gibt kaum einen anderen Konflikt in der europäischen Geistesgeschichte, der die Politiken und Mentalitäten derart geprägt hätte. In den Schriften des Vereins der Reformationsgeschichte, erste Anlaufstelle für die aktuelle Forschung, ist ein instruktiver Aufsatz des Münsteraner Reformationshistorikers Matthias Pohlig zu lesen, der diese Prägung hinsichtlich konfessioneller Geschichtsschreibung untersucht. Auch sie vermochte sich über Jahrhunderte nicht dem Bekenntniszwang zu entziehen: Die eigene Konfession sollte mit wissenschaftlichen Mitteln legitimiert werden, „die Polemik nach außen und das Gedächtnis nach innen“ waren dabei die bevorzugten Methoden.

Die Bücher Die Bücher Lyndal Roper: Luther. Der Mensch Martin Luther. S. Fischer 2016. 730 S., 28 Euro. Andrew Pettegree: Die Marke Luther. Aus dem Engl. von Ulrike Bischoff. Insel Verlag, 407 S., 26 Euro. Volker Leppin: Die fremde Reformation. Luthers mystische Wurzeln. C.H. Beck 2016, 247 S., 21,95 Euro. Volker Reinhardt: Luther, der Ketzer. Rom und die Reformation. C. H. Beck 2016, 352 S., 24,95 Euro. Joachim Köhler: Luther! Biographie eines Befreiten. Evangelische Verlagsanstalt 2016, 405 S., 22,90 Euro. Willi Winkler: Luther. Ein deutscher Rebell. Rowohlt Berlin 2016, 640 S., 29,95 Euro. Oswald Bayer: Martin Luthers Theologie. Eine Vergegenwärtigung. 4. durchges. Aufl., Mohr Siebeck 2016, 354 S., 29 Euro. Irene Dingel u.a. (Hg.): Entfaltung und zeitgenössische Wirkung der Reformation im europäischen Kontext. Schriften des Vereins der Reformationsgeschichte, Bd. 216, Gütersloher Verlagshaus, 388 S., 44 Euro.

Das ist keineswegs Vergangenheit. Sechs große Luther-Biographien sind zuletzt auf deutsch erschienen, und die Spuren der konfessionellen Kämpfe sind in den schlechteren, nämlich aufdringlich parteiischen unter ihnen deutlich abzulesen. Das schlechteste Buch in dieser Hinsicht ist Willi Winkler zu verdanken. Er verkleinert Luther nicht nur auf sein Rebellentum, er macht ihn durchweg zum bemitleidenswerten „Modernisierungsverweigerer“, attestiert seinen Schriften eine „gefallsüchtige Drastik“, glaubt überall nur einen dumpfen Ideologen am Werk. Das Buch ist zwar flott geschrieben, allerdings durchweg hinterwäldlerisch, weil Winkler weite Teile der Forschung nicht zur Kenntnis nimmt und oftmals offene Türen einrennt. Und weil er vom Standpunkt seiner heutigen, vorgeblich modernen Weltanschauung in Luther lediglich einen erkennen kann, der „die Aufklärung verhindert“ hat. Das kommt einer postfaktischen Geschichtsschreibung gleich – und dient durchweg der konfessionellen Selbstversicherung. Man lernt hier nichts über Luther, aber über die Folgen, die dessen in Gang gesetzte Bekenntnislogik noch unter Säkularen hat.

Weniger polternd, aber in ähnlicher Weise vereinnahmend ist das Buch von Joachim Köhler: Er feiert mit Luther einen „Befreiten“, wer sich auf ihn einließ, „hatte nichts zu verlieren, und alles zu gewinnen“. Eine Geschichtsschreibung mit rosaroter Brille.

Es ist daher hilfreich, wenn Volker Reinhardt in seinem Buch die Reformationsgeschichte auch von römischer Seite aus betrachtet und dabei Luthers ersten Gegner Prierias oder den einflussreichen Kardinal Girolamo Aleandro anders als in der protestantisch gefärbten Forschung nicht zu bloßen Gegenspielern und Strippenziehern einer „Gegenreformation“ herabstuft. Allerdings neigt auch Reinhardt dazu, die Geschichte in einen Gerichtshof zu verwandeln – Luther gerät so in die Schurkenrolle, wenn nicht zur Symbolfigur des Absonderlichen.

Von heute aus gesehen kann allerdings das Denken und Handeln Luthers oftmals nicht anders als fremd und unbegreiflich erscheinen, 500 Jahre sind nicht zu überspringen. Seine ständige, alles formende Erwartung des Weltendes etwa, ist unserer Gegenwart kaum begreiflich. Auch seine Theologie ist von Elementen durchsetzt, die sich nicht geradewegs übersetzen lassen, ihre mystischen Wurzeln etwa, die Volker Leppin mit seinem jüngsten Luther-Buch dankenswerterweise präzise zu schildern versteht.

Eine der wenigen Biographien, die Luthers theologisches Denken in seinen Widersprüchen gerecht wird. Dass es gleichermaßen zum Mittelalter wie zur Neuzeit gehörte, keineswegs also erledigt, aber auch nicht zum Hinterherbeten angetan, ist noch immer bestens aus Oswald Bayers schon 2003 und soeben in 4. Auflage erschienene Monographie zu Luthers Theologie zu lernen – er zeigt, wo Luther anschlussfähig ist – und wo die Grenzen liegen.

Der historische Abstand jedoch bleibt, so oder so, erhalten. Es hilft daher, auf Luther als einen zu schauen, der nicht wissen konnte, was das Luthertum einst bringen würde: Auch für Luther war die Geschichte prinzipiell offen. Das ist die Perspektive, die Lyndal Roper in ihrem Buch einnimmt, die mit Abstand aufschlussreichste, auch am besten zu lesende der neuen Biographien. Sie meidet nicht nur jede Vereinseitigung, sieht Luthers unguten „Missionsgeist“ genauso wie seinen ansteckenden „intellektuellen Schwung“, den Antisemitismus wie das politische Geschick. Sie hat vor allem stets die historischen Kontexte im Blick, Luthers Herkunft aus einer Bergbaufamilie, die Randständigkeit Wittenbergs, die Einflüsse seiner Freunde. Und sie schildert Luthers emotionale Wandlungen, ohne in bloße spekulative Psychologismen abzurutschen.

Diese jedoch blieben keine Privatangelegenheit. Der britische Historiker Andrew Pettegree spricht in seinem Luther-Buch treffend von einer „aufrührerischen Wirkung auf die deutsche Gesellschaft“, die von Luther ausging. Und er misstraut, sehr zu recht, Luthers stilisierenden Erinnerungen, vor allem seinem 1545 verfassten Vorwort zur ersten Ausgabe seiner gesammelten Texte. Luther behauptet hier, er sei einst von einem „wütenden, durch und durch verwirrten Gewissen“ geplagt gewesen, bis er, durch die Lektüre des Paulusbriefes an die Römer, angefangen habe, „die Gerechtigkeit Gottes so zu begreifen, dass der Gerechte durch sie als durch Gottes Geschenk lebt, nämlich aus Glauben“. Danach will er sich „ganz und gar neugeboren“ gefühlt haben.

Das klingt dramatisch. Die Wirklichkeit war jedoch, so Pettegree, weit weniger dramatisch. Es gab für Luthers Entwicklung zum Reformator zwei Schlüsselelemente: seine Hinwendung zum Kirchenvater Augustinus und seine Einschätzung der zentralen Rolle der Bibel. Für seine 1515/16 gehaltene Vorlesung über den Römerbrief nutzte Luther eine neue Drucktechnik, der Text der lateinischen Bibel Vulgata etwa konnte mit doppeltem Zeilenabstand gesetzt werden, sodass Platz für Randnotizen blieb.

Es sind solche Notate, die heute Aufschluss über Luthers Erkenntniswege geben. Bereits 1509, als Erfurter Augustinermönch, schreibt Luther in seine Augustinus-Ausgabe, dass er sich stets einzig „auf den Boden der Schrift“ stellen wolle. Schon damals hat er offenbar die Heilsnotwendigkeit einer (katholischen) Kirche zu bestreiten begonnen, wusste aber selbst noch nicht, was seine Einsichten bedeuteten. Pettegree spricht von einem „mutwilligen Leichtsinn“, den Luthers Handeln anfangs prägte, vor allem nach dem Thesenanschlag von 1517. Luther nämlich schrieb 1518 seinen „Sermon von Ablass und Gnade“, einer leicht verständlichen Fassung der lateinischen Ablassthesen – auf deutsch. Für Pettegree „das Werk eines intuitiven Genies“, der aber von den Wirkungen und dem anschließenden „Flugschriftenkrieg“ überrumpelte wurde. Wie schnell Luther dann aber das neue Medium Buchdruck zu nutzen verstand, wie entschieden er auch seine reformatorischen Positionen vertrat, überrascht noch bis heute.

Das macht ihn weder zum rabiaten Rebellen noch zum triumphierenden Befreier – es machte ihn zum zentralen Protagonisten einer Umbruchzeit – und zur Projektionsfläche von Feind- und Traumbildern. Das hat sich nicht geändert.