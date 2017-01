Schriftsteller Garry Disher: „Kriminalromane sprechen unsere dunkle Seite an“

Herr Disher, Sie haben das Schreiben nicht mit Kriminalliteratur begonnen. Was hat Sie dann an diesem Genre gelockt?

Ich glaube die Tatsache, dass ich sie so gern gelesen habe. Es begann in der Kindheit mit meiner Vorliebe für die simplen „Famous Five“- und „Secret Seven“-Abenteuerroman-Serien der englischen Schriftstellerin Enid Blyton, in denen Kinder klüger waren als Kriminelle. Ich war immer schon fasziniert von Kriminalität, dem Kampf der Guten gegen die Bösen, von verborgenen Geheimnissen, den Abläufen einer Ermittlung, der Erzeugung von Spannung. Also dachte ich, nachdem ich einige sogenannte literarische Kurzgeschichten und Romane geschrieben hatte, dass es an der Zeit sei, einen Krimi zu schreiben.