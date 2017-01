Mainz 05: Mainz 05 stärkt Strutz den Rücken

Bei Mainz 05 in der Kritik: Harald Strutz Foto: dpa

Präsident Harald Strutz will für eine letzte dreijährige Amtszeit gewählt werden. Doch es soll Unstimmigkeiten mit den Vorstandskollegen geben. In einer Pressemitteilung werden die Spekulationen dementiert.

Der Vorstand des FSV Mainz 05 hat sich am Mittwochmittag genötigt gesehen, per Pressemitteilung tätig zu werden. Zuvor hatten zwei Zeitungen berichtet, dass Präsident Harald Strutz (Bild) bei einer Sitzung am Montagabend massiv unter Druck geraten sein soll. „Strutz vor dem Sturz“ titelte selbst die dem 66-Jährigen traditionell gewogene „Bild“-Zeitung, „Vorstand rückt von Strutz ab“ schrieb die „Allgemeine Zeitung“.

Die zumeist honorigen älteren Herren im Mainzer Vorstand traten daraufhin „den in Medienberichten geäußerten Spekulationen entschieden und einstimmig entgegen, der Vorstand habe sich vom Vereinspräsidenten abgewendet“. Geht es nach Strutz, wird er für eine letzte dreijährige Amtszeit als bezahlter erster Repräsentant des Vereins gewählt werden. Laut „Bild“ würden die Vorstandskollegen darauf drängen, dass er diesen Plan aufgibt. Tatsächlich, heißt es nun in der Pressemitteilung, sähen sie allesamt „keinen Anlass, die von Harald Strutz angekündigte Kandidatur zum Vereinsvorsitzenden in Frage zu stellen“.

Mit der Kuschelstimmung in Mainz ist es vorbei, seit Strutz den Vorstand nicht früh über die Wechselabsichten des Ex-Managers Christian Heidel informiert und die „Allgemeine Zeitung“ vor einem Jahr erstaunliche Zahlungen an den offiziell ehrenamtlichen Vereinsboss öffentlich gemacht hatte. Seitdem ist bekannt, dass der seit 28 Jahren amtierende dienstälteste Präsident der Bundesliga neben 9000 Euro Aufwandsentschädigung auch noch einen Vertrag – mit dem Plazet des gefügigen Vorstands sozusagen mit sich selbst – für juristische Beratung mit einer monatlichen Entlohnung von 14 000 Euro abgeschlossen hat.

Durch den Abschied des mächtigen Heidel im Sommer 2016 ist eine Neustrukturierung unumgänglich, denn dessen Quasi-Nachfolger Rouven Schröder ist nur für den Sport zuständig, Strutz seinerseits hatte es sich zugetraut, Heidel in dessen operativer Führungsposition ersetzen zu können, war dabei aber auf Widerstand gestoßen.

Die „FAZ“ wähnt den ganzen Klub seitdem in „Schockstarre“. Seine vierstellig entlohnten Ämter in den Präsidien der DFL und des DFB hat Rechtsanwalt Strutz im vergangenen Jahr verloren. Kürzlich ernannte die DFL den FDP-Politiker wegen dessen „Verdiensten um den deutschen Profifußball“ zum Ehrenangehörigen. Eine ähnlich diplomatische Lösung wäre in dieser Personalie womöglich auch bei Mainz 05 zeitnah empfehlenswert.