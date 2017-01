„Homeland“: Der Terror in der Heimat

Von Jörg Wimalasena

Die neue, sechste Staffel der Erfolgsserie „Homeland“ erzählt auch von einem radikalisierten jungen Mann.

Es geht zurück in die USA für die Ex-CIA-Agentin Carrie Mathison. Die sechste Staffel der US-Serie „Homeland“ spielt in den USA, was dem Showtitel wieder Plausibilität verleiht. Denn in den vergangenen Staffeln hatte die von Claire Danes gespielte Figur fernab der Heimat in Islamabad und Berlin Terroristen gejagt.

Nun lebt Carrie Mathison in Brooklyn, New York. Sie verhört keine V-Männer in irakischen Gefängnissen mehr, sondern kämpft für die Rechte amerikanischer Muslime. Der melancholische Auftragskiller Peter Quinn (Rupert Friend) hat seine Verletzung aus der letzten Staffel überlebt und regeneriert sich nun ebenfalls in New York – mithilfe von Crack und Sex mit Prostituierten. Carrie nimmt ihn schließlich bei sich zu Hause auf. Dass sie nicht ganz unschuldig an Quinns bemitleidenswertem Zustand ist, dürfte im Verlauf der Staffel noch zu Konflikten führen.

Währenddessen wird in Brooklyn der junge radikalisierte Afroamerikaner Sekou Bah (J. Mallory McCree) festgenommen, weil er über seine Homepage islamistische Botschaften verbreitet hat. Ob das allein schon für eine Festnahme reicht, darüber wird in „Homeland“ genauso angeregt diskutiert wie derzeit in Deutschland.

Die Serie widmet sich nun ganz und gar dem Problem des „Homegrown Terrorism“, also dem Terrorismus, der im eigenen Land entsteht. „Es gibt hier keine Al-Kaida-Netzwerke“, stellt Carries Mentor Saul Berenson (Mandy Patinkin) fest. Insofern spiegelt „Homeland“ auch die veränderte Wahrnehmung des Terrorismus wieder. Die ersten Staffeln standen vor sechs Jahren noch zeitlich im Kontext des 11. Septembers und des globalen „Kriegs gegen den Terror.“ Nach den Anschlägen in Boston, Paris und Brüssel zeigt sich jedoch, dass der Terror immer häufiger von innen kommt.

Nicht viel Neues in der sechsten Staffel

Die Bedrohung geht folgerichtig in der ersten Folge der neuen Staffel nicht von ausländischen Netzwerken aus. Vielmehr verkörpert die Figur des radikalisierten Sekou Bah die alltäglichen sozialen Probleme in den verwahrlosten Innenstädten US-amerikanischer Metropolen. Eine Leseart zur Entstehung von Terrorismus, der sich auch auf die sozialen Verhältnisse in den Banlieues Frankreichs und Belgiens anwenden ließe.

In „Homeland“ geht es natürlich auch immer um große Politik. In diesem Fall droht die frisch gewählte US-Präsidentin Elizabeth Keane (Elizabeth Marvel), den verdeckten Anti-Terror-Aktivitäten von Carrie Mathisons CIA-Kollegen einen Riegel vorzuschieben. Sebastian Koch spielt wie in der vergangenen Staffel den reichen Mäzen Otto Düring.

Wie in der Vergangenheit stößt „Homeland“ auch in der Auftaktfolge zu Staffel 6 auf das Problem, terroristisch-islamistische Ideologie nachvollziehbar darzustellen. Den wenig glaubwürdigen Ausführungen des Terroristenführers Abu Nazir in den Anfangsjahren von „Homeland“ („Ihr könnt nicht gewinnen, wir haben Gott in unserem Herzen“), folgt nun Mathisons Analyse zur Radikalisierung des jungen Sekou Bah: „Vielleicht wendet er sich ja nur gegen die US-Außenpolitik – genau wie ich“.

Viel Neues scheint die sechste Staffel nicht bieten zu können. Die bewährte Mischung aus einem spektakulären, sich immer deutlicher abzeichnenden Attentatsplot und Carrie Mathisons Probleme mit der eigenen Psyche und dem Verhältnis zu ihren Mitmenschen tragen den Plot. Doch seit der von Damien Lewis gespielte Ex-Soldat Brody den Serientod starb, fehlt es der Hauptfigur an einem Gegenüber. Das Verhältnis der beiden trieb die Handlung der Serie voran.

Mehr dazu

Den „Homeland“-Machern ist es nicht gelungen, eine starke Figur zu entwerfen, die Brody ersetzen könnte. Nun in jeder Staffel einen neuen Handlungsort einzuführen, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass Homeland ohne Damien Lewis nicht richtig funktioniert.

Die 6. Staffel von „Homeland“ ist am 15. Januar in den USA (Showtime) angelaufen und kann kostenpflichtigonline über verschiedene Anbieter bezogen werden. Wann die neuen Folgen im deutschen Fernsehen zu sehen sind, ist noch nicht bekannt.