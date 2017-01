Ari Rath ist tot: Ein Löwe, der nie ans Aufhören dachte

Eine Woche nach seinem 92. Geburtstag ist der israelische Journalist, Zeitzeuge und Friedenskämpfer Ari Rath gestorben. Als 13-Jähriger war er aus Österreich geflohen.

Noch vor einer Woche hatte Ari Rath seinen 92. Geburtstag gefeiert, im Kreise von über zwanzig Freunden, die sein Krankenbett in dem Wiener Hospital mit Sekt und Sachertorte in den Händen umlagerten. Dort ist er am Freitagmorgen gestorben, was für alle, die diesen mit schier unerschöpflicher Lebensenergie ausgestatteten Menschen kannten, schwer zu fassen ist.

Bis ins hohe Alter legte er, der israelische Journalist, Buchautor und jüdische Zeitzeuge, ein Tempo vor, bei dem selbst weit Jüngere kaum mitkamen. Nicht umsonst heißt seine Biografie „Ari heißt Löwe“, ein Buch über ein außergewöhnliches Leben, das als Wiener Bub begann. Seine Kindheit war vom tragischen Tod der Mutter und dem Erstarken der Nazis überschattet. Nach dem Anschluss Österreichs 1938 flohen der 13-jährige Ari und sein zwei Jahre älterer Bruder über verschlungene Wege alleine nach Palästina. Bei der Landung in Haifa beschlossen die beiden, von jetzt an nur noch Hebräisch zu reden. Mit Österreich und der deutschen Sprache wollten sie nichts mehr zu tun haben. Und doch sollte Ari Rath später zu den Pionieren der Aussöhnung gehören.

Doch zunächst wurde er in Israel ein Kibbuznik und als Aktivist der zionistischen Jugendbewegung 1946 in die USA geschickt, um mit Teddy Kollek Waffeneinkäufe für den bevorstehenden israelischen Unabhängigkeitskrieg zu organisieren.

Nach seiner Rückkehr begann er für die „Jerusalem Post“ zu schreiben. Es waren historische Zeiten, Ari Rath brachte großes Talent und Reporterglück mit, was ihm journalistische Coups, etwa über das erste geheime Treffen zwischen David Ben-Gurion und Konrad Adenauer, verschaffte. Und so stieg er an die Spitze des Blattes und sorgte 18 Jahre lang als Chefredakteur und Herausgeber dafür, dass die Zeitung auf liberalem Kurs blieb. Darauf legte er großen Wert, genauso wie auf seine Friedensansichten.

Umso mehr hat er in den letzten Jahren öfters mit seiner geliebten Heimat Israel gehadert. Rassistische Töne in der Politik waren ihm, der einige Palästinenser zu seinen engsten Freunden zählte, zuwider. Er begann eine Art Pendelexistenz zwischen Israel und Österreich, nicht zuletzt wegen eines besonders erfolgreichen Projekts des Wiener Burgtheaters, „Die letzten Zeugen“. Ari Rath war einer der sechs Holocaust-Überlebenden in dieser Bühnenproduktion über ihre persönlichen Erinnerungen und Lehren, die auch in Berlin, Frankfurt und Hamburg zu sehen war. Als andere der betagten Mitwirkenden zu gebrechlich für weitere Gastspielreisen wurden, flog Ari Rath stellvertretend als „letzter Zeuge“ mit Regisseur Doron Rabinovici nach New York.

Er war einer, der nie ans Aufhören dachte. Bei meinem Gratulationsanruf aus Jerusalem zum 92. Geburtstag hatte er noch gemeint, „wir feiern nach“. Das muss jetzt im nächsten Leben geschehen.