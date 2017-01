Bienzle ist tot: Columbo in Stuttgart

Dietz-Werner Steck, der 25 Tatort-Folgen lang Bienzle und ein eingeborener Schwabe war, ist 80-jährig gestorben. Der Nachruf.

Ohne ihn könnte man mit dem Wort Trollinger vielleicht wenig anfangen. Man trinkt deshalb noch lange keinen, aber Ernst Bienzle war auch keine Schwaben-Reklame, sondern ein Schwabe. Er arbeitete in der Gegend, aus der er stammte, und so aß, trank und sprach er auch. Es gab anscheinend Beschwerden, weil manchmal jemand etwas nicht verstand. In einer Welt, in der normalerweise nurmehr einige Wurzen-Rollen daran erinnern, in welcher Stadt ein Tatort spielt, lässt sich da geradezu melancholisch werden.

Es kann nicht viele Menschen in Deutschland geben, die nicht wissen, wer Bienzle ist und wie er aussieht. Anders dürfte es mit dem Namen des Mannes dahinter aussehen. Dietz-Werner Steck gehörte noch zu jener Generation von Tatort-Kommissaren, die mit ihrer Rolle berühmt geworden und von ihr nicht mehr zu trennen waren. Dabei kam sein Erfolg nicht früh. 1936 in Waiblingen geboren – der Vater Richter, aber der Großvater ebenfalls Schauspieler, in Nürnberg –, wurde er an der Schauspielschule Stuttgart ausgebildet und war etwa dreißig Jahre lang am Württembergischen Staatstheater beschäftigt. Ein gutes Haus, keine ganz große Karriere. Bei einer Aufführung fiel er aber dem Krimiautor und Kommissarserfinder Felix Huby auf, der auf der Suche nach einem geeigneten Bienzle für die Verfilmung seiner Romanvorlagen war. Steck, das wurde immer wieder gerne erwähnt, sah völlig anders aus (zu klein, zu dünn) und passte trotzdem perfekt. Ein wenig Fernseherfahrung brachte Steck ebenfalls mit. 1992 kam „Bienzle und der Biedermann heraus“ und begründete die Ära des schwäbischen Columbo.

Tatsächlich trug Bienzle nicht nur einen Trenchcoat und einen Hut, als dies nicht mehr und noch nicht wieder Mode war, auch seine Ermittlungsmethoden waren eher abgeklärt als körperbetont. Die listigen Äuglein, das verschmitzte Lächeln, wie konnte es dem Zuschauer gelegentlich auf die Nerven fallen, wie effizient aber war es für eine Ermittlungsarbeit, die Waffengewalt und Fäuste vermied und Verfolgungsjagden mit wehenden Rockschößen auf überschaubarer Meterzahl hielt. Unvergessen der treue Gächter (Rüdiger Wandel) an Bienzles Seite, auch er kein Haudegen.

Dass Steck trotz des Bienzle-Ruhms darauf achtete, regelmäßig auch auf der Bühne zu spielen, bemerkten vor allem die Freunde des Sommertheaters.

Mehr Pfeffer fürs Drehbuch

1996 fiel Stecks berühmter Satz: „Den Bienzle werde ich spielen, bis ich umfalle!“ So kam es dann aber eben genau nicht. Auch darum war das Tatort-Ende trauriger, als es zunächst den Anschein hatte. Nach 15 Jahren und 25 Folgen mit „Bienzle und sein schwerster Fall“ aufzuhören und den gemütlichen Schwerenöter vielleicht noch rasch die ewige Freundin Hannelore (Rita Russek) heiraten zu lassen, erschien zunächst so logisch. Dann erst zeigte sich, wie sehr Steck sich – trotz guter Quoten – von den Programmmachern rausgedrängt sah. Dabei war das Behäbige, das die Bienzle-Folgen zunehmend prägte und auch lähmte, nicht unbedingt in seinem Sinne gewesen. Seine energische Frau Hanna war es, die im gemeinsamen Bienzle-Abschiedsinterview und unwidersprochen darauf aufmerksam machte, dass man sich sehr wohl mehr Pfeffer fürs Drehbuch hätte vorstellen können.

Der designierte Nachfolger Richy Müller, erwähnte die „Stuttgarter Zeitung“ in eben jenem Interview, habe bis vor kurzem nicht gewusst, was ein Trollinger ist. „Tja, was soll ich dazu jetzt sagen?“, sagte Dietz-Werner Steck.

2014 hatte der Schauspieler, der auf der Theaterbühne weiterhin ein bisschen Bienzle war, einen Schlaganfall. Die letzten Jahre lebte er in einem Pflegeheim. Wie der SWR am Montag mitteilte, ist er bereits an Silvester im Alter von 80 Jahren in Stuttgart gestorben.