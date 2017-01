Ibes 2017: Das sind die Kandidaten für das RTL-Dschungelcamp

Eine Woche vor dem Start der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" hat der Sender die zwölf Dschungel-Kandidaten offiziell bestätigt.

Ein früherer Weltmeister, ein Sänger, der inzwischen strippt, und viele Reality-TV-Sternchen: RTL setzt bei seinem diesjährigen Dschungelcamp wieder auf eine ebenso altbekannte wie vielversprechende Zusammensetzung. Eine Woche vor dem Start der Show «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» ist am Freitag endlich offiziell, was die «Bild»-Zeitung in bewährter Manier schon vor Wochen meldete.

Entsprechend ist unter den nun bestätigten zwölf Kandidaten keine Überraschung. Zuletzt hatte die Zeitung am Donnerstag berichtet, Fernsehsternchen Kader Loth springe für die Schauspielerin Nastassja Kinski (55) ein, die ihre Teilnahme kurz vor dem Start der neuen Staffel abgesagt habe. Loth wird jetzt unter anderem mit Ex-Fußballweltmeister Thomas Häßler und Gina-Lisa Lohfink ins Dschungelcamp einziehen. Welche Promis um den Titel kämpfen, sehen Sie in unserer Fotostrecke.

Die ersten Kandidaten sollten sich am Freitag auf den Weg nach Australien machen, die übrigen sollen im Laufe des Wochenendes folgen.

Es ist bereits die elfte Staffel der Show, die RTL vom 13. Januar an zeigt. Seit mehr als zehn Jahren werden Spitzenquoten erreicht mit einer durchschnittlichen Zuschauerzahl zwischen 4,9 Millionen (2008)

und 8 Millionen (2014). Im vergangenen Jahr schalteten im Schnitt 7,1 Millionen Menschen ein. (dpa/FR)