Sexuelle Belästigung: Springer-Mitarbeiterin zeigt Kai Diekmann an

Wenige Tage nach dem überraschenden Rückzug von Kai Diekmann bei Springer wird bekannt, dass die Staatsanwaltschaft gegen den Noch-Herausgeber der „Bild“-Zeitung ermittelt. Der Vorwurf: Sexuelle Belästigung.

Erst ein Woche ist es her, dass der Noch-Herausgeber der „Bild“-Zeitung, Kai Diekmann, verkündete, er werde das Unternehmen nach 16 Jahren an dessen Spitze zum 31. Januar 2017 verlassen. Beim Kurznachrichtendienst Twitter teilte er seither in fröhlichem Ton die Meldungen und Spekulationen in der Branche, wie es mit ihm weitergehe oder was hinter dem überraschenden Rückzug stehe.

An diesem Freitag nun meldete der „Spiegel“ erneut eine überraschende Nachricht: Gegen Diekmann werde wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung ermittelt, teilte das Magazin mit. Wenig später bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Potsdam auf Anfrage mehrerer Nachrichtenagenturen, dass tatsächlich eine Anzeige gegen den langjährigen „Bild“-Chefredakteur eingegangen sei und dass ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Der Vorwurf werde nun geprüft. Zum Inhalt der Vorwürfe und zum Ablauf des Verfahrens habe sich der Sprecher nicht geäußert.

Diekmann bestreitet die Vorwürfe

Laut der „Spiegel“-Darstellung soll sich eine Springer-Mitarbeiterin nach einer Klausurtagung in Potsdam im vergangenen Sommer beim Baden sexuell von Diekmann belästigt gefühlt haben. Kai Diekmann bestreitet die Vorwürfe. „Der gegen Herrn Diekmann erhobene Vorwurf ist haltlos, und wir haben vollstes Vertrauen in die Arbeit der Ermittlungsbehörden“, lässt sich sein Rechtsanwalt, der Hamburger Strafverteidiger Otmar Kury, zitieren. Diekmann selbst wollte sich am Freitag nicht äußern.

Mehr dazu

Der Axel-Springer -Konzern bestätigte die Meldungen. Unternehmenssprecherin Edda Fels sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Angaben des Nachrichtenmagazins seien zutreffend: Es gebe die genannten Vorwürfe einer Firmenmitarbeiterin. Sie seien im Verlag „sehr intensiv und eingehend“ untersucht worden, auch von externen Juristen. „Wir sind mit denen uns zur Verfügung stehenden Mitteln zu dem Ergebnis gekommen, dass es kein strafbares Verhalten gibt beziehungsweise wir dieses nicht feststellen können.“ Man habe dann entschieden, „die Ergebnisse wir mit Einverständnis von Herrn Diekmann an die Staatsanwaltschaft zur rechtsverbindlichen Klärung“ weiterzugeben.“ Dort werde der Vorgang nun untersucht.

Kachelmann: "Er hat keine Vorverurteilung verdient"

Die Anzeige sei zwar nicht der Grund für den Rückzug von Kai Diekmann aus dem Verlag gewesen, hieß es von Springer. „Es ist aber auch richtig..., dass es den Zeitpunkt seines Ausstiegs jetzt lediglich etwas beschleunigt hat.“ Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, hausintern habe der Ex-„Bild“-Chef und scheidende Herausgeber bereits Ende 2015 angekündigt, dass er den Axel-Springer-Verlag verlassen werde.

Kai Diekmann, 52, war jahrelang einer der prominentesten und polarisierendsten Medienmanager in Deutschland, ein auffälliges öffentlichkeitswirksames Auftreten inklusive. Nach seiner Rückzugserklärung hatte Springer-Verlagschef Mathias Döpfner die Verdienste von Diekmann sehr gelobt. In der Pressemitteilung von Ende 2016 hieß es: „Wir sind traurig über sein Ausscheiden.“ Diekmann hatte sich zuletzt vor allem die Digitalisierung des Verlags gekümmert.

Pikant an der Meldung ist, dass viele Kommentatoren und Satiriker sich an verschiedene Fälle erinnert fühlen, in denen gerade die „Bild“-Zeitung Vorwürfe sexueller Belästigung oder auch Anzeigen wegen Vergewaltigung alles andere als sensibel behandelt hatte.

So twitterte der Wetterexperte Jörg Kachelmann, der „Bild“ vorwirft, ihn trotz späteren Freispruchs in seinem Vergewaltigungsprozess vorverurteilt zu haben: „Es gilt die Unschuldsvermutung. Kennt Kai Diekmann ja alles und er hat keine Vorverurteilung verdient, aus weltlicher Sicht.“