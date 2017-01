„Nafri“-Debatte : Unter Generalverdacht

Viele der in Köln überprüften „Nordafrikaner“ kommen in Wahrheit aus Syrien und dem Irak. Der Vorfall zeigt erneut die Problematik des Racial Profiling. Ein Kommentar.

Wer noch nicht verstanden hatte, dass „Racial Profiling“ problematisch ist – also polizeiliche Maßnahmen, die sich am Aussehen von Menschen orientieren –, der könnte es jetzt tun. Denn wie die Kölner Polizei ein wenig überraschend mitteilt, waren die 2000 jungen Männer, die an Silvester per Zug nach Köln reisten, mehrheitlich gar keine Nordafrikaner. Sie sahen nur so aus.

Die vorläufige Auswertung der Polizeidaten kommt zu dem Ergebnis, dass nur 17 Marokkaner und ein Tunesier unter den kontrollierten „Nafris“ waren. Die Mehrheit kam laut eigenen Angaben jedoch aus Irak, Syrien, Afghanistan und – siehe da – Deutschland.

Um die Verwirrung zu komplettieren, gibt die Polizei noch zu bedenken, dass etliche der vermeintlichen Syrer aus anderen Staaten kommen könnten, da sich Asylbewerber gern als Syrer ausgäben, weil sie sich so größere Chancen im Asylverfahren ausrechneten. Ansehen kann man ihnen das auch nicht.

Die Erkenntnisse zeigen erneut einmal das Dilemma der Silvesternacht: Die Polizei stand unter dem Druck, eine Wiederholung der vorjährigen Ereignisse zu verhindern. Sie entschied sich für eine überzogene Maßnahme, die Menschen aufgrund ihres Aussehens unter einen Generalverdacht stellte. Vielleicht hilft die neuerliche Verwirrung der Polizei, auf bessere Methoden als das Racial Profiling zu setzen.