Alicia Keys „Here“: Karg, frisch und auf dem Weg

Von Stefan Michalzik

Alicia Keys stellt ihr Album „Here“ in New York vor. Foto: AFP

Mit noch etwas mehr Mut vielleicht ein Schritt zu etwas Brillantem, das aus heutiger Sicht aber noch aussteht: Alicia Keys' neues Album „Here“.

In einem als „Interludium“ deklarierten Prolog zu ihrem neuen Album „Here“ beschwört Alicia Keys das Bewusstsein für die schwarze Kultur. Schon mit „Element of Freedom“ von 2009 hatte sich die aus dem New Yorker Mittelstand stammende Musikerin zum Kampf für die Rechte der Schwarzen bekannt. Zu Beginn ihrer damaligen Konzerte trat sie in Ketten auf, festgesetzt in einem Käfig. „Rise Up! Fight! Unite!“, hießt es auf den Projektionsflächen.

R&B-Sängerinnen, die vorher in erster Linie Lieder über Liebesdinge gesungen haben, präsentieren sich bekanntlich inzwischen in großer Zahl als Diven im Dienste des gesellschaftspolitischen Diskurses. Das verträgt sich ideal mit der Verkäuflichkeit – was kein ernstlicher Einwand sein kann, schließlich haben wir es mit Pop zu tun.

Wie von ihren Platten und Konzerten vertraut, eröffnet die klassisch geschulte Pianistin auch ihr sechstes Studioalbum mit einigen chopinesken Akkorden. Die Stimme setzt ein, bald auch ein von einer Marschtrommel überlagerter R&B-Puls. Seit jeher, also seit der Veröffentlichung ihres gleich mit einem Haufen Grammys überschütteten Debüts „Songs in A-minor“ 2001, ist die Sängerin und Songschreiberin einen Mittelweg gegangen: Dem Mainstream ist sie nicht abhold, doch sie hält sich den mächtig aufgepumpten musikalischen Hochglanzbeat vom Leib, der hinter den Stimmen vieler ihrer Kolleginnen pluckert und ballert. Selbst für Alicia Keys' Verhältnisse ist die maßgeblich von ihrem Ehemann Swizz Beatz geprägte neue Produktion ausgesprochen karg. Kommt schon mal vor, dass nichts (oder weniger mehr) als die gepickte Akustikgitarre das Bild eines Songs prägt. Oder es spielt das Vibraphon eine tragende Rolle.

Alicia Keys: Here. RCA/Sony. Foto: RCA/Sony

Immer klar tritt Keys' vollmundige, mal klassisch soulige, dann wieder blueshafte oder gar in Jazzmanier phrasierende Stimme hervor – Autotune hat, heute schon fast eine Besonderheit, keinen Platz. Ausgeprägter als je zuvor klingt immer wieder auch die Gospeltradition an. Das musikalisch lockerleichte, von einem Reggaebeat angetriebene „Girl Can’t Be Herself“ knüpft an die lebhaft diskutierte, im Mai auf Lena Dunhams feministischem Blog Lena Letters formulierte Ankündigung an, nie wieder Make-up tragen zu wollen.

Keys ruft zur Rettung des Planeten („Holy War“) und zur Freizügigkeit in sexuellen Belangen auf („Where Do We Begin“), speziell auch, was die sexuelle Orientierung anlangt. Fast schon meint man aus den Songs, die sie mit ihren Partnern Harold Lilly und Mark Batson geschrieben hat, herauszuhören, wie eine Liste von als wichtig eingestuften Themen abgearbeitet wurde. Und von der Erfüllung der Norm ganz abzukommen, hat sie – oder Management und Plattenfirma – sich doch wieder nicht getraut: Verblüffend muten im Zusammenhang der Album-Dramaturgie einige Titel an, in denen die 35-Jährige klassisch vom Herzschmerz kündet, anknüpfend an frühe Hits wie „Fallin‘“ und „No One“. Der zielsicher auf den Dancefloor hin produzierte Singlehit „In Common“ ist im Annex der Bonustracks platziert worden. Tatsächlich sprengt er den Rahmen.

Ungeachtet der Brüche in der Geschlossenheit wirkt dieses Album erfreulich frisch. Vieles ist schon eingelöst, und mit noch etwas mehr Mut könnte es sich im Nachhinein als ein Schritt zu etwas Brillantem, Überragendem erweisen, das aus heutiger Sicht noch aussteht.