Marianne Faithfull wird 70: Die Unzerbrechbare

Von Frank Junghänel

Obwohl ihre Geschichte ein gutes Ende zu nehmen scheint, klingt sie alles andere als märchenhaft – eher teuflisch: Zum 70. Geburtstag der Sängerin Marianne Faithfull am 29. Dezember.

Das Fach der Diseuse ist etwas aus der Mode gekommen. Es gibt sie kaum noch, diese Künstlerinnen, die auf der Bühne mit größtmöglicher Geste eigene und gern auch fremde Lieder und Texte vortragen, dabei dem Rotwein zusprechen und ab und zu an der Zigarette ziehen. Frauen von heute stimulieren sich mit Mineralwasser und tanzen beim Singen. Bewegt hat sich Marianne Faithfull wahrscheinlich noch nie zu ihren Songs und gesund gelebt hat sie lange auch nicht. Sie hat das Leben überstanden, so gut es geht.

Man sieht ihr die Summe aller Schmerzen durchaus an, als sie am 25. November im Pariser Bataclan auf die Bühne kommt, um als eine der ersten nach dem Terroranschlag vor einem Jahr in dem Konzerthaus zu gastieren. Sie geht vorsichtig und gebeugt, wie Aufnahmen von dem Abend zeigen, die rechte Hand am Stock. Ihr Gesicht ist aufgedunsen, was an den Medikamenten liegen mag, die sie nach einem schweren Sturz und Operation an der Hüfte einnimmt. Doch nachdem sie sich und die Textblätter ein wenig sortiert hat, erhebt sie ihre Stimme, nervös tastend zunächst, dann immer sicherer. Ihr Auftrittslied ist „Tower of Song“ von Leonard Cohen.

Dass sie noch lebt und nun als eine der letzten großen Diseusen ihren 70. Geburtstag feiert, ist eines jener Wunder, die man nicht erklären, höchstens beschreiben kann. Erst das schönste Gesicht der Londoner Sixties, Darling der Rolling Stones, Freundin von Mick Jagger, Geliebte von Keith Richards und Brian Jones, sogenannte Muse von allen, dann obdachloser Junkie, heroinsüchtig, krank, kaputt, Suizidversuch. Und schließlich nach den Horrorjahren die Auferstehung als gefeierte Interpretin und Schauspielerin. Obwohl ihre Geschichte ein gutes Ende zu nehmen scheint, klingt sie alles andere als märchenhaft – eher teuflisch.

Der Fluch ihrer Schönheit hält sie noch immer gefangen. Dagegen lässt sich überhaupt nichts machen. Ihr Bild wird bis heute überblendet von dem Antlitz jener 17-jährigen Klosterschülerin, die sie war, als sie den falschen Männern in die Hände fiel. So sagte sie es im Gespräch mit einem britischen Magazin vor zwei Jahren: „It was a difficult time to be so pretty.“ Es war eine schwierige Zeit, um so schön zu sein. „Be careful not to attract the wrong men.“ Passt auf, dass ihr nicht die falschen Männer anzieht.

Ihre damals noch glasklare, seltsam entrückte Stimme

Geboren wurde Marianne Faithfull am 29. Dezember im vornehmen Londoner Stadtteil Hampstead. Es ist jetzt mehr als ein halbes Jahrhundert her, dass die Tochter eines englischen Psychologieprofessors und einer österreichischen Adligen aus dem Sacher-Masoch-Zweig auf einer Party dem Stones-Manager Andrew Oldham auffiel. Seine Klienten waren 1964 noch picklige Neulinge. Der Legende nach soll Oldham zu dem schüchternen Mädchen gesagt haben: „Ich kann aus dir einen Star machen, Baby.“ In jener frauenverachtenden Zeit hieß das: Ich würde dich gern ficken. Man muss es so deutlich sagen.

So sehnsuchtsvoll, wie die Mädchen in den Songs besungen wurden, so mies wurden sie in der Regel von den Sängern behandelt. Für Marianne Faithfull fiel immerhin der Hit „As Tears Go By“ ab, den ihr Jagger und Richards auf den, tja, Leib geschrieben hatten und den sie mit damals noch glasklarer, wenn auch seltsam entrückter Stimme vortrug.

Für eine sternschnuppenkurze Zeit bewegte sich Marianne Faithfull als Erwählte in der Londoner Bohème. Dann sollte aus dem „Engel mit den großen Titten“, wie sie Oldham später einmal titulierte, ein gefallener Engel werden. Als Projektionsfläche für männliche Fantasien taugte sie auch in ihrer neuen Rolle. Zwei Jahre lang lebte sie als Rock’n’Roll-Wrack auf der Straße, das Sorgerecht für ihren 1965 geborenen Sohn wurde ihr entzogen.

Nach einem Lebenszeichen mit dem Countryalbum „Dreamin’ My Dreams“ von 1976 erfuhr sie drei Jahre später ihr erstes Comeback, was genau genommen gar kein Comeback war, da sie nie so richtig dagewesen war. „Broken English“ (der Titelsong handelt von Ulrike Meinhof) ist das Selbstporträt einer Frau, die vom Leben gezeichnet ist, aber nicht gebrochen. Höhepunkt des Albums und bis heute Fixpunkt in ihrem Repertoire ist „The Ballad of Lucy Jordan“, die Erzählung über eine Hausfrau, die begreifen muss, dass sie niemals in einem offenen Sportwagen durch Paris fahren wird. Der Mann ist bei der Arbeit, die Kinder sind in der Schule und sie ist erst 37. Ein Lied vom Ende aller Träume, wie es aus einem Roman des großen Desillusionisten Richard Yates stammen könnte.

Wie so manche Sängerin über fünfzig hat sich Marianne Faithfull später Brecht und Weill zugewandt. Sie war als „Irina Palm“ im Kino erfolgreich und hat schöne Platten mit jüngeren Musikern aufgenommen. Ihr aktuelles Studioalbum heißt: „Give My Love To London“. Sie hasst London. Heute lebt sie in Paris.