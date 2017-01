Musik-Streaming: Wie Streaming die Musik verändert

Von Jens Balzer

Streaming hat sich auf dem Musikmarkt durchgesetzt. Durch die Onlineabrufe ändert sich auch die Arbeit der Musiker.

Wer heute Musik hört, nutzt dazu vor allem Streaming-Dienste: Das zeigen die Zahlen, die der Analysedienst BuzzAngle jetzt für den US-amerikanischen Musikmarkt veröffentlicht hat. Knapp 251 Milliarden Lieder wurden 2016 in den USA gestreamt sowie rund 181 Milliarden Musikvideos; das macht zusammen rund 432 Milliarden Streams, also knapp 1,2 Milliarden pro Tag. Zum Vergleich: 2016 wurden in den USA 734 Millionen Downloads verkauft, das heißt: An einem einzigen Tag wurden weitaus mehr Songs gestreamt als im ganzen Jahr kostenpflichtig heruntergeladen. Und: Der Absatz von physischen Tonträgern schrumpfte weiter auf 90 Millionen.

Der Absatz von CDs ging dabei weiter um 14 Prozent zurück, während der Verkauf von Schallplatten immerhin um ein Viertel wuchs. Darum von einem großflächigen Revival des Vinyls zu reden, ist aber natürlich Unsinn, wie ein Blick auf die Vergleichszahlen zeigt: sieben Millionen Vinylplatten wurden verkauft – gegenüber 430 Milliarden Streams.

Das erfolgreichste Album des Jahres ist im übrigen „Views“ von Drake, mit knapp 1,5 Millionen verkauften Alben, 5,4 Millionen verkauften Songs und knapp drei Milliarden Streams. Was auch deswegen interessant ist, weil sich bei Drake gut beobachten lässt, wie der Wandel der Distribution auf die Produktion zurückwirkt.

In die Ermittlung der US-amerikanischen Album-Charts gehen seit Anfang des Jahres nämlich erstmals auch Streamingzahlen ein. 1500 gestreamte Songs zählen dabei so viel wie zehn verkaufte Songs oder ein verkauftes Album. Das heißt aber, dass für die Künstler der Anreiz wächst, möglichst lange Alben zur produzieren: Denn ein gestreamtes Album mit vielen Songs zählt für die Hitparadenplatzierung mehr als ein gestreamtes Album mit wenigen Songs. Weswegen Drakes Nummer-1-Werk nun geschlagene 80 Minuten dauert; und man sagt nicht zu viel, wenn man sagt, dass der Qualität der insgesamt 20 Songs etwas mehr Kürze und Konzentration gut getan hätten.

Da ist Kanye Wests knapp dahinter platziertes Werk „The Life of Pablo“ mit 19 Stücken in 60 Minuten geradezu angenehm kurz. Allerdings hat Kanye West seine Streaming-Rate stattdessen dadurch zu steigern verstanden, dass er das Album von vornherein als „Work in Progress“ betrachtete und nach seinem ersten Erscheinen unablässig neue Versionen von einzelnen Songs und weitere Ergänzungen herausbrachte. Es gab also nicht nur ein, sondern zwei, drei, viele Leben des Pablo, aber bei der Hitparadenermittlung wurden all die Pablos wieder zu einem synthetisiert.

So hat die Verflüssigung der Musik in den digitalen Räumen nun auch von den Formaten Besitz ergriffen. Vielleicht finden sich auf einer nächsthöheren Evolutionsstufe ja auch Künstler, die diese Verflüssigung der Formate in interessante Musik umzusetzen verstehen.